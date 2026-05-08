Landa y Martiré, figuras en el triunfo de Independiente de Chañar Ladeado

"La Copa Santa Fe da prestigio y visibilidad, es una gran vidriera"

Con una sólida tarea colectiva, el "coreano" dio el golpe en Los Molinos y derrotó por 3 a 1 a la Unión Deportiva para encaminar la serie de primera fase del certamen provincial. El miércoles próximo, en Chañar Ladeado, se define el boleto a la segunda etapa.