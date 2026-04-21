Liga Nacional de Básquet

Ariel Rearte, DT de Unión: “Después de una temporada así, uno siempre va a buscar una revancha”

Finalizada la temporada y tras asegurar la permanencia con la victoria sobre San Martín de Corrientes, el entrenador tatengue analizó la campaña y los factores que llevaron al equipo a una situación tan compleja como inesperada. En la misma línea, Franco Balbi señaló: “Nos vamos en deuda con nosotros mismos”.