El paso del tiempo no ha hecho más que fortalecer sus raíces. En el corazón de Candioti, una localidad que respira esfuerzo y progreso, el Club Juventud Unida arriba a sus 75 años de vida institucional convertido en un verdadero emblema deportivo y social.
Juventud Unida de Candioti celebra 75 años de historia y pleno crecimiento
La institución de Candioti conmemora un nuevo aniversario consolidada como motor deportivo y social de su comunidad. Con obras en marcha, fuerte apuesta a las inferiores y una amplia oferta de disciplinas, el club reafirma su compromiso con el presente y el futuro.
Lo que comenzó como el sueño de un grupo de vecinos apasionados por el deporte, hoy es una realidad que reúne a generaciones enteras bajo una misma identidad.
A lo largo de su historia, Juventud Unida ha sabido sostener valores que trascienden lo meramente deportivo. La camaradería, el sentido de pertenencia y el compromiso comunitario han sido pilares fundamentales en cada etapa de su desarrollo.
En un pueblo de aproximadamente 1200 habitantes, el club no solo representa un espacio de competencia, sino también un punto de encuentro, formación y contención.
Actualmente, la institución vive un presente que invita al optimismo. Bajo la conducción de una comisión directiva joven, encabezada por su presidente Fabián Gomila, el club atraviesa un proceso de crecimiento sostenido.
“Estos 75 años nos encuentran muy bien, unidos y con el trabajo como bandera”, expresó el dirigente, reflejando el espíritu que guía a la institución.
Uno de los datos que mejor ilustra la magnitud del club en la vida local es la cantidad de deportistas que lo integran: cerca de 150 jóvenes, niños y niñas forman parte activa de sus distintas disciplinas.
Si bien el fútbol continúa siendo la actividad principal, Juventud Unida ha diversificado su propuesta incorporando patín competición, danzas rítmicas, vóley y taekwondo, ampliando así el alcance de su función social.
Un club en constante crecimiento
El desarrollo institucional también se ve reflejado en la infraestructura. En los últimos tiempos, Juventud Unida ha llevado adelante importantes obras que mejoran tanto la experiencia de los deportistas como la de los espectadores.
La pintura total de las instalaciones, las mejoras en la cancha principal y la construcción de una nueva cantina en el sector oeste son algunos de los avances concretados.
Además, la dirigencia proyecta nuevas inversiones que permitirán seguir elevando el nivel del club. La finalización de sanitarios, la planificación de vestuarios y el sueño de contar con una tribuna propia forman parte de una agenda ambiciosa pero realista.
“Seguimos avanzando, siempre pensando en brindar mejores condiciones para todos”, remarcó Gomila.
Este crecimiento no es casual, sino el resultado de una gestión ordenada y del acompañamiento permanente de la comunidad. Socios, colaboradores y familias cumplen un rol clave en el sostenimiento del club, aportando desde distintos lugares para que la institución continúe evolucionando.
El deporte como motor y la mirada en el futuro
En el plano deportivo, Juventud Unida atraviesa uno de sus momentos más importantes.
Su participación en la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol representa no solo un logro competitivo, sino también el reconocimiento a años de trabajo serio y comprometido. “Estamos a la altura de los clubes históricos”, destacó con orgullo uno de los referentes del fútbol de la institución.
Sin embargo, el club no se limita a su presente en primera división. La formación de las categorías inferiores ocupa un lugar central en su proyecto.
En articulación con el club Formadores, se impulsa un trabajo integral que busca no solo desarrollar futbolistas, sino también formar personas con valores sólidos.
Este enfoque en la juventud adquiere aún mayor relevancia en una localidad en crecimiento como Candioti, donde el club se convierte en un espacio fundamental para la inclusión y el desarrollo personal. Allí, cada entrenamiento, cada partido y cada actividad representan una oportunidad para aprender, compartir y construir vínculos.
El próximo 16 de mayo será una fecha cargada de emoción. Juventud Unida celebrará sus 75 años rodeado de socios, allegados e invitados especiales, en una jornada que combinará recuerdos, homenajes y festejos. Será también una ocasión para reconocer a quienes, a lo largo de estas décadas, dejaron su huella en la institución.
En Candioti, el club es mucho más que una entidad deportiva. Junto a otras referencias históricas de la localidad, forma parte del entramado cultural que define la identidad del pueblo. Generaciones enteras han pasado por sus instalaciones, acumulando historias que hoy constituyen un patrimonio intangible invaluable.
El aniversario encuentra a Juventud Unida con la mirada puesta en el futuro, pero sin olvidar sus raíces. Con trabajo, esfuerzo y pasión como estandartes, la institución renueva su compromiso de seguir siendo un espacio de crecimiento, integración y orgullo para toda la comunidad.
Porque si algo ha demostrado en estos 75 años, es que cuando hay unidad, los sueños no tienen techo.