¡Atento Tate!...Sale el otro finalista de Copa Santa Fe: Centenario o el "9"

Mientras el Unión de Nicolás Vazzoler ya está instalado en la final de la Copa Santa Fe 2025, después de eliminar a Colón en el clásico por penales en el Cementerio de Elefantes, este sábado se conocerá su rival, ya que desde las 15.30 se enfrentarán en San José de la Esquina el local, Centenario, contra 9 de Julio de Rafaela, equipo que está militando el Torneo Federal de la AFA. Así como el equipo del ex Colón, Facundo Bertoglio, tendrá el empuje de su gente (viene de eliminar a Newell's de Rosario en ese reducto), los rafaelinos quieren ganar la Copa y pondrán "mayoría de profesionales" que juegan el campeonato afista. Hay que recordar que, en caso de igualdad, se deberán ejecutar penales.
Como el "9" de La Perla del Oeste está con el parate en el Federal A, torneo que retomará el 5 de octubre cuando visite al lejano Germinal de Rawson (Chubut), en el comienzo de los play offs de la Reválida, "va con todo" por Copa Santa Fe donde este sábado viajará a San José de la Esquina para enfrentar al local Centenario, en la semifinal a único partido que se disputará desde las 15.30. "Nos vendría muy bien clasificar a la final, no sólo por lo deportivo, hay más de 5 millones de pesos en esta llave", dicen los del "León" rafaelino. Un dato de color: solamente el viaje a Chubut, para enfrentar a Germinal de Rawson, tiene un costo de 15 millones de pesos.
En el caso de Centenario de San José de la Esquina-9 de Julio de Rafaela, por la otra semifinal de Copa Santa Fe, hay un antecedente hace 35 años por el entonces llamado Torneo del Interior (algo así como el Regional Amateur de hoy). En el "primer chico", 9 de Julio había derrotado 2-0 a Centenario por 2 a 0. En la revancha, en cancha de Centenario, el dueño de casa ganó 2-1 pero el "León" de Rafaela pudo clasificar con un penal sobre la hora. Luego de esa definición, se registraron incidentes. El "9" clasificó a cuartos de final (eliminó a Argentino de Firmat) y en semifinales fue eliminado por All Boys.
"A lo mejor cambia un jugador, pero la base de Centenario será la que eliminó a Newell's", aseguran con una figura excluyente que es el ex Colón, Facundo Bertoglio. En cuanto al "9" de Rafaela, aprovechando el receso en el Federal y pensando en el cruce que se viene con Germinal de Rawson, el entrenador Marcelo Varela usará mayoría de jugadores profesionales.
El juez designado por la Federación Santafesina de Fútbol (FSF) es Jonatan Mapelli, mientras que sus asistentes serán Lautaro Jara y Marcelo Muñoz, con Valentín Arias como cuarto juez. En cuanto al formato para elegir el campeón, donde ya espera Unión con Nicolás Vazzoler, se jugarían dos partidos: ida y vuelta, con localía y fechas a confirmar una vez que se conozca el rival entre Centenario de San José de la Esquina y 9 de Julio de Rafaela.
