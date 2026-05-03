El saque inicial a la vera del Paraná

Náutico de Rosario y Unión dieron inicio a la séptima edición de la Copa Santa Fe de vóley

En un año que tendrá la participación de 34 clubes en la rama femenina, en el estadio del club rosarino se disputó el primer partido, que termino 3-0 a favor del local. En paralelo se disputan seis triangulares en la ciudad de Santa Fe y en la cuna de la bandera.