La Liga Santafesina de Fútbol vivió una fecha vibrante, con resultados que modificaron el mapa de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. El foco principal estuvo puesto en la lucha por la cima, donde Colón dejó pasar una gran oportunidad al igualar frente a Nobleza, resultado que fue capitalizado por La Perla, que no falló en su compromiso ante Newell’s y se adueñó del liderazgo.
La Perla manda: cambió la cima en el Apertura de la Liga Santafesina
La igualdad de Colón ante Nobleza y el triunfo de La Perla frente a Newell’s provocaron un vuelco en la tabla. El equipo de Formento se subió a lo más alto en una jornada cargada de goles, emociones y un partido suspendido por la lluvia.
El equipo conducido por Formento sacó provecho de su momento y mostró contundencia en un duelo clave. Con este triunfo, La Perla, 1 a 0, no solo sumó tres puntos fundamentales, sino que además dio un golpe de autoridad en la pelea por el campeonato, desplazando a un Colón que llegaba como puntero pero que no logró sostener su posición.
En el choque entre Colón y Nobleza, el empate dejó sensaciones encontradas. Por un lado, Nobleza sumó ante un rival de peso y demostró estar a la altura; por el otro, el conjunto sabalero lamentó no poder quedarse con la victoria que le hubiera permitido seguir en lo más alto.
Goleadas y triunfos que suman
La jornada también tuvo partidos con muchos goles y actuaciones destacadas. La Salle igualó 1a1 con Juventud Unida, Guadalupe venció 3a2a Santa Rosa. Sanjustino se impuso con claridad por 3 a 1 ante Cosmos, en un encuentro donde mostró eficacia ofensiva y solidez para quedarse con tres puntos importantes.
Otro de los equipos que festejó en grande fue Universidad, que goleó 4 a 1 a Ciclón Racing en una actuación contundente. El conjunto universitario desplegó un juego dinámico y efectivo que le permitió marcar diferencias y redondear una de las victorias más amplias de la fecha.
Gimnasia, por su parte, logró un triunfo trabajado al superar 2 a 0 a Ciclón Norte, sumando de a tres en un duelo que exigió concentración y firmeza en todas sus líneas.
Empates, mínima ventaja y un partido inconcluso
En otros encuentros, el reparto de puntos fue protagonista. Las Flores e Independiente igualaron 1 a 1 en un partido parejo, mientras que Ateneo y Academia Cabrera no lograron sacarse diferencias y empataron sin goles.
La Salle consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Juventud Unida, resultado que le permite seguir sumando en la tabla y mantenerse competitivo en el certamen.
Por su parte, el encuentro entre Náutico El Quillá y Nacional no pudo completarse. El equipo local caía 1 a 0 cuando las inclemencias del tiempo obligaron a la suspensión del partido, que deberá reprogramarse en los próximos días.
Así, la fecha dejó un cambio de liderazgo y varios equipos que siguen dando pelea en un torneo que promete emociones hasta el final. La Perla, ahora en lo más alto, intentará sostener su lugar en la próxima jornada, mientras que sus perseguidores buscarán recuperar terreno en una competencia que no da respiro.