Ya pasó el traspié con Newell’s, con toda la carga de frustración por haber perdido de local y ante un rival que claramente ha mejorado de la mano de Kudelka, pero que se presentaba como un rival al que se le podía ganar. Máxime cuando a los 4 minutos, Unión ya estaba arriba en el marcador luego de la inteligente jugada que terminó con el centro de Palacios y el cabezazo de Estigarribia. Madelón viajó a Buenos Aires el fin de semana (le dio libre a los jugadores pues el próximo partido es el lunes 27 con Vélez) para ver al próximo rival “en vivo y en directo”. ¿Qué quiere decir?, que el técnico de Unión y uno de sus colaboradores (el “Moncho” Ruiz), estarán este lunes a las 19.30 en la cancha de San Lorenzo para ver el encuentro entre el local y Vélez, el próximo rival, a sabiendas de que sea cuáles fueren los resultados de los partidos que faltan, Unión quedará adentro de los 8, aunque gracias a la buena diferencia de gol que todavía mantiene su equipo. Después, desde el martes, comenzará a preparar el difícil partido ante Vélez, que si gana en el Bajo Flores recuperará la punta de la zona en soledad y asegurará la clasificación para los play off, algo que ya tiene prácticamente “en el bolsillo”.
Unión: Madelón piensa en todo y verá en la cancha al próximo rival
El entrenador tatengue irá este lunes al Nuevo Gasómetro para observar San Lorenzo-Vélez. Mientras tanto, piensa en el reemplazante de Estigarribia y quizás en algo más.
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La injusticia del resultado y el mensaje de equipo frontal, abierto y exento de especulación, es lo que se puede rescatar como positivo. Los errores defensivos determinantes fueron la principal causa de la derrota. Y además, la cantidad industrial y repetitiva de centros que llovieron sobre el área de Reinatti. Es cierto que así llegó Unión al gol y que también de esa manera pudo empatarlo en el final, en aquella tapada espectacular del arquero de Newell’s a Tarragona, cuando recibió una pelota que le bajó Estigarribia de cabeza y la empalmó casi desde adentro del área chica, ante un arquero que se “jugó la vida” para tirarse encima de la pelota y tapársela de manera magistral. Tan buena fue esa atajada, que a los pocos segundos, cuando Espinoza dio por terminado el partido, todo Newell’s fue a saludarlo y a felicitarlo.
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Hablando del arbitraje, Lautaro Vargas “zafó” de una doble amonestación que merecía. Es la realidad. En la primera amarilla, simuló una infracción en el área en una jugada que parecía dudosa pero que se comprobó que la “fabricó” y Espinoza lo amonestó. Pero esa otra maniobra sobre el costado, cuando se tiró con los pies hacia adelante y de manera muy peligrosa sobre el rival, era pasible de amonestación y eso fue lo que protestó todo Newell’s.
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Para el partido del lunes 27, Madelón no contará con Marcelo Estigarribia, que llegó a las cinco amarillas. ¿Posibles reemplazantes? Uno es Colazo, que jugó varias veces de titular. Y si no, está la chance para Diego Armando Díaz, que entró sobre el final del partido el viernes en el 15 de Abril ante la Lepra rosarina. Madelón dijo que está abierto a cambiar el esquema y también a modificar nombres, pero es difícil que esto ocurra. No hay que descartarlo, pero la grieta entre titulares y suplentes es grande. El otro día se intentó con Palavecino desde el comienzo del segundo tiempo. Y si bien entró mucho en juego, se mostró y buscó por todos los sectores de la cancha (no se estacionó como volante por izquierda sino que le dio toda la raya a Del Blanco, que jugó un muy buen segundo tiempo), no pudo concretar ni terminar bien las jugadas.
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Unión tiene un “pack” de volantes centrales que han sido un “relojito” en este torneo, sobre todo Mauro Pittón. En Profini, Madelón encontró un jugador capaz de hacer olvidar rápidamente la ausencia de Mauricio Martínez, que amenazó con ser más notoria de lo que realmente fue. El equipo no extraña al santotomesino y mucho tiene que ver, con otro estilo de juego, lo que aporta Profini. Pero ninguno de los dos estuvo en una noche acertada, sobre todo en el manejo de la pelota. Y se terminan confundiendo cuando el rival se cierra en el fondo, cede la pelota y la iniciativa del partido, como pasó con Newell’s en el segundo tiempo y ya cuando estaba ganando el partido. Por eso terminó jugando con un solo “5” y sin ellos. El volante central que se paró en el final fue Lucas Menossi, quien llegó al gol a pocos minutos del cierre del partido.
