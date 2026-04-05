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Messi bautizó el Nu Stadium con un gol antológico, pero el Inter Miami no pudo sostener la ventaja

El astro argentino se llevó todas las miradas con una definición de colección en la inauguración del nuevo recinto; sin embargo, Austin FC reaccionó a tiempo y rescató un empate.

Messi bautizó el Nu Stadium con un gol antológico. Crédito: Reuters.Messi bautizó el Nu Stadium con un gol antológico. Crédito: Reuters.
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Inter Miami empató 2 a 2 este sábado con Austin FC en Miami, en el histórico partido inaugural del Nu Stadium, por una nueva fecha de la MLS, en un encuentro en el que Lionel Messi fue una de las grandes figuras al convertir de cabeza un golazo para el equipo dirigido por Javier Mascherano.

La noche no empezó bien para el conjunto local, ya que Austin FC se puso en ventaja a los cinco minutos del primer tiempo con un cabezazo de Guilherme Biro, que se convirtió en el autor del primer gol en la historia del nuevo estadio del Inter Miami.

Apr 4, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) goes after the ball defended by Austin FC forward Myrto Uzuni (10) during the second half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn ImagesEl Inter Miami no pudo sostener la ventaja. Crédito: Reuters.

Sin embargo, la respuesta llegó enseguida y tuvo la firma de Messi: a los nueve minutos, el capitán argentino apareció por arriba y definió de cabeza tras una asistencia de Ian Fray para establecer el 1 a 1 parcial y desatar el festejo en la inauguración del flamante escenario. Fue, además, el primer tanto de Messi en el Nu Stadium.

Apr 4, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Luis Suarez (9) celebrates after scoring a goal against Austin FC during the second half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn ImagesInter Miami fue a buscarlo y encontró el empate definitivo a través de Luis Suárez. Crédito: Reuters.

En el arranque del segundo tiempo, Austin volvió a golpear por medio de Jayden Nelson, que marcó a los siete minutos y silenció otra vez al público local. Inter Miami fue a buscarlo y encontró el empate definitivo a través de Luis Suárez, que apareció en el segundo palo para empujar la pelota y sellar el 2 a 2 final.

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De esta manera, Inter Miami no pudo coronar con una victoria la presentación oficial de su nueva casa, aunque la jornada igualmente quedó marcada por otra escena de colección de Messi, que volvió a dejar su sello en una cita histórica para el club de Florida.

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