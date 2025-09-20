"Una gran noticia para la MLS": Mascherano habla sobre la inminente renovación de Messi
El acuerdo multianual, que podría ser el último en la carrera del astro, genera gran expectativa en la MLS. Se espera que el anuncio oficial llegue en los próximos días, coincidiendo con el regreso de Messi a la titularidad este sábado en el partido contra el DC United.
“No soy yo quien debe anunciar esta noticia, pero espero que sea pronto. Sería una gran noticia, no solo para el club, sino para la MLS en general, poder beneficiarse de ello durante un período más largo”, sostuvo Mascherano. Credito: Scott Kinser-Imagn Images
El técnico de Inter Miami, Javier Mascherano, se refirió a la inminente renovación de Lionel Messi con el club. En la previa del partido contra el DC United, el entrenador sugirió que el anuncio podría estar cerca, generando gran expectativa en el fútbol estadounidense.
“No soy yo quien debe anunciar esta noticia, pero espero que sea pronto. Sería una gran noticia, no solo para el club, sino para la MLS en general, poder beneficiarse de ello durante un período más largo”, sostuvo Mascherano.
Según reportes del Miami Herald, tras meses de negociaciones, Messi habría acordado los términos de un contrato multianual que podría ser el último de su carrera. El anuncio oficial llegaría en los próximos diez días e incluiría la posibilidad de que, al retirarse, el astro argentino se convierta en accionista del club y embajador global de la franquicia.
El regreso de Messi y la previa del partido
Tras superar algunas molestias físicas, se espera que Lionel Messi vuelva a la titularidad este sábado en el Chase Stadium, cuando Inter Miami reciba al DC United por una nueva fecha de la MLS. El equipo, de andar irregular en la temporada, viene de una importante victoria ante el Seattle Sounders.
A continuación, los detalles del encuentro:
Horario y lugar: El partido se jugará a las 20:30 horas de Argentina en el Chase Stadium.
TV y Streaming: El encuentro se podrá ver a través de la plataforma Apple TV+, que posee los derechos de transmisión de todos los partidos de la MLS.
Posibles formaciones:
INTER MIAMI: Ustari; Fray, Allen, Falcón, Alba; De Paul, Bright, Busquets, Segovia; Messi, Allende. DT: Javier Mascherano.
DC UNITED: Barraza; Antley, Bartlett, Rowles, Schnegg; Hopkins, Servania, Peltola; Pirani, Benteke, Peglow. DT: René Weiler.
