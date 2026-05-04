Tal y como estaba previsto por la organización del certamen provincial, en la jornada de este primer domingo de mayo se puso en marcha la edición 2026 de la Copa Santa Fe de voleibol tanto en la rama masculina como en su versión femenina.
Con la disputa de 18 encuentros, se puso en marcha la Copa Santa Fe de vóley: todos los resultados
Con acción repartida en las ciudades de Rosario y Santa Fe, se jugó la primera fecha del certamen con el desarrollo de tres triangulares en la rama femenina y otros tantos en la masculina. La acción continuará el domingo 28 de junio. También comenzó a disputarse la Zona Clasificación.
Con un formato de disputa similar al de la temporada pasada, el campeonato se estará desarrollando en dos niveles, Zona Campeonato y Zona Clasificación y dividido en triangulares recorrerán los distintos puntos de la bota santafesina a lo largo del año hasta llegar a la gran final por la coronación.
En este marco, desde la mañana y hasta la tarde-noche del domingo se jugaron en el principal nivel un total de 6 triangulares en Rosario, Santa Fe capital y Villa Constitución, tres de ellos de varones y otros tantos para las damas.
En la continuidad del campeonato, la Copa Santa Fe de vóley tiene previsto llevar a cabo su segunda fecha del calendario 2026 el próximo domingo 28 de junio, rotando los clubes que son sede de la competencia que reúne a los mejores exponentes de esta disciplina en todo el territorio provincial.
La acción en damas
Respecto de lo sucedido este domingo 3 de mayo, en lo que a la acción de la Zona Campeonato Femenina se refiere, hubo partidos desde bien temprano en los gimnasios de Náutico de Rosario, Banco de Santa Fe y Sonder, también de la cuna de la bandera.
En Náutico, abriendo la acción, el local se impuso con contundencia sobre Unión de Santa Fe con marcador final de 3 a 0 y parciales de 25-15, 25-20 y 25-18 en una hora y 11 minutos de juego. A segundo turno, en duelo de equipos capitalinos, Villa Dora dio cuenta de las tatengas también por 3 a 0 con parciales de 25-15, 26-24 y 25-17.
Cerrando el triangular, la "doras" derrotaron a las locales por 3 sets a 1 (25-18, 25-16, 14-25 y 26-24) para cerrar con puntaje ideal esta primera fecha de la Copa.
En el gimnasio Julián Ortíz de Zárate de la ciudad de Santa Fe, el local Banco abrió la acción con un buen triunfo sobre Normal 3 de Rosario por 3 a 1 con parciales de 22-25, 25-19, 25-20 Y 25-22 en dos horas de partido.
En el mediodía, y en choque rosarino, Normal se recuperó y derrotó a Tala por el mismo marcador con mangas de 25-16, 25-13, 20-25 y 25-16. Para completar el calendario, las bancarias no dejaron dudas y superaron a Tala por 3 a 0 en 1 hora y 18 minutos de juego con parciales de 25-23, 25-16 y 25-18 para cerrar un domingo perfecto.
Por último en la casa de Sonder de Rosario, el local fue contundente en el debut y derrotó por 3 a 0 a GER con parciales de 25-17, 25-20 y 25-17 en 78 minutos de acción. El segundo cotejo del día encontró la victoria de Regatas Santa Fe sobre Gimnasia por 3 a 1 (21-25, 25-22, 27-25 y 27-25) en un choque parejo de más de 2 horas de duración.
Cerrando el domingo, las locales impusieron condiciones sobre las laguneras y ganaron 3 a 0 con parciales de 25-15, 25-13 y 25-14 para llevarse los dos triunfos ante su gente.
Entre los varones
En cuanto a la rama masculina, la Zona Campeonato disputó sus triangulares en los estadios de Citta de Villa Constitución, Normal 3 y Náutico de Rosario. Precisamente este último debutó con una categórica victoria sobre Ciudad de Venado Tuerto por 3 a 0 con registro de 25-18, 25-21 y 25-21 en poco más de una hora de juego.
En el segundo turno de este mini certamen, el que ganó por el mismo marcador fue Sonder, que superó a Ciudad por 25-10, 25-20 y 25-6 en exactamente una hora de juego. Finalmente, en el cruce de invictos, Sonder le ganó a Náutico A en un verdadero partidazo que se definió recién en el tie break y con parciales de 19-25, 23-25, 25-19, 25-10 y 15-12.
En simultáneo, en la localidad de Villa Constitución, Citta no dejó dudas en su debut y derrotó 3 a 0 a Regatas Rosario con parciales de 25-15, 25-23 y 25-18 en 84 minutos de partido.
Posteriormente, los rosarinos se recuperaron al superar por idéntico marcador a Colón de Santa Fe, con registros de 25-17, 25-22 y 25-12. Finalmente, Citta cerró su domingo perfecto venciendo a los sabaleros por 3 sets a 0 (25-10, 25-13 y 25-20).
Por último, en cancha de Normal 3 de Rosario el anfitrión festejó en el primer turno doblegando a Villa Dora por 3 a 1 con parciales de 22-25, 25-22, 25-20 y 25-22. En el segundo cotejo del día, los santafesinos se recuperaron venciendo por 3 a 0 a Libertad de San Jerónimo Norte (25-13, 28-26 y 25-17).
Finalmente, el local derrotó a los rojinegros por el mismo marcador y con parciales de 25-23, 25-14 y 25-14.
En la continuidad de la competencia, el 28 de junio próximo, la rama femenina desarrollará su segunda fecha en los estadios de Villa Dora, Gimnasia de Rosario y Normal 3. Las doras serán anfitrionas de Banco Provincial y Sonder, las mensanas de El Tala y Náutico y las chicas de Normal recibirán a Unión y a Regatas de Santa Fe.
En la rama masculina, la fecha 2 de la Zona Campeonato encontrará acción en los estadios de Sonder, Regatas Rosario y Villa Dora. En Sonder, además del local, jugarán Normal 3 y Citta, en Regatas se presentarán Náutico y Libertad de San Jerónimo mientras que en Villa Dora participarán Colón y Ciudad de Venado Tuerto.
Posteriormente, la Copa seguirá el domingo 19 de julio y cerrará su fase inicial el 27 de septiembre. Allí los 8 mejores de cada una de las ramas, más los 4 primeros de la Zona Clasificación, disputarán la etapa final por la consagración.