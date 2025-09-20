A un paso

"Una gran noticia para la MLS": Mascherano habla sobre la inminente renovación de Messi

El acuerdo multianual, que podría ser el último en la carrera del astro, genera gran expectativa en la MLS. Se espera que el anuncio oficial llegue en los próximos días, coincidiendo con el regreso de Messi a la titularidad este sábado en el partido contra el DC United.