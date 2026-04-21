El sonido final de la bocina del estadio Ángel P. Malvicino que marcó el cierre del partido con victoria de Unión de Santa Fe sobre San Martín de Corrientes el domingo y por la última fecha de la temporada regular de la Liga Nacional representó el alivio para todo el básquet tatengue después de una temporada cargada de contratiempos que llegó a su punto cúlmine.
Ariel Rearte, DT de Unión: “Después de una temporada así, uno siempre va a buscar una revancha”
Finalizada la temporada y tras asegurar la permanencia con la victoria sobre San Martín de Corrientes, el entrenador tatengue analizó la campaña y los factores que llevaron al equipo a una situación tan compleja como inesperada. En la misma línea, Franco Balbi señaló: “Nos vamos en deuda con nosotros mismos”.
Con un equipo que venía de jugar playoffs el año pasado, que se armó para llegar más alto pero que terminó peleando por la permanencia, sostener la plaza en el círculo máximo del básquet argentino fue el desahogo para un plantel y cuerpo técnico que estuvo lejos de cumplir con los objetivos pero que, al menos, evitó tener que defender la categoría en una serie de play out.
Minutos después de finalizado el triunfo por 89 a 68 sobre el elenco correntino de la noche del domingo, el que tomó la palabra fue el entrenador tatengue, Ariel Rearte, quien señaló: “Claramente este no fue el objetivo que buscábamos cuando me tocó llegar a Santa Fe pero a la vez fue el último que tuvimos que reformular.
Realmente hasta hace tres semanas seguíamos pensando que podíamos competir y pelear por un lugar en Playoffs. A nosotros el rendimiento del equipo nunca nos ponía pesimistas porque siempre estábamos bien, compitiendo, dominando equipos que están mucho más arriba de nuestra tabla”.
Siguiendo por esta línea, y respecto de lo sucedido en esta recta final de la temporada donde las cosas no salieron, Rearte comentó: “En muchos partidos nos sucedió esto de jugar grandes primeros tiempos y después tener pequeños baches de tres o cuatro minutos que nos costaban el triunfo".
"La verdad que hace diez días, después de la gira por Buenos Aires y Comodoro comprendimos que lo que había que hacer era ganar un partido más para no jugar el play out. Nos vamos con esa sensación un poco ambigua de que hicimos algo bueno, que fue competir de igual a igual contra todos, pero con el sabor amargo de que nosotros queríamos más” agregó en diálogo con Marca Personal.
"Voy a volver"
Consultado sobre el hecho de jugar en simultáneo con el partido de Atenas en Misiones, Ariel Rearte reveló: “Cada vez que tratamos de hacer dos cosas juntas no nos salieron en el año. Entonces era importante seguir enfocado en ejecutar bien nosotros lo que estábamos haciendo porque el partido lo estábamos llevando bien y dependíamos de nosotros. Así que seguir enfocado ahí”.
En el final, y consultado sobre sus perspectivas a futuro, el DT que llegó a mitad de temporada para reemplazar a Seigorman manifestó que “después de una temporada así, uno siempre va a buscar una revancha. Creo que en algún momento voy a volver a Unión y vamos a tener una revancha porque no pudimos ganar, pero el equipo hizo muchísimas cosas buenas".
"Ojalá pueda volver y que esta cancha la podamos hacer vibrar, llenarla de gente con un equipo que pueda ganar muchos partidos. Necesita Santa Fe tener un equipo en la A y con un buen presente”, concluyó el entrenador rojiblanco.
“Sensación de alivio”
En su condición de referente dentro y fuera de la cancha por experiencia y jerarquía, la de Franco Balbi es otra voz autorizada para analizar lo que le sucedió al equipo tatengue en esta temporada de la Liga Nacional. Al respecto, en diálogo con LT10, el base señaló: “No es lo que veníamos a buscar ni lo que el club aspiraba pero pasaron muchas cosas durante el año y eso te termina afectando".
"Hoy lo que tenemos es más una sensación de alivio por dejar al club donde estaba cuando llegamos. Más adelante, más tranquilos, veremos dónde estuvieron los errores y qué hicimos mal para llegar a esta situación en el último partido”, agregó el base tatengue.
En línea con lo señalado por Rearte, Balbi se refirió a los encuentros en los que Unión no pudo ganar en esta última parte de la campaña: “Dominamos muchos partidos y en el final nos caímos. Eso nos pasó durante todo el año, creo que hubo varios partidos ganables que se nos escaparon, pero eso será para analizar más adelante".
"La realidad y la experiencia te marcan que cuando entrás en la desconfianza, pesa, y eso nos pasó durante toda la temporada. A eso además tenés que agregarle el tema de las lesiones, salidas de jugadores importantes, cambio de entrenador, extranjeros nuevos. Fueron muchas cosas que pasaron y que nos pusieron en esta situación límite”, sumó el ex Flamengo.
Consultado por su propia sensación a nivel personal, quien además fue el goleador de Unión en el partido con San Martín indicó: “Trato de que no se note, pero es mi temperamento. A veces parece que bajo los brazos, pero por dentro estoy buscando soluciones todo el tiempo. Hoy dejamos a Unión en Primera que es lo que importa pero creo que nos vamos en deuda con nosotros y con la gente”.
En el final, y dejándole un mensaje a la familia del básquet tatengue, Franco Balbi expresó: “Todos sentimos que merecemos una revancha. Pasaron muchas cosas, pero adentro de la cancha pensás en ganar, no en lo de afuera. A la gente solo queda decirle gracias por el apoyo todo el año. Unión es una gran plaza para la Liga, tiene mucho potencial y hay que construirlo entre todos”.