Aniversario

Sportivo Guadalupe, 92 años latiendo en azul y oro

El club del corazón del barrio Guadalupe celebra un nuevo aniversario reafirmando su rol social y deportivo. Con una rica historia, figuras emblemáticas y una dirigencia que proyecta crecimiento, la institución santafesina continúa siendo un espacio clave de formación y pertenencia.