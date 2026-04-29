La nadadora de Club Unión, Malena Santillán, realizó un balance positivo tras su participación en los Juegos Odesur juvenil Panamá 2026, donde volvió a destacarse como una de las promesas de la natación argentina.
Malena Santillán brilló en los Odesur juvenil Panamá 2026 y ya apunta a nuevos desafíos
La nadadora de Unión se destacó en el certamen internacional, dejó una actuación sólida y ya enfoca su preparación en las próximas competencias del calendario.
Con resultados alentadores y nuevas experiencias internacionales, la deportista ya enfoca su preparación en los próximos desafíos, mientras mantiene en claro su gran objetivo a largo plazo: los Juegos Olímpicos 2028.
Balance positivo
Luego de su desempeño en Panamá, Santillán expresó su satisfacción general por lo logrado, aunque también reconoció que siempre busca superarse. “Fue un torneo muy bueno, estoy muy contenta. En mi prueba principal me quedé con ganas de algo un poco mejor, pero sé que es el primer torneo del año y fue un buen comienzo, así que le doy un balance muy bueno”, afirmó.
En cuanto a las competencias por equipos, destacó el rendimiento en relevos, especialmente frente a Brasil, uno de los rivales históricos. “En relevos generalmente casi siempre nos gana, en este caso por lo menos las postas que yo nadé no nos ganaron, así que eso sí sorprendió un poco”, señaló.
La nadadora también hizo hincapié en la importancia del trabajo colectivo y la confianza entre compañeros: “Cada uno por su parte entrena fuerte, hace lo mejor que puede y a la hora de nadar el relevo queda confiar en tu compañero y que salgan las cosas”.
Una generación en crecimiento
Santillán destacó el presente del seleccionado argentino juvenil y proyectó un futuro prometedor. “Creo que va a ser un año muy bueno, se dieron resultados muy buenos y somos todos chicos que tenemos menos de 18 años, eso está bueno porque se viene una generación muy fuerte”, aseguró.
En lo inmediato, la nadadora ya tiene en agenda nuevas competencias. “Las próximas semanas voy a estar compitiendo en Buenos Aires en el absoluto. Voy a ir a nadar solo 200 de espalda para no perder tanto entrenamiento”, explicó, en relación a su planificación deportiva.
Además, confirmó su participación en un torneo en Brasil, donde fue convocada por un club de ese país. “Me contrató Pinheiros y el torneo es del 18 al 23 de mayo. La primera vez que me llamaron fue el año pasado y me tomó por sorpresa porque nunca pensé que me iban a necesitar a mí y este año me llamaron de nuevo, así que me pone recontenta”, contó.
Sobre esta experiencia internacional, valoró la posibilidad de medirse con rivales de alto nivel: “Yo creo que suma bastante, dentro de Sudamérica los únicos con los que competimos realmente son con los brasileros. Todo suma y sirve de experiencia”.
El esfuerzo detrás del alto rendimiento
Uno de los puntos que abordó Santillán fue la diferencia entre el desarrollo de la natación en Brasil y en Argentina. “La verdad que sí, te das cuenta todo el esfuerzo que le ponen a la natación, realmente es impresionante”, expresó.
En ese sentido, detalló las condiciones que reciben los deportistas en el país vecino: “Pusieron pantallas por todos lados, una presentación increíble cada vez que entrabas a nadar y después todas las atenciones que tienen. A mí me pagan hospedaje, aviones desde acá hasta Buenos Aires y de Buenos Aires a Brasil, me dieron ropa, muchísimas cosas”.
La nadadora también hizo referencia a las dificultades económicas que enfrentan muchos atletas en el país: “Ya el simple hecho de ir a Buenos Aires es bastante caro. Es un gasto re grande, es re difícil y tengo varios compañeros que vivimos solos acá y todo suma y se hace pesado”.
Sin embargo, destacó el apoyo recibido recientemente: “Por suerte en estos Juegos Odesur, por mi participación, la provincia de Santa Fe nos dio una ayuda enorme. Yo creo que esas cosas te motivan y te ayudan un montón”.
El gran sueño: Los Ángeles 2028
Con una rutina exigente y objetivos claros, Santillán no duda en expresar cuál es su meta principal. “Ir a los Juegos Olímpicos 2028”, afirmó con convicción.
Para alcanzar ese sueño, el trabajo diario es intenso: “Entreno más o menos 4 horas por día de pileta, después voy todos los días al gimnasio una hora y también trabajo con psicóloga, nutricionista, así que se le dedican muchas horas”.
Con disciplina, proyección internacional y una mentalidad enfocada en el crecimiento, Malena Santillán se posiciona como una de las jóvenes figuras a seguir dentro de la natación argentina, en un camino que recién comienza pero que ya muestra señales de alto rendimiento.