Social Lux rompió con la hegemonía de Unión

En la revancha de la final jugada en Rosario, el equipo de barrio Ludueña se quedó con el trofeo de la Copa Santa Fe de fútbol femenino luego de empatar 2 a 2 (4-4 en el global) y 3 a 2 en la definición desde los 12 pasos.
La Copa Santa Fe de fútbol femenino se quedó en Rosario, ciudad en la que se disputó la revancha de la final que disputaron el local, Social Lux y Unión de Santa Fe.
En su reducto de barrio Ludueña, Las Pioneras se quedaron con la "orejona" tras 160 minutos muy parejos. En la capital de la provincia, Unión y Social Lux habían igualado 2 a 2 en el partido de ida. Este domingo se jugó la revancha y el tanteador se repitió, ratificando la paridad existente entre ambos elencos.
Parecía que el conjunto rojiblanco se iba a quedar con la victoria dado que se había puesto en ventaja con los goles de Servín en el primer tiempo y de Paye en el complemento; pero la gran reacción de las locales hizo que lograran llegar a la igualdad, que llegó mediante los tantos de Mansilla y Figueroa.
El resultado global de 4 a 4 obligó a la definición a través de tiros desde el punto penal; y ahí fueron Las Pioneras las que prevalecieron, obteniendo el trofeo luego del 3 a 2.
Haciendo una concisa cronología de lo sucedido en barrio Ludueña, el primer tiempo tuvo mucho un ritmo vertiginoso. A los 18 minutos se salvó Unión gracias a su arquera Rocío Peña, que cortó un buen centro de Nebuloni desde la derecha, el rebote le quedó a Cortés que remató, pero el disparo fue interceptado por De Piano en la línea de meta.
De a poco las tatengas fueron adueñándose del juego y a los 22 minutos llegó la primera gran chance para Unión gracias a un buen remate de Coronel desde afuera del área que Gauna sacó al córner.
De ese tiro de esquina llegó la apertura del marcador, con la definición de Servín en el primer palo luego de la asistencia de Coronel. Hasta ahí el resultado era justo y pudo haber sido más abultado si el disparo de derecha de Romero en un tiro libre no se hubiera ido afuera por muy poco.
De todos modos, en el segundo período, a los 16 minutos, fue Paye, quien con fulminante derechazo desde 25 metros que se coló en el ángulo superior derecho de Gauna, puso el 2-0.
Con el marcador en contra, la dupla de entrenadores del local implementaron variantes para intentar el empate y les dio resultado. Ingresaron Piazza y Mansilla y cambió el equipo.
Precisamente a los 27 minutos, una contra de Social Lux terminó en un disparo de Mansilla que se fue muy cerca del vertical izquierdo. Y a los 31, la misma jugadora con el 20 en la espalda definió casi debajo del arco tras el fuerte remate de Piazza que había tapado Rocío Peña.
Con el descuento y la lesión de Paye en Unión (que había agotado los cambios), las locales se animaron todavía más, y a los 37 minutos, Figueroa, con un tremendo derechazo desde afuera del área, concretó el ansiado empate 2 a 2.
Quedando poco tiempo para el final, ambos elencos, muy extenuados, se conformaron con la igualdad global y fueron a la definición desde los 12 pasos, en la cual Social Lux fue más efectivo, se impuso 3 a 2 y se quedó con el trofeo de la Copa Santa Fe, quitándole a Unión la posibilidad de continuar con la hegemonía que venía teniendo.
Valentina Figueroa: "Quizás no se dio como lo pensamos en la semana, pero por suerte pudimos llegar al empate y quedarnos con la copa en los penales. Quiero agradecer a toda la gente que vino a alentarnos".
Mayra Mansilla: "Esto es el resultado de mucho trabajo y esfuerzo porque no veníamos teniendo un bue año pero finalmente se nos dio en la Copa Santa fe, que era a lo que estábamos apuntando".
Estefanía Piazza: "Estamos muy felices por esto. Nos preparamos durante todo el año y gracias a Dios se nos dio. Fue muy difícil por lo que significa Unión pero creo que fuimos justas ganadoras".
SÍNTESIS
Social Lux 2 (3)
Unión 2 (2)
Social Lux: Estefanía Gauna; Ligia Llera, Magalí Acosta, Janise Busquet, Ayelén Simiani, Evelyn Peralta, Giuliana Nebuloni, Joana Benítez, Luna Araujo, Brisa Cortés y Carruchthers.
D.T.: Palacios-Mainardi.
Suplentes: Pamela Chindamo, Estefanía Piazza, Melisa Alfonso, Rocío Serra, Valentina Figueroa, Laila Monzón y Mayra Mansilla.
Unión: Rocío Peña; Camila Luna, Rosario Romero, Carola De Piano, Marilin Coronel, Valentina López, Daiana Sosa, Lis Fernández, Ámbar Grandoli, Daiara Paye y Noralí Servín.
D.T.: Melina Reus.
Suplentes: Fabiana Díaz, Cielo Morales, Safira Pauloni, Valentina Ponce, Micaela Careis y Fiama Fumis.
Goles: en el primer tiempo, a los 23 min., Servín (U). En el segundo tiempo, a los 16 min., Paye (U); a los 31 min., Mansilla (SL); a los 37 min., Figueroa (SL).
Definición por penales: para Social Lux convirtieron Benítez, Mansilla y Simiani; Peña atajó los remates de Figueroa y Piazza. Para Unión convirtieron Fumis y Peña; Coronel, Sosa y Paye marraron su disparos.
Árbitro: Martín Maidana.
Cancha: Social Lux (Rosario).
