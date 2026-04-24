Fútbol regional a pleno: Copa Túnel y Liga local

Unión pegó en Paraná y Colón defiende la cima en una fecha que promete

El Tatengue venció 3 a 1 a Neuquén en la ida de la Copa Túnel Subfluvial y sacó una ventaja importante de cara a la revancha. En simultáneo, la Liga Santafesina de Fútbol abre la sexta jornada del Apertura José Luis Burtovoy, con duelos atractivos y el puntero Colón recibiendo a Nobleza.