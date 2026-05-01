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Reconquista recibe a casi 200 nadadores en el inicio de la Copa Santa Fe 2026

La ciudad del norte santafesino será escenario de la primera fecha del certamen provincial, con fuerte participación de clubes y nadadores de distintas localidades.

El natatorio del Reconquista Tenis Club será sede de la primera fecha del certamen provincial.El natatorio del Reconquista Tenis Club será sede de la primera fecha del certamen provincial.
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La ciudad de Reconquista se prepara para vivir una jornada deportiva de alto nivel con la apertura de la Copa Santa Fe 2026 de natación. Este sábado 2 de mayo, el certamen provincial tendrá su primera fecha con la participación de 187 nadadores provenientes de distintos puntos del territorio santafesino.

La competencia se desarrollará en el natatorio del Reconquista Tenis Club, uno de los espacios de referencia para la disciplina en la región. La organización está a cargo de la Federación Santafesina de Natación junto a la institución anfitriona, con el acompañamiento del Gobierno provincial y la Lotería de Santa Fe.

El evento marcará el inicio de un calendario que busca consolidar la natación competitiva en la provincia, promoviendo tanto el desarrollo deportivo como el intercambio entre clubes.

Un torneo con alcance provincial

La Copa Santa Fe reúne a nadadores de diferentes categorías, desde Infantiles hasta Primera, lo que permite integrar a deportistas en distintas etapas de formación y competencia. Este formato no solo eleva el nivel del torneo, sino que también fortalece el crecimiento de la disciplina a nivel local.

La Copa Santa Fe busca fortalecer el desarrollo de la natación en el territorio santafesino.La Copa Santa Fe busca fortalecer el desarrollo de la natación en el territorio santafesino.

Entre los clubes participantes se destacan instituciones de Santa Fe, Rafaela, Sunchales, Gálvez, Esperanza y San Justo, entre otras localidades. La diversidad de delegaciones refuerza el carácter federal del certamen y su importancia dentro del calendario deportivo santafesino.

La presencia de entidades tradicionales como Unión, Regatas o Gimnasia y Esgrima de Santa Fe suma jerarquía a una competencia que año a año gana protagonismo.

Reconquista, sede clave

La elección de Reconquista como punto de partida no es casual. La ciudad viene consolidándose como un polo deportivo en el norte provincial, con infraestructura y capacidad organizativa para albergar eventos de gran convocatoria.

Nadadores de toda la provincia competirán en distintas categorías durante la jornada.Nadadores de toda la provincia competirán en distintas categorías durante la jornada.

Desde la organización destacaron que esta primera fecha no solo tendrá impacto en lo deportivo, sino también en la dinámica social y económica local, con la llegada de delegaciones, entrenadores y familias.

Además, remarcaron que la Copa Santa Fe apunta a sostener un proyecto a largo plazo, donde la competencia funcione como motor para el crecimiento de la natación en toda la provincia.

Con casi 200 atletas en competencia, la jornada promete ser el puntapié inicial de un circuito que seguirá recorriendo distintas sedes y que busca consolidar a Santa Fe como referencia en el desarrollo de la natación a nivel regional.

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