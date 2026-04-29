El fútbol infantil volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria y emoción en la ciudad, con el cierre del tradicional torneo organizado por Santa Fe Fútbol Club.
Santa Fe Fútbol coronó a sus campeones y cerró otro torneo inolvidable
Con una gran fiesta deportiva, el Torneo de Fútbol Infantil de Santa Fe Fútbol Club llegó a su punto culminante el pasado viernes, consagrando a los campeones de cada categoría. Con un balance altamente positivo, la organización ya proyecta la próxima edición mientras este sábado se bajará el telón con las divisiones más pequeñas.
Tras varias jornadas cargadas de partidos, goles, aprendizaje y compañerismo, el pasado viernes se vivió el momento más esperado: la coronación de los campeones en cada una de las categorías participantes.
En un clima festivo, con familias acompañando en gran número y un entorno que respiró deporte desde el primer minuto, los más chicos fueron los grandes protagonistas de una competencia que ya se ganó un lugar en el calendario deportivo local y regional.
No sólo se trató de resultados, sino también de la experiencia de compartir, crecer y disfrutar del juego.
Belén, integrante de la organización, destacó el desarrollo del torneo en diálogo con Pasión Liga: aseguró que el balance fue altamente positivo y remarcó el compromiso de clubes, entrenadores y familias.
Además, subrayó que el objetivo principal se cumplió: brindar un espacio de contención y desarrollo para los niños a través del deporte.
Los campeones y los festejos
En la Copa de Oro, correspondiente a la categoría 2015, el campeón fue Colón, que logró imponerse tras una destacada campaña, mostrando solidez y buen juego colectivo. El subcampeonato quedó en manos de Unión, que también tuvo un gran desempeño a lo largo del certamen.
Por su parte, en la categoría 2016, Cosmos FC se consagró campeón en la Copa de Oro, mientras que Santa Fe alcanzó el segundo lugar, completando un podio de alto nivel competitivo.
En lo que respecta a la Copa de Plata, también hubo lugar para grandes actuaciones. En la categoría 2015, El Quillá se quedó con el primer puesto, seguido por La Salle como subcampeón. En tanto, en la categoría 2016, Ateneo se alzó con el título, dejando a UNL en la segunda colocación.
Cada uno de estos equipos fue reconocido en una ceremonia que combinó emoción, alegría y el orgullo de haber sido parte de un torneo que prioriza la formación integral por encima de los resultados.
Un cierre a puro futuro
Si bien la mayor parte de las definiciones ya tuvo lugar, la actividad no se detiene.
Este sábado se llevará a cabo la jornada de cierre con la participación de la categoría 2017, además de un encuentro especial de escuelita para los más pequeños de las categorías 2018 y 2019, quienes tendrán su espacio para disfrutar del fútbol en un ambiente recreativo y formativo.
De esta manera, el torneo baja el telón con una propuesta inclusiva que abarca a todas las edades, consolidando su espíritu integrador y su apuesta al desarrollo desde las bases.
El éxito de esta edición no pasó desapercibido para los organizadores, que ya trabajan en lo que será la sexta edición del certamen. La idea es redoblar esfuerzos, sumar más equipos y continuar fortaleciendo un espacio que crece año tras año.
Así, Santa Fe Fútbol Club reafirma su compromiso con el deporte infantil, promoviendo valores como el respeto, la amistad y el trabajo en equipo. Una vez más, la pelota rodó y dejó mucho más que resultados: dejó recuerdos imborrables para cientos de chicos y chicas que sueñan, juegan y aprenden dentro de una cancha.