Compiten en los Juegos de la Juventud 2026

Deportes recibió a los atletas del sur de Santa Fe que van a los Suramericanos de Panamá

Al encuentro lo encabezaron el Secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, junto a la la subsecretaria de Deporte Federado, Silvina Rodríguez Mesón. También participaron el director general de los Juegos Suramericanos, Adrián Ghiglione, acompañado del coordinador técnico, Aldo Duboe.