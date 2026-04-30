Este 1° de mayo no es una fecha más para Recreo Sur. El Club La Perla del Oeste cumple 83 años de vida institucional y lo hace atravesando uno de los momentos más significativos de su historia reciente.
La Perla del Oeste celebra 83 años con obras, crecimiento y una comunidad más viva que nunca
La histórica institución de Recreo Sur conmemora un nuevo aniversario este 1° de mayo con importantes avances en infraestructura, un proyecto deportivo consolidado y el acompañamiento permanente de su gente, verdadero motor del club.
Con obras concretadas, proyectos en marcha y una fuerte identidad comunitaria, la entidad reafirma su rol como espacio de encuentro, desarrollo deportivo y contención social.
La celebración encuentra al club en plena expansión. A lo largo de más de ocho décadas, La Perla del Oeste supo sostenerse en base al esfuerzo colectivo, adaptándose a los tiempos y fortaleciendo su estructura. Hoy, ese camino se traduce en un presente de consolidación que entusiasma a dirigentes, socios y vecinos.
“No es un año más”, sintetiza el presidente Pablo Cerutti, reflejando el sentir generalizado. Y no es una frase hecha: este aniversario llega acompañado por la concreción de una obra largamente esperada, el cierre del Salón de Usos Múltiples (SUM), un espacio que marca un antes y un después en la vida institucional.
El nuevo SUM no solo amplía las posibilidades deportivas, sino que también potencia el rol social del club. Allí se desarrollarán entrenamientos, actividades recreativas y eventos tradicionales que forman parte de la identidad perlense, como la fiesta aniversario, la despedida de año y la reconocida Fiesta de la Bondiola.
“Este sueño fue posible gracias al trabajo diario de toda la comunidad. Hoy contamos con un espacio moderno y funcional que ya está siendo utilizado y que será clave en el crecimiento del club”, destacó Cerutti, visiblemente orgulloso por el logro alcanzado.
Un proyecto deportivo que mira al futuro
En el plano deportivo, La Perla del Oeste continúa consolidando un modelo de trabajo basado en la planificación y la participación activa de cada disciplina. Cada actividad cuenta con su propia subcomisión, lo que permite una organización eficiente y un desarrollo sostenido.
El fútbol, como emblema histórico de la institución, atraviesa un presente alentador. Bajo la conducción técnica de Andrés Formento, el plantel de Primera División se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración que prioriza el crecimiento a largo plazo sin resignar competitividad actual que lo muestra en una posición de privilegio.
“Estamos trabajando en un proyecto integral que abarca desde la escuelita hasta la Primera. Buscamos formar no solo buenos jugadores, sino también personas comprometidas con los valores del club”, explicó el presidente.
La rica historia de La Perla dentro de la Liga Santafesina de Fútbol respalda este presente. Con siete títulos de Primera División, la institución dejó su huella en el ámbito regional, construyendo una identidad basada en el esfuerzo, el talento y el sentido de pertenencia.
Figuras como el recordado “Flaco” Tobaldo forman parte de una memoria colectiva que sigue inspirando a las nuevas generaciones.
Lejos de conformarse con el pasado, el club apuesta a seguir siendo protagonista. La formación de juveniles, el fortalecimiento de las divisiones inferiores y la captación de nuevos talentos son pilares fundamentales en esta etapa.
Una comunidad que sostiene y proyecta
Más allá de lo deportivo, La Perla del Oeste es, ante todo, una comunidad. Un espacio donde generaciones enteras encontraron un lugar de pertenencia y donde el compromiso colectivo sigue siendo la base de cada logro.
Los festejos por el 83° aniversario ya comenzaron a vivirse con intensidad. La tradicional cena aniversario, programada para el 9 de mayo, promete ser un punto de encuentro para socios, ex jugadores, dirigentes y familias que forman parte de la historia viva del club.
“Queremos agradecer a todos los que ya confirmaron su presencia. Va a ser una noche muy especial, un reencuentro de generaciones”, expresó Cerutti, quien además adelantó que las entradas se encuentran prácticamente agotadas.
El crecimiento institucional no sería posible sin el aporte constante de profesores, colaboradores y socios. Cada disciplina, cada actividad y cada evento llevan el sello del trabajo desinteresado de quienes dedican tiempo y esfuerzo para que el club siga avanzando.
“Sin ellos, el club no sería lo que es hoy. Este aniversario también es una oportunidad para decir gracias”, agregó el dirigente.
Actualmente, la institución ofrece una amplia variedad de disciplinas que fortalecen el tejido social y promueven la inclusión: fútbol en todas sus categorías, vóley, patín artístico y competitivo, bochas, taekwondo, danzas, aerobox y ajedrez. La diversidad de propuestas permite que personas de todas las edades encuentren su lugar.
“La idea es seguir sumando socios y que cada integrante de la familia tenga una actividad dentro del club”, señalaron desde la dirigencia, reafirmando el compromiso con una institución abierta y participativa.
A los 83 años de su fundación, La Perla del Oeste no solo celebra su historia, sino también su capacidad de reinventarse y proyectarse hacia el futuro. Con bases sólidas, una comunidad comprometida y objetivos claros, el club continúa siendo un orgullo para Recreo Sur.
El aniversario no es solo una fecha en el calendario: es la confirmación de que, cuando el esfuerzo es colectivo, los sueños se transforman en realidad. Y en La Perla, ese camino sigue más vigente que nunca.