En 6 sedes en simultáneo

Con la disputa de 18 encuentros, se puso en marcha la Copa Santa Fe de vóley: todos los resultados

Con acción repartida en las ciudades de Rosario y Santa Fe, se jugó la primera fecha del certamen con el desarrollo de tres triangulares en la rama femenina y otros tantos en la masculina. La acción continuará el domingo 28 de junio. También comenzó a disputarse la Zona Clasificación.