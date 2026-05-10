En la tarde de este sábado y ante un muy buen marco de público de parte de ambas parcialidades, Colón de San Justo y Sarmiento de Margarita disputaron el partido revancha de la serie de primera fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino que los tuvo como protagonistas.
Colón de San Justo goleó en la revancha y sacó pasaje a la segunda fase
En condición de local, el conquistador derrotó 4 a 1 a Sarmiento de Margarita y ganó la serie de primera ronda por un global de 6 a 3. Su rival saldrá esta tarde del cruce entre Central San Carlos y Jorge Newbery de Gálvez. Se definen esta tarde otros 13 clasificados.
Tras el empate 2 a 2 del cotejo de ida en el norte de la provincia, ambos equipos se volvían a ver las caras en el estadio Mercedes Alesso de Bieler en el choque decisivo por el boleto a la segunda etapa del certamen provincial que dará inicio la semana que viene.
Luego de iniciar abajo en el marcador por el gol anotado por la visita cuando apenas se jugaban 4 minutos de la primera etapa, la formación rojiblanca mostró temple, carácter y contundencia para conseguir el empate, revertir el resultado y terminar festejando con goleada incluida ante su público.
Reaccionó y lo dio vuelta
El ex Colón Osvaldo Arroyo fue el encargado de poner el 1 a 1 sobre los 19, mientras que el delantero Diego Pariani le dio la ventaja al conquistador cuando el reloj alcanzaba los 34 minutos de esa primera mitad.
En el complemento, Maximiliano Osurak apareció en el área rival para estirar distancias pasados los 3 minutos, mientras que Lautaro Fagioli sobre los 11 terminó de liquidar el pleito y la serie con el 4 a 1 que a la postre sería el resultado definitivo.
Con la ventaja definitiva de 6 a 3 en el global, el elenco del portón del norte no solo terminó celebrando y se hizo acreedor del cheque de $585 mil pesos dispuestos por la organización, sino que se transformó en uno de los 20 elencos que disputará desde la semana próxima la segunda etapa del campeonato.
En dicha instancia, el conquistador se medirá con quien resulte vencedor esta tarde del cruce que animarán en la ciudad de San Carlos Centro el local, Central, y Jorge Newbery de Gálvez. En la ida y en condición de visitante, el sabalero sancarlino goleó 4 a 1 por lo que tiene muy encaminada su clasificación para la siguiente etapa.
En la goleada sobre Sarmiento, Colón de San Justo formó con Chaves, Baroni, Arroyo, González, Melgratti, Ortega, Fantín, Minotti, Pariani, Fagioli y Osurak. En el banco de suplentes estuvieron Monzón, Aguilera, Sánchez, Ojeda, Mena, Palacios y Albarracín.
El próximo martes y por la continuidad del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, el elenco de San Justo recibirá a su homónimo de Santa Fe, en un partido clave en la pelea de arriba del certamen local.
Se definen 14 series
En la tarde de este domingo habrá actividad en distintas localidades con los cruces entre Atlético Irigoyense y Polideportivo Videla; Timbuense y Villa Felisa; Romang FC y Recreativo Villa Guillermina; Ferrocarril de Vera y Atlético Tostado; Unión de San Guillermo y Libertad de Sunchales; Argentino de San Carlos y Jorge Newbery de Gálvez; Polideportivo Llambi Campbell y Sanjustino.
Además jugarán Atlético San Jorge y ADEO de Cañada de Gómez; Atlético Carcarañá y Piamonte; Empalme Central y Pablo VI; Defensores de Villa Cassini y Maciel; Unión Sociedad Italiana y Central Argentino de Fighiera; Huracán de Villa Ocampo y Atlético y Tiro; y Ferrocarril del Estado de Rafaela frente a Juventud de Esperanza.
La fecha se completará el miércoles con los encuentros entre Independiente de Bigand y Studebaker de Villa Cañás; Independiente de Chañar Ladeado y Unión Deportiva de Los Molinos; Unión y Cultura de Murphy frente a Los Andes de Alcorta; y El Porvenir del Norte de San Jerónimo Sud ante Arteaga.
Cabe destacar que en la próxima instancia ya espera Sportivo Suardi, mientras que en la tercera fase se incorporarán los equipos santafesinos que participan en los torneos de ascenso de AFA junto a los ocho mejores equipos de la Copa Federación.