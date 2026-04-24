El fútbol de la región atraviesa días de alta intensidad competitiva, con competencias que se entrecruzan y elevan el nivel de los equipos tanto en el plano local como interprovincial.
Unión pegó en Paraná y Colón defiende la cima en una fecha que promete
El Tatengue venció 3 a 1 a Neuquén en la ida de la Copa Túnel Subfluvial y sacó una ventaja importante de cara a la revancha. En simultáneo, la Liga Santafesina de Fútbol abre la sexta jornada del Apertura José Luis Burtovoy, con duelos atractivos y el puntero Colón recibiendo a Nobleza.
En ese contexto, Unión dio un paso importante en la Copa Túnel Subfluvial al imponerse por 3 a 1 frente a Neuquén de Paraná en el partido de ida, disputado en el estadio Luis Renaud, en territorio entrerriano.
El conjunto dirigido por Juan de Olivera mostró carácter, orden y contundencia para quedarse con un triunfo valioso fuera de casa. Si bien la serie permanece abierta, la diferencia de dos goles le permite al elenco santafesino encarar la revancha con confianza y cierto margen de maniobra.
Los goles del Tatengue fueron obra de Benavides, Cacciabue y Greco, quienes capitalizaron momentos clave del encuentro para inclinar la balanza. Por su parte, Migueles descontó para el elenco local, que buscará revertir la historia en el partido de vuelta.
El desarrollo del juego dejó en claro que Unión supo manejar los tiempos, golpeando en los momentos justos y sosteniendo una estructura sólida ante los intentos de reacción de Neuquén. La eficacia en las áreas terminó siendo determinante para explicar el resultado final.
Unión sacó ventaja pero la historia sigue abierta
A pesar del resultado favorable, en el campamento rojiblanco reina la mesura. Saben que los duelos de este tipo no admiten relajaciones y que los detalles pueden ser determinantes en el desenlace de la serie. La vuelta aparece en el horizonte como una prueba de carácter, donde Unión deberá ratificar lo hecho en Paraná para sellar la clasificación.
El cuerpo técnico valoró especialmente la actitud del equipo, que no se replegó tras conseguir la ventaja y mantuvo una postura ambiciosa. Esa mentalidad será clave para afrontar los próximos noventa minutos, donde la presión cambiará de lado y el equipo santafesino deberá asumir el protagonismo ante su gente.
Por su parte, Neuquén apostará a corregir errores defensivos y potenciar su capacidad ofensiva para intentar dar el golpe como visitante. El descuento conseguido en la ida mantiene viva la ilusión del conjunto entrerriano.
La Liga Santafesina levanta el telón de la fecha 6
En paralelo a la competencia regional, la Liga Santafesina de Fútbol pone en marcha una nueva jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy, Copa Sanatorio Garay, con una programación cargada de partidos atractivos y puntos importantes en juego.
El líder Colón será uno de los grandes focos de atención cuando reciba a Deportivo Nobleza en el predio Nery Alberto Pumpido, en un duelo que puede marcar el pulso del campeonato. El Sabalero buscará sostener su posición en lo más alto de la tabla ante un rival que siempre propone partidos intensos.
La jornada sabatina tendrá además otros cruces destacados. Unión se medirá con Colón de San Justo en el complejo La Tatenguita, mientras que Náutico El Quillá enfrentará a Nacional en Santo Tomé, utilizando la cancha de Independiente como escenario.
Sanjustino chocará con Cosmos en otro de los encuentros que prometen paridad, en tanto que Juventud Unida recibirá a La Salle con la intención de hacerse fuerte en casa. Ateneo Inmaculada será local frente a Academia AC, buscando sumar puntos importantes para escalar posiciones.
En el oeste de la ciudad, La Perla del Oeste se enfrentará a Newell’s Old Boys, mientras que Universidad tendrá un exigente compromiso ante Ciclón Racing. Por su parte, Las Flores II jugará frente a Independiente, y Gimnasia y Esgrima hará lo propio ante Ciclón Norte (Transmisión de Radio Gol, 96.7).
El cierre de la jornada llegará en horario nocturno, desde las 20, con el cruce entre Deportivo Santa Rosa y Sportivo Guadalupe, también en el predio Nery Pumpido, lo que le dará un marco especial a la actividad del sábado.
Con una tabla que comienza a perfilar candidatos y equipos que buscan consolidarse, la sexta fecha aparece como un punto de inflexión en el certamen. Cada partido representa una oportunidad para sumar, pero también un riesgo en una competencia que se muestra cada vez más pareja.
Entre la Copa Túnel Subfluvial y el torneo doméstico, el fútbol de la región vive un presente vibrante, con emociones aseguradas y protagonistas que no dan respiro en la lucha por sus objetivos.