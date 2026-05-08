Tras el triunfo de Independiente de Chañar Ladeado en condición de visitante frente a Unión Deportiva de Los Molinos por 3 tantos contra 1, desde El Litoral dialogamos en exclusiva con los protagonistas del encuentro válido por la primera fase del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.
"La Copa Santa Fe da prestigio y visibilidad, es una gran vidriera"
Con una sólida tarea colectiva, el "coreano" dio el golpe en Los Molinos y derrotó por 3 a 1 a la Unión Deportiva para encaminar la serie de primera fase del certamen provincial. El miércoles próximo, en Chañar Ladeado, se define el boleto a la segunda etapa.
En este caso, quienes brindaron su testimonio fueron la figura del partido Gastón Martiré, autor de un doblete en la noche del pasado miércoles y el capitán y referente del Coreano, Lucas Landa, de extenso recorrido por el fútbol profesional de la Argentina incluyendo un paso por Colón.
Realizando un análisis del partido, el goleador Martiré sostuvo: “Fue muy importante haber comenzado con una buena ventaja de visitante, ahora a descansar y preparar la siguiente final”.
Experiencia y voz de mando
Por su parte, el experimentado Landa afirmó: “Fue un encuentro muy intenso, queda la revancha en casa, ojalá estemos a la altura como lo hicimos hoy y podamos pasar de fase en esta Copa Santa Fe”.
En cuanto al punto fundamental para poder lograr esta victoria, el delantero aseveró: “La clave del triunfo fue que lo vinimos a buscar y a jugar con mucha intensidad durante los 90 minutos”.
A lo que el zaguero central añadió: “Fuimos efectivos en las primeras dos oportunidades que tuvimos, después pudimos controlar el partido siendo protagonistas en el transcurso de todo el encuentro”.
Se define en Chañar Ladeado
Finalmente, ambos jugadores coincidieron en su relato afirmando: “La Copa Santa Fe da prestigio, visibilidad y es una gran vidriera”, haciendo énfasis en el nivel de exposición del torneo y la posibilidad de hacer crecer a los futbolistas e instituciones.
El partido de vuelta de esta primera fase será el próximo miércoles 13 de mayo a las 21 en El Coloso de Chañar Ladeado.