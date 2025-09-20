Talleres busca el milagro pero hubo limpieza

Talleres de Remedios de Escalada anunció este viernes la rescisión de contrato de otros dos futbolistas del plantel profesional. Se trata del defensor Rodrigo Díaz y el mediocampista Gabriel Altamirano, quienes llegaron a un acuerdo con la dirigencia del "Tallarín" y dejaron de formar parte del equipo cuando restan tres fechas para la finalización de la temporada de la Primera Nacional.
Mirá tambiénColón, la lesión del Pulga, la exclusión de Gigliotti de los concentrados y la exigencia
Las dos nuevas salidas se suman a las que el club había anunciado esta semana con las rescisiones del delantero Franco Pulicastro, el lateral derecho Mariano Del Col y el lateral izquierdo Federico López.
Esta determinación que tomó Talleres de Escalada llega en un momento crucial de la temporada, en la que el equipo se aferra a la ilusión de evitar el descenso más allá que el panorama es muy complicado, teniendo en cuenta que no depende de sí mismo.
Rodrigo Díaz, que llegó a principio de año proveniente de Deportivo Cuenca, disputó 16 partidos con la camiseta del Tallarín, de los cuales fue titular en 14. Su último encuentro fue en la derrota por 1-0 ante Defensores Unidos de Zárate, en Escalada, por la fecha 29 del actual campeonato.
Con Jorge Vivaldo como entrenador, este marcador central de 29 años jugó apenas tres partidos, en todos como titular: 0-0 ante San Telmo, 1-2 ante Chacarita y en la caída ante el CADU.
Gabriel Altamirano, por su parte, no pudo ratificar el buen paso que tuvo por Nueva Chicago el año pasado y abandonó Talleres sin haberse destacado en esta temporada. El mediocampista central disputó apenas tres partidos en el año, sólo uno como titular, y no sumó minutos con Vivaldo como entrenador.
La continuidad en la divisional pende de un hilo, ya que Colón, el antepenúltimo, le lleva ocho puntos con sólo nueve juego. Por este motivo, el equipo de Escalada está obligado a ganar los tres partidos que le resta y esperar que el Sabalero, como mucho, consiga uno de los nueve para ir a un desempate. Su rival de este domingo será el santiagueño Mitre, que volverá a presentarse en el Barrio 8 de Abril y lo hará el domingo desde las 16 frente a Talleres de Remedios de Escalada. El aurinegro, que llega de una derrota en Río Cuarto frente a Estudiantes y termina el año con Cristian Mazzon como DT, ya no tiene chances matemáticas de acceder al Reducido y afrontará sus últimos encuentros de la temporada con la obligación de cerrar de la mejor manera el año, ante su gente. Mitre-Talleres de Remedios de Escalada arranca a las 16, una hora antes que Colón-Morón en el Cementerio de los Elefantes. Media hora antes, jugarán el CADU y Nueva Chicago. Al CADU, Colón le lleva 9 puntos con 9 por jugarse.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.