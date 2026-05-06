El Club Sportivo Guadalupe celebra 92 años de vida institucional consolidándose como uno de los pilares deportivos y sociales más representativos de la ciudad de Santa Fe.
Sportivo Guadalupe, 92 años latiendo en azul y oro
El club del corazón del barrio Guadalupe celebra un nuevo aniversario reafirmando su rol social y deportivo. Con una rica historia, figuras emblemáticas y una dirigencia que proyecta crecimiento, la institución santafesina continúa siendo un espacio clave de formación y pertenencia.
Fundado el 6 de mayo de 1934, en el corazón de barrio Guadalupe, la entidad azul y oro ha sabido construir, a lo largo de casi un siglo, una identidad marcada por el esfuerzo colectivo, el compromiso comunitario y la pasión por el deporte.
Aquel sueño iniciado por un grupo de visionarios —Felipe Méndez, Pedro y Julio Melillo, Carlos Mallarino, Duilio Molina, Federico Montel y Gaspar Chaile— fue creciendo con el paso de los años hasta transformarse en una institución modelo dentro del ámbito local.
Desde sus primeros pasos en la zona de Mitre al 7100 hasta su actual sede en Lavalle al 7000, el club fue ampliando sus horizontes sin perder nunca su esencia barrial.
Sportivo Guadalupe no es solamente fútbol, aunque la pelota haya sido históricamente su motor principal. Es también un espacio de contención, de formación en valores y de encuentro para generaciones enteras de vecinos que encontraron en sus instalaciones un lugar donde desarrollarse, compartir y construir lazos duraderos.
En cada rincón del club se respira historia, y en cada camiseta azul y oro se reflejan años de esfuerzo, dedicación y amor por los colores.
Historia, identidad y sentido de pertenencia
A lo largo de sus 92 años, la institución ha sido testigo del paso de cientos de deportistas, dirigentes y colaboradores que dejaron una huella imborrable. El crecimiento del club fue posible gracias al trabajo incansable de quienes entendieron que el deporte es una herramienta fundamental para la inclusión y el desarrollo social.
Entre los nombres que marcaron la historia deportiva de Sportivo Guadalupe sobresale Leopoldo Luque, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, quien surgió de sus filas y llevó el nombre del club a lo más alto del fútbol internacional.
También es imposible no mencionar al “Patón” Oscar Aguirre, figura clave no solo como jugador, sino también como entrenador y dirigente, aportando su conocimiento y compromiso a lo largo de distintas etapas.
Asimismo, dirigentes como Luis “Lucho” López, Eladio Rosso, dejaron una marca profunda desde la conducción institucional, aportando orden, crecimiento y una visión clara de futuro. Cada uno de ellos, desde su lugar, contribuyó a consolidar una identidad que hoy sigue vigente y se proyecta hacia las nuevas generaciones.
El club ha sido, y continúa siendo, un espacio donde se construyen valores esenciales como el respeto, el compañerismo, la solidaridad y el sentido de pertenencia. Es allí donde niños, jóvenes y adultos encuentran no solo una actividad deportiva, sino también una comunidad que los acompaña en su desarrollo personal.
Presente y proyección: el desafío de seguir creciendo
En la actualidad, la conducción del club está en manos de Luis “Turri” López, quien encabeza una gestión con mirada renovadora y objetivos claros. Con el fútbol formativo como eje principal, la dirigencia apuesta fuertemente al desarrollo de las divisiones inferiores, entendiendo que el futuro de la institución se construye desde las bases.
“El club tiene una historia enorme y nosotros llegamos para continuar ese camino. Nuestra idea es potenciar todo lo bueno que tiene Guadalupe y proyectarlo hacia adelante”, expresó el presidente en diálogo con Pasión Liga.
En esa línea, destacó el compromiso de quienes trabajan día a día en la institución: “Hay un gran sentido de pertenencia. Se hizo mucho, pero todavía queda mucho por hacer”.
La actual gestión busca no solo fortalecer lo deportivo, sino también mejorar la infraestructura y ampliar las propuestas para la comunidad. El objetivo es claro: que Sportivo Guadalupe siga siendo un punto de referencia en el barrio y un espacio abierto para todos.
El crecimiento sostenido, el trabajo en equipo y la planificación a largo plazo aparecen como pilares fundamentales en esta nueva etapa. La apuesta está puesta en consolidar lo logrado y continuar desarrollando un club inclusivo, moderno y con fuerte arraigo social.
Festejos y celebración en comunidad
Como no podía ser de otra manera, el 92° aniversario se vive con emoción y espíritu festivo. La Comisión Directiva organizó una cena aniversario que se llevará a cabo este sábado desde las 21 horas en las instalaciones del club.
El evento contará con la participación de deportistas, familias, dirigentes y allegados que forman parte del día a día de la institución.
Será una noche especial, cargada de recuerdos, reconocimientos y celebración, donde se pondrá en valor el camino recorrido y se renovarán los sueños de cara al futuro. Porque más allá de los resultados deportivos, Sportivo Guadalupe es, ante todo, una gran familia.
Noventa y dos años después de su fundación, el club sigue latiendo con la misma fuerza que en sus comienzos. Con la mirada puesta en el futuro pero sin olvidar sus raíces, Sportivo Guadalupe reafirma su lugar como uno de los grandes protagonistas de la vida deportiva y social santafesina.
Un aniversario que no solo invita a celebrar, sino también a reflexionar sobre el valor de las instituciones que, como esta, construyen comunidad día a día. Porque en cada entrenamiento, en cada partido y en cada encuentro, se sigue escribiendo una historia que ya es parte del patrimonio de todo un barrio.