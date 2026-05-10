Copa Santa Fe

Colón de San Justo goleó en la revancha y sacó pasaje a la segunda fase

En condición de local, el conquistador derrotó 4 a 1 a Sarmiento de Margarita y ganó la serie de primera ronda por un global de 6 a 3. Su rival saldrá esta tarde del cruce entre Central San Carlos y Jorge Newbery de Gálvez. Se definen esta tarde otros 13 clasificados.