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A propósito del rival, lo acomodó Kudelka a Newell’s. Lo hizo vertical y dinámico, sin tanta tenencia de pelota como es del gusto del ex entrenador de Unión. En el segundo tiempo, sumó centrales y gente alta en el fondo, armando una línea de tres zagueros y tratando de apretar más arriba a los dos laterales de Unión para que no lleguen con tanta facilidad hasta el fondo y se dediquen a tirar centros – como pasó – desde tres cuartos de cancha, donde se convierten en más previsibles.
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En el primer tiempo fue muy interesante el trabajo de Palacios. En el segundo fue creciendo el de Del Blanco, quien tuvo un ida y vuelta más que interesante con Mazzanti, el volante que Kudelka puso en su sector para no solo frenar su subida sino también aprovechar cualquier resquicio de espacio que pudiera presentarse con sus escaladas permanentes.
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En cuanto a Del Blanco, el sitio Doble Amarilla se refirió al futuro del lateral de Unión, que seguramente abandonará el club en el próximo mercado de pases. Lo primero que hay que decir, es que el futbolista rojiblanco tiene una cláusula de rescisión en su contrato (que es hasta fines del 2028) de 3,5 millones de dólares que deben pagarse al contado y de una sola vez. Volviendo a lo que expresa el sitio Doble Amarilla, “Olympique de Lyon, Toulouse de Francia, Fiorentina y Sevilla son los clubes europeos que tendrían en carpeta al defensor, según pudo saber Doble Amarilla. Vale marcar que el pasado mercado, Corinthians y Bragantino coquetearon con el defensor, lo mismo que River”.
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También el mismo sitio hace referencia a algo que El Litoral viene publicando desde hace un tiempo, respecto de la situación de Racing con Unión sobre la venta de Nardoni al fútbol brasileño. La realidad es que la entidad de Avellaneda mostró los contratos, la venta se realizó en 6 millones de dólares más 2 por objetivo y que Racing tendrá que enviarle a Unión el 30 por ciento de todo lo que cobre por el volante. “Hay cerca de un 40 por ciento que queda en el camino por impuestos, porcentajes y comisiones”, se admite en el ambiente del fútbol, pero la realidad es que a Unión le correspondería una suma muy importante que todavía no cobró, como también tendrá que recibir algo más de 100 mil dólares por la venta de Balboa.
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Luego de visitar a Vélez, quedará una sola fecha por jugarse. Unión recibirá a Talleres de Córdoba, que es el partido de la fecha que fue suspendida cuando la Afa decretó el paro ante el llamado a declaratoria de Tapia y Toviggino. Ese partido no tiene fecha de disputa, aunque se sabe que será el primer fin de semana de mayo. Se esperará la finalización de la penúltima fecha para determinar día y horario, pues habrá algunos encuentros que se deberán jugar a la misma hora.
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Como ya expresamos en estas columnas, la gran pregunta es saber cuántos puntos se necesitarán para clasificar. Unión se quedó con 19 y una diferencia de gol importante, en comparación con los que están cerca suyo: más cuatro. El año pasado, Estudiantes entró de última y con 21 puntos (dos más de los que tiene Unión ahora) y fue campeón. Es imposible saber si dos empates, por ejemplo, le alcanzarían a Unión. De hecho que tendría que depender de otros resultados, como le pasó a Estudiantes el año pasado (recordar que el último de los resultados favorables al “Pincha” fue el empate de Unión con Belgrano en Córdoba, porque si Unión perdía, entraba Belgrano y salía Estudiantes). Daría la sensación de que dos empates no alcanzarán y que tendrá que ganar alguno de los partidos (los dos sería algo determinante a favor) para aspirar a la clasificación. Pero está todo tan apretado, que es difícil imaginarse el escenario en la última fecha.
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Nery Pumpido siempre tuvo el mismo mensaje desde afuera en cuanto a la necesidad de cambiar la mentalidad, algo que reiteró en declaraciones radiales que hizo en los últimos días. “A Unión le falta mentalidad, no ser conformista, Unión tiene todo para hacerlo, pero falta que todos se comprometan y el discurso sea progresivo, si no se logra, mala suerte, al menos se intenta. Incluso el periodismo se tiene que comprometer con el discurso, con críticas constructivas a favor de los equipos de Santa Fe. Hay que pelear arriba, ahora lo empezó a decir Madelón, que hay que pelear el torneo, eso está bien, no hay que conformarse. Creo que en el fútbol y en la vida hay que tener esa mentalidad, no sirve conformarse, mirá Platense, no es más que Unión”, dijo el técnico campeón del mundo, que ocupa un puesto estratégico para el fútbol sudamericano pero siempre está pendiente de Santa Fe y de lo que está pasando en Unión, el club de sus amores.