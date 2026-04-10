Tal como ocurrió el pasado martes en Santa Fe con los atletas del centro norte provincial, este viernes la Secretaría de Deportes distinguió en Rosario a los deportistas del sur provincial que integrarán la delegación argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, del 12 al 25 de abril.
Deportes recibió a los atletas del sur de Santa Fe que van a los Suramericanos de Panamá
Al encuentro lo encabezaron el Secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, junto a la la subsecretaria de Deporte Federado, Silvina Rodríguez Mesón. También participaron el director general de los Juegos Suramericanos, Adrián Ghiglione, acompañado del coordinador técnico, Aldo Duboe.
El encuentro, realizado en la oficina de los Juegos Suramericanos 2026, estuvo encabezado por el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, la subsecretaria de Deporte Federado, Silvina Rodríguez Mesón, junto al director general de los Juegos Suramericanos, Adrián Ghiglione, acompañado del coordinador técnico, Aldo Duboe.
Las autoridades recibieron a los atletas Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale (gimnasia artística), Joaquín Giovacchini (natación) y Dante Pagani (tenis inglés), quienes estuvieron acompañados de familiares, entrenadores y representantes de las respectivas federaciones deportivas.
Además de estos cuatro atletas la delegación de la provincia de Santa Fe estará integrada por: Malena Santillán y Laureano Hopmaier en natación; Marcos Larivey en taekwondo; Zoe Quiroga, Julia Lambert, Martín Deltin y Federico Dalmaso en ciclismo; Dante Pagani en tenis inglés; Jael Romero en levantamiento de pesas; Pedro Spajic en básquet 3x3; Malena Romano y Pía Cáceres en atletismo, y Edgardo Peralta en boxeo
“Con gran orgullo, el evento que reúne a deportistas entre los 14 y 17 años, contará con la participación de los atletas santafesinos que llevarán la bandera Argentina y la representación de Santa Fe entre los mejores talentos juveniles de Sudamérica. Muchos éxitos!”, expresaron desde el área de deportes.
Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 serán del 12 al 25 de abril de 2026, con más de 2.000 deportistas de 15 países. Atletas de las principales potencias de la región estarán presentes para la cita suramericana juvenil. La Ceremonia de Apertura será este domingo 12 de abril, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Los mejores proyectos continentales entre los 14 y 17 años competirán por las medallas en la cuarta edición de estos Juegos. Habrá disciplinas como flag football, que será nuevo deporte olímpico en LA28, o las tradicionales como fútbol o atletismo. Además, se sumó el ajedrez como deporte invitado.
La Organización de Deportes Panamericanos confirmó que la transmisión de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 será a través de Panam Sports Channel.
Este canal podrá observarse entrando al sitio web y registrándose. Además, podrá descargarse la aplicación Panam Sports Channel. De acuerdo con la información oficial, la transmisión en vivo estará disponible en todo el continente y el mundo.