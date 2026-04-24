El torneo “Grandes Sueños” organizado por Santa Fe Fútbol Club atraviesa su momento más esperado con la disputa de la última jornada, donde la competencia alcanza su punto máximo de emoción en el predio Nery Pumpido.
Noche de definiciones en el “Grandes Sueños”
El torneo infantil de Santa Fe Fútbol Club entra en su etapa decisiva en el predio Nery Pumpido, donde se disputan cuartos, semifinales y finales en una jornada cargada de emoción, goles y festejos.
En una noche especial, los equipos infantiles salen a escena para protagonizar los cruces decisivos que definirán a los campeones de cada categoría.
Con un marco que acompaña y le da color a cada partido, las canchas se llenan de ilusión, esfuerzo y compañerismo. Desde los cuartos de final hasta las semifinales, cada encuentro se juega con intensidad y con el sueño intacto de llegar a la gran final.
Allí, los protagonistas dejan todo en busca de la consagración, en medio de un ambiente que combina competencia sana y el disfrute propio del fútbol formativo.
El valor del juego y la competencia
Más allá de los resultados, el certamen vuelve a poner en primer plano la importancia del deporte como herramienta de formación.
Cada gol es celebrado, cada jugada es acompañada por aplausos y cada equipo demuestra el trabajo realizado a lo largo del torneo. La presencia de familias y entrenadores fortalece el espíritu de camaradería, generando una verdadera fiesta del fútbol infantil.
El predio luce en óptimas condiciones y ofrece el escenario ideal para que los chicos puedan expresarse dentro del campo de juego. La organización, por su parte, acompaña cada detalle para que la jornada se desarrolle de la mejor manera, consolidando a este torneo como uno de los más convocantes de la región.
La continuidad del torneo
Tras la coronación de los campeones en esta intensa jornada nocturna, la actividad no se detendrá. Este sábado, desde las 8.30, será el turno de las categorías más pequeñas, con la participación de los niños nacidos en 2017 y las escuelas de 2018 y 2019, quienes tendrán su oportunidad de ser protagonistas.
De esta manera, el “Grandes Sueños” continuará con su espíritu inclusivo y formativo, brindando a cada chico la posibilidad de vivir una experiencia única dentro del fútbol.
La invitación está abierta para que las familias acompañen y disfruten de una nueva jornada, en la que el objetivo principal será seguir celebrando el juego y compartir un día más en torno a la pasión que une a todos: la pelota.