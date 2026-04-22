Liga Santafesina de Fútbol

Fecha 6 con promesa de gran fútbol: Colón defiende la cima ante Nobleza

Con un clima que se anuncia ideal para la práctica deportiva, la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Santafesina se jugará este sábado desde las 15.30 con una cartelera cargada de partidos atractivos. El líder Colón de Santa Fe tendrá un duro compromiso frente a Nobleza, mientras que el resto de la fecha ofrece cruces para todos los gustos.