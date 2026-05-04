A lo largo y a lo ancho de la bota santafesina

Se jugaron 14 partidos de ida en la primera fase de la Copa Santa Fe: Resultados y goleadores

Tras el puntapié inicial que dieron Maciel y Defensores de Villa Cassini el pasado miércoles, este domingo se disputó el grueso de los cotejos de ida correspondientes a la etapa inicial de la edición 2026 del certamen de fútbol masculino. El miércoles 6 de mayo se abren las 4 series restantes y el fin de semana próxima se definen los clasificados a la segunda ronda de la Copa.