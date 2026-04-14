Inter Miami ya definió quién se hará cargo del plantel después de la salida de Javier Mascherano. El club de la Florida informó que Ángel Guillermo Hoyos asumirá como entrenador interino del primer equipo para los próximos partidos, mientras la dirigencia avanza en la búsqueda de un reemplazante definitivo.
Quién es el DT que dirigirá a Messi en Inter Miami tras la salida de Mascherano
Inter Miami confirmó que Ángel Guillermo Hoyos será el entrenador interino del primer equipo tras la renuncia de Javier Mascherano. El argentino dirigirá a Lionel Messi mientras el club busca un DT principal.
La designación de Hoyos llegó inmediatamente después del anuncio oficial sobre la renuncia de Mascherano por motivos personales. El cambio se produce en pleno arranque de la temporada 2026 de la MLS y deja a Lionel Messi bajo las órdenes de otro argentino, en una transición que el club resolvió sin demora.
Quién es Guillermo Hoyos
Hoyos tiene 62 años, una extensa trayectoria internacional y un perfil muy vinculado al trabajo formativo. En su carrera dirigió equipos en Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre, y también fue seleccionador boliviano, además de ocupar distintos roles de conducción deportiva fuera del banco.
Su nombre, además, guarda un vínculo especial con Messi. En su paso por Barcelona trabajó en etapas de formación de juveniles y quedó asociado al proceso de crecimiento del rosarino en La Masía, una relación que vuelve a cruzarlos ahora en Estados Unidos, aunque en un contexto completamente distinto.
Antes de asumir este nuevo rol, Hoyos se desempeñaba como sporting director de Inter Miami y estaba enfocado en supervisar la estructura de desarrollo profesional del club. Esa cercanía con la organización y con el armado interno facilitó su elección como técnico de emergencia tras la salida de Mascherano.
Qué rol ocupará en esta etapa
Inter Miami no lo presentó como entrenador principal definitivo, sino como el responsable del primer equipo “para los próximos partidos”. Ese detalle deja en claro que el club abrió una etapa transitoria, con Hoyos como solución inmediata mientras define quién encabezará el proyecto a mediano plazo.
La salida de Mascherano no fue menor. El ex volante había asumido en noviembre de 2024 y condujo al equipo al primer título de MLS Cup de su historia, además de una campaña con fuerte impacto ofensivo y un recorrido que lo consolidó dentro de la historia corta pero intensa de la franquicia.
Por eso, la decisión de reemplazarlo de inmediato con un nombre ya integrado a la estructura interna muestra que el club buscó evitar una ruptura más brusca. Hoyos no llega desde afuera ni aterriza sin contexto: conoce el funcionamiento del proyecto, el plantel y el ecosistema que rodea al equipo de Messi.
El contexto en Inter Miami
El equipo atraviesa un tramo de temporada con luces y sombras. En la MLS se mantenía en la parte alta de la Conferencia Este, pero también había sufrido un tropiezo importante en la Concacaf Champions Cup, donde quedó eliminado antes de lo esperado. Ese escenario le da a la transición un peso competitivo inmediato.
La modificación en el banco también se da en un plantel que viene reacomodándose por cambios fuertes. En los últimos meses hubo movimientos relevantes dentro del grupo, entre ellos salidas y nuevas piezas, en un proyecto que sigue bajo observación constante por la dimensión global de Messi y por la exposición internacional del club.
El primer desafío de Hoyos llegará rápido. Inter Miami ya tiene por delante sus próximos compromisos con calendario en marcha, y el interinato empezará con la presión lógica de conducir a un equipo que, por nombres, ambición y entorno, rara vez atraviesa una semana sin foco total sobre sus decisiones.