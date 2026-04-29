Fútbol Infantil

Santa Fe Fútbol coronó a sus campeones y cerró otro torneo inolvidable

Con una gran fiesta deportiva, el Torneo de Fútbol Infantil de Santa Fe Fútbol Club llegó a su punto culminante el pasado viernes, consagrando a los campeones de cada categoría. Con un balance altamente positivo, la organización ya proyecta la próxima edición mientras este sábado se bajará el telón con las divisiones más pequeñas.