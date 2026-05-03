Por Bianca Ossola
Náutico de Rosario y Unión dieron inicio a la séptima edición de la Copa Santa Fe de vóley
En un año que tendrá la participación de 34 clubes en la rama femenina, en el estadio del club rosarino se disputó el primer partido, que termino 3-0 a favor del local. En paralelo se disputan seis triangulares en la ciudad de Santa Fe y en la cuna de la bandera.
En el partido inaugural de la séptima edición de la Copa Santa Fe de Vóley, Náutico Sportivo Avellaneda le ganó con contundencia a Unión de Santa Fe en el estadio cubierto de calle Pedro Tuella, en Rosario. El partido se jugó el domingo por la mañana y terminó 3-0 a favor del local, que fue superior en todos los pasajes del encuentro y lo pudo plasmar en el marcador.
Con el saque inicial de la disciplina que este año aglutina a 34 equipos que buscarán quedarse con la Copa Santa Fe, Náutico reafirmó el mote de “candidato” y no pasó grandes sobresaltos ante un Unión que presentó batalla.
El primer set fue el que mayor diferencia en puntos, 10 de ventaja para las dirigidas por Renzo Briozzo. Si bien el inicio del set fue parejo, algo que se replicó en los dos restantes, en tres cuartos de juego la ventaja de Náutico, ganando en saque y con precisión en el ataque, se fue estirando y terminó 25-15.
El segundo set fue el más parejo, y si bien terminó festejando nuevamente el club rosarino, fue el único pasaje del partido en el que el Tatengue pudo estar arriba en el marcador, con una ventaja mínima que en ningún momento pudo estirar, algo que aprovechó Náutico, que no perdonó y se impuso 25-20.
El tercer último tramo del juego no fue diferente y terminó 25-18 para el elenco local, que en 2018 pudo levantar la Copa y buscará repetirlo este año.
Vale destacar que durante este primer domingo de mayo, se disputaban un total de 6 triangulares, tres de la rama masculina y otros tantos de la femenina, en todo el territorio santafesino y como parte de la primera fecha de esta nueva edición de la Copa Santa Fe de vóley.
Entre los varones, en el gimnasio de Náutico de Rosario jugaban el local, Sonder y Ciudad de Venado Tuerto, mientras que en cancha de Citta de Villa Constitución el anfitrión se medía con Regatas de Rosario y Colón de Santa Fe. Por último, en casa de Normal 3 de Rosario el local esperaba por Villa Dora y Libertad de San Jerónimo Norte.
En la rama femenina, en Náutico jugaban el dueño de casa, Unión y Villa Dora de la capital de la provincia, mientras que en Sonder el local esperaba por Regatas Santa Fe y Gimnasia de Rosario. Por su parte, en Banco de Santa Fe las locales recibían la visita de Normal 3 y Tala, ambos elencos de la cuna de la bandera.
La importancia de la Copa
Tras el partido, ambos entrenadores destacaron la importancia de disputar nuevamente el certamen provincial que reúne a los mejores equipos del vóley santafesino.
Alan Biagioni, entrenador de Unión, quien este año está transitando su primera experiencia a cargo de la rama femenina del club, destacó sobre la Copa: “Es una buena vidriera para las chicas, porque es una Copa que se ve a nivel país”. Además, remarcó la importancia en términos de competencia, a la que describió como “fuerte”.
“Está bueno porque representas al club en toda la provincia, con clubes que en lo habitual uno no enfrenta, porque jugamos desde el norte de Reconquista hasta Venado Tuerto, así que está bueno porque vas conociendo gente y clubes”, destacó.
Renzo Briozzo también destacó el crecimiento de equipos que van participando y el apoyo de las autoridades en la realización de la Copa: “Que las autoridades decidan apoyar al deporte y brindar un espacio donde podamos competir a nivel provincial da ganas, y cada vez hay mayor cantidad equipos y se pone más competitivo”.
El entrenador del club de la ribera rosarina también afirmó que jugar el torneo provincial es “un privilegio” y destacó la importancia que tiene Santa Fe en el vóley nacional e internacional, que genera constantemente jugadoras para la Selección Argentina.
Síntesis
Club Náutico Sportivo Avellaneda 3 – Unión de Santa Fe 0 (25/15 –25/20 – 25/18)
Náutico: Trovato, Gigena, Mauri, Luchessi, Sauro, Contantii, Cereda, Arlego, Rodríguez, Chort, Romero, Giménez. DT: Renzo Briozzo.
Unión: Mena, Galván, Rizzo, Chiavarini, Tobio, Sandrigo, Albornoz, Kees, Riboldi, Zeller, Tobio, Molina, Hernández. DT: Alan Biagioni.