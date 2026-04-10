Este sábado 11 de abril, de 8 a 16, la Esquina se encenderá como nunca con una feliz iniciativa que impulsa la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe. El desafío se llama “Newcom”, un deporte pensado para mayores de 60 años que “mejora la capacidad cardiovascular, el rendimiento y la musculatura, pero además, es un espacio ideal para las nuevas amistades, la mejora de la autoestima y el fortalecimiento de la identidad”.
“Newcom”, juego de adultos, llega con “Capi” a la Esquina Encendida
La Secretaría de Deportes de la Provincia organiza el primer evento regional de Newxcom, actividad recreativa para adultos “+60” y apto para personas con discapacidad. Arranca a las 8, almuerzo a la canasta y activación camino a los Juegos Suramericanos.
Marilina Grande, del staff de Deportes de la Provincia que está a cargo de Fernando Maletti, explica en charla con El Litoral los principales detalles de esta feliz iniciativa: “No se trata de una disciplina competitiva, todo lo contrario. Vamos a estar este sábado, 11 de abril, de 8 a 16, en La Esquina Encendida. Asumimos el desafío de consolidarnos como el polo de Newcom recreativo, un espacio del Estado Provincial y con participación ciudadana. El acceso es libre y gratuito para todas las edades, para brindar igualdad de oportunidades a la comunidad santafesina”.
Si bien están confirmados y conformados diez equipos de diferentes localidades de toda la provincia, quien tenga interés en aprender o formar parte se puede acercar. La actividad arrancará a las 8, habrá un almuerzo a la canasta y continuará hasta las cuatro de la tarde. En medio del Newcom recreativo llegará “Capi”, colorda mascota oficial de los Juegos Suramericanos 2026 que pondrán a Santa Fe como “la verdadera capital del deporte continental” con tres sedes: Santa Fe, Rosario y Rafaela.
¿Qué es el Newcom?: “Es un deporte pensado para mayores de 60 años. Entre sus bondades, mejora la capacidad cardiovascular, el rendimiento y la musculatura, pero además, es un espacio ideal para las nuevas amistades, la mejora de la autoestima y el fortalecimiento de la identidad”, explica un informe de Infobae.
El newcom es una disciplina pensada para ser jugada por personas mayores de 60 años. En 2008 fue incorporado por primera vez como deporte en los Juegos Nacionales Evita. Pero data del siglo XIX. Fue creado por la profesora de Educación Física Clara Gregory Baer, en el colegio Sophie Newcomb, en Nueva Orleáns, en 1895.
Aunque su historia en Argentina no quedó registrada, sí se sabe que comenzó a practicarse décadas atrás y como un juego predeportivo para la iniciación al vóley. Se trata de una adaptación de ese deporte, en el que la pelota no se golpea sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red. Al momento de ser incorporado como disciplina en ese torneo se buscó fomentar la integración, la formación y el desarrollo deportivo de los adultos mayores.
Más allá de lo deportivo, su práctica busca, fundamentalmente, que quienes lo practican se vinculen, recreen, desarrollen y compartan vivencias además de generar sentido de pertenencia grupal.
Entre sus bondades, mejora la capacidad cardiovascular, el rendimiento y la musculatura, pero además, es un espacio ideal para las nuevas amistades, mejorar su autoestima y fortalecer su identidad (Deportes BA)
En el juego, cada equipo de seis jugadores hace pases con la pelota, pero no remata, sino que la lanzan del otro lado de la red. También rotan de posiciones para que todos pasen por los distintos sectores de la cancha.
Además de ser una práctica importante en cuanto a lo social y emocional, el Newcom, tiene una serie de beneficios para los adultos mayores. “No sólo mejora la capacidad cardiovascular, el rendimiento y la musculatura, sino que muchos encuentran en este deporte un lugar donde se pueden vincular con otras personas, superase, mejorar su autoestima y fortalecer su identidad”, aseguran.
En cuanto a la colorida llegada de “Capi”, para compartir el Newcom este sábado de 8 a 16 en La Esquina Encendida, la mascota oficial de los Juegos Deportivos Suramericanos encabezará una entretenida activación.
“Capi” se define como “hincha del deporte suramericano”. De sangre latina y fan de los deportes (aunque no le salga ninguno), hace amigos en cada lugar, sigue de cerca a sus ídolos y alienta a todos los equipos, porque es de acá… y de toda América del Sur. “Capi, nuestra estrella cabulera, no busca medallas: Quiere ganarse tu corazón”, es uno de sus desafíos.
Los Juegos Suramericanos 2026 se celebrarán entre el 12 y el 26 de septiembre y reunirán a más de 5.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.
Las sedes serán las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde el Gobierno Provincial ejecuta una inversión cercana a los 90 millones de dólares destinada a la construcción y modernización de infraestructura deportiva.
En Rosario se construyen el Centro Acuático, el Multiespacio Arena, el Microestadio del Parque Independencia y la Cubierta Paseo XXI, obras que consolidarán un polo deportivo de escala internacional.
En la ciudad de Santa Fe, los trabajos se concentran en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), donde se levanta un estadio multipropósito y una nueva pista de atletismo. Además, en Recreo se construye el Centro de Tiro Deportivo.
Por su parte, Rafaela contará con el Estadio Multipropósito del Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y nuevas pistas para BMX y skate.
A estas obras se suman las Villas Deportivas que se construyen en las tres sedes principales para alojar a atletas y delegaciones, infraestructura que luego quedará como patrimonio urbano, social y deportivo para la provincia, consolidando un legado que trascenderá la realización de los Juegos.