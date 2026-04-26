Pasión Liga

La Perla manda: cambió la cima en el Apertura de la Liga Santafesina

La igualdad de Colón ante Nobleza y el triunfo de La Perla frente a Newell’s provocaron un vuelco en la tabla. El equipo de Formento se subió a lo más alto en una jornada cargada de goles, emociones y un partido suspendido por la lluvia.