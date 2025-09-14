Copa Santa Fe Fútbol

Social Lux rompió con la hegemonía de Unión

En la revancha de la final jugada en Rosario, el equipo de barrio Ludueña se quedó con el trofeo de la Copa Santa Fe de fútbol femenino luego de empatar 2 a 2 (4-4 en el global) y 3 a 2 en la definición desde los 12 pasos.