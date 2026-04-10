Este sábado durante todo el día en Santa Fe

“Newcom”, juego de adultos, llega con “Capi” a la Esquina Encendida

La Secretaría de Deportes de la Provincia organiza el primer evento regional de Newxcom, actividad recreativa para adultos “+60” y apto para personas con discapacidad. Arranca a las 8, almuerzo a la canasta y activación camino a los Juegos Suramericanos.