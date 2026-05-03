Luego de lo que fue el empate en el clásico adelantado de la Primera División A, donde Conquistadores y Matadores no lograron sacarse ventajas, los equipos de San Justo ya cambiaron el chip y apuntan de lleno a su debut en la Copa Santa Fe, el segundo certamen en importancia dentro del calendario provincial.
San Justo se pone en marcha en la Copa Santa Fe
Colón SJ y Sanjustino inician este domingo su camino en el certamen provincial con partidos de ida en la etapa inicial. Tras el empate en el clásico local, ambos equipos enfocan su energía en un nuevo desafío que los proyecta a nivel santafesino.
La expectativa es alta para ambos conjuntos, que buscarán trasladar su presente local a un torneo que reúne a instituciones de diferentes ligas y que representa una vidriera clave tanto en lo deportivo como en lo institucional. Con horarios, escenarios y ternas arbitrales confirmadas, todo está listo para el puntapié inicial.
Colón de San Justo será el primero en salir a escena este domingo desde las 15.30, cuando visite a Sarmiento de Margarita en el Polideportivo de la localidad perteneciente a la Liga Verense.
El conjunto de San Justo afrontará un compromiso exigente fuera de casa, con la intención de traerse un resultado favorable que le permita definir la serie con mayor tranquilidad en la revancha.
El encuentro contará con una terna arbitral proveniente de la Liga Ceresina. Agustín Rossi será el encargado de impartir justicia, acompañado por los asistentes Jorge Tolosa y Juan Centurión. La designación marca la relevancia del cruce, en un contexto donde cada detalle puede ser determinante.
Por su parte, Sanjustino tendrá la ventaja de jugar en condición de local. Desde las 16, recibirá en el estadio Coloso del Oeste al Polideportivo Llambi Campbell, representante de la Liga Paivense. El Matador buscará hacerse fuerte ante su gente y construir una diferencia que le permita encarar la vuelta con mayor margen.
El arbitraje en este caso estará a cargo de jueces de la Liga Ocampense. David Blanche será la máxima autoridad del partido, secundado por Gimena Suárez y Brian Pucheta como asistentes. Se espera un encuentro intenso, donde ambos equipos intentarán imponer su estilo desde el inicio.
Un clásico que dejó todo abierto
El reciente empate en el clásico de San Justo dejó sensaciones encontradas, pero también sirvió como antesala de lo que viene. Más allá del resultado, ambos equipos mostraron pasajes de buen fútbol y evidenciaron que están en condiciones de competir.
Ahora, el foco está puesto en la Copa Santa Fe, donde el margen de error es mínimo y cada partido tiene carácter decisivo.
Ilusión provincial y desafío deportivo
La participación en la Copa Santa Fe representa mucho más que un torneo. Es la posibilidad de medirse con equipos de distintas ligas, de mostrar el trabajo institucional y de posicionarse en la escena provincial.
Tanto Colón SJ como Sanjustino afrontan este desafío con ilusión, sabiendo que un buen papel puede marcar el rumbo de la temporada y dejar en alto el nombre de San Justo.
Con todo definido, la pelota comenzará a rodar y con ella las aspiraciones de dos equipos que buscarán avanzar en un certamen que no da respiro. El domingo será el primer paso de un camino que ambos esperan recorrer con protagonismo.