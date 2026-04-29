Aniversario

Juventud Unida de Candioti celebra 75 años de historia y pleno crecimiento

La institución de Candioti conmemora un nuevo aniversario consolidada como motor deportivo y social de su comunidad. Con obras en marcha, fuerte apuesta a las inferiores y una amplia oferta de disciplinas, el club reafirma su compromiso con el presente y el futuro.