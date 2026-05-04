Luego de lo que fuera la goleada de Maciel sobre Defensores de Villa Cassini por 4 a 1 y en el partido que marcó el inicio de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, en la tarde noche de este primer domingo de mayo se completaron un total de 14 encuentros correspondientes a los duelos de ida de la primera fase del certamen que reúne a los mejores equipos de la provincia.
Se jugaron 14 partidos de ida en la primera fase de la Copa Santa Fe: Resultados y goleadores
Tras el puntapié inicial que dieron Maciel y Defensores de Villa Cassini el pasado miércoles, este domingo se disputó el grueso de los cotejos de ida correspondientes a la etapa inicial de la edición 2026 del certamen de fútbol masculino. El miércoles 6 de mayo se abren las 4 series restantes y el fin de semana próxima se definen los clasificados a la segunda ronda de la Copa.
Con algunos marcadores amplios que encaminaron el rumbo de la llave, pero con muchos resultados cerrados que hablan a las claras de la paridad que tiene la competencia, la acción se repartió por todo el territorio santafesino en una jornada plagada de goles y emociones.
El próximo miércoles 6, desde las 21 y con la disputa de otros cuatro cotejos se estará completando la ronda de encuentros de ida de esta primera etapa de la Copa que cuenta con 38 participantes que iniciaron el camino con el sueño de levantar el trofeo que en 2025 quedó en manos de Unión de Santa Fe.
Marcadores abiertos
En lo que al repaso de resultados se refiere, resultó una tarde positiva para los elencos que representan a la Liga Santafesina y a la Liga Esperancina de fútbol. En cuanto a los equipos que compiten en la capital provincial, Sanjustino se estrenó con una ajustada victoria en casa sobre el Polideportivo Llambi Campbell por 1 a 0 y gracias al gol convertido por Santiago Peralta.
Colón de San Justo, por su parte, sumó un empate que lo deja bien parado de cara a la revancha tras igualar 2 a 2 con Sarmiento en Margarita. Melgratti y Palacios anotaron para los del portón del norte mientras que Bugnon y Luque lo hicieron para el local.
En cuanto a los de la Esperancina, fue empate sin goles y en condición de local para Juventud en el Waldino Maradona de la primera colonia agrícola.
Central San Carlos, por su parte, metió un pie en la segunda fase tras golear a domicilio a Jorge Newbery en Gálvez por 4 tantos contra 1. Exequiel Gómez en 2 oportunidades, Bossio y Ovando convirtieron para el sabalero sancarlino mientras que Capitanelli descontó para la formación galvense.
En el norte de la provincia, Recreativo de Villa Guillermina y el Romang Fútbol Club empataron sin goles, al tiempo que Atlético Tostado superó 2 a 0 Ferrocarril de Vera con tantos convertidos por Gauna y Mantovani.
En Sunchales, Libertad le ganó por la mínima a Unión de San Guillermo gracias al tanto señalado por Tobías Espíndola al tiempo que en Videla dio la nota el Atlético Irigoyense tras imponerse por 4 a 1. Moreno en 2 ocasiones, Gianmaría y Mauro fueron los autores de los goles de la visita, descontando Álvarez para el Polideportivo.
Además del choque entre la Juve y el Ferro de Rafaela en Esperanza, hubo otras 4 series cuyo marcador en la ida fue empate en 0. La referencia es para los cruces entre Everton de Cañada de Gómez y Atlético San Jorge, Piamonte con Atlético Carcarañá y Pablo VI de Rosario con Empalme Central.
Más goles y lo que viene
Por su parte, Timbuense se quedó con una contundente victoria en cancha de Villa Felisa de San Lorenzo. Fue 5 a 1 para la visita con 3 goles de Brian Romero, uno de Galarza y el restante de Salas, descontando Romero Benítez para los anfitriones.
Además, en Fighiera, Central Argentino sacó una mínima ventaja en la llave con Unión Sociedad Italiana de Álvarez tras ganar 1 a 0 merced a la conquista de Mateo Troncoso. En el partido que completó la acción del domingo, Atlético y Tiro (Barros) y Huracán de Villa Ocampo (Luque) empataron 1 a 1 en la noche de Reconquista.
Para completar los duelos de ida de la fase inicial de esta Copa Santa Fe, el próximo miércoles desde las 21 se medirán Studebaker de Villa Cañas con Independiente de Bigand, Los Andes de Alcorta con Unión y Cultura de Murphy, Unión Deportivo Los Molinos con Independiente de Chañar Ladeado y Arteaga FC con El Porvenir del Norte.
El próximo fin de semana se disputarán las revanchas de las 19 llaves, invirtiendo las localías.