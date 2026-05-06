Luego de 90 minutos tan intensos como parejos, el empate sin goles terminó siendo el resultado lógico y justo en el choque de ida entre Juventud de Esperanza y Ferrocarril del Estado por la primera fase de la edición 2026 de la Copa Santa Fe.
Pablo Cuevas y Andrés Velazco, las voces de la experiencia tras el empate entre Juventud y Ferrocarril del Estado
El lateral derecho surgido de Colón y el marcador central con paso por 9 de Julio de destacaron la labor de sus equipos tras el 0 a 0 del debut en Esperanza. Coincidieron en la paridad que tiene la llave y la ilusión con la que sus respectivos equipos inician esta participación en la Copa Santa Fe.
Si bien el local, empujado por su gente, fue un poco más y convirtió al arquero Grosso en figura, ninguno de los dos acumuló méritos suficientes para tomar una ventaja en el primer "chico".
Con este panorama, y el pronóstico de una revancha tan cerrada como el cotejo de ida, ambos equipos definirán su continuidad de ida en los 90 minutos finales en la perla del oeste el próximo domingo a partir de las 17.
Teniendo en cuenta que se trata del duelo directo entre los vigentes campeones de la Liga Esperancina y la Liga Rafaelina, no hay dudas de que el que avance conseguirá dar un paso trascendente en la pelea por la Copa, relegando a otro posible candidato en la ronda inicial.
Apenas finalizado el encuentro de ida en el Waldino Maradona de Esperanza, El Litoral dialogó con dos de los referentes que tienen los equipos que animan esta llave.
Por historia y trayectoria en el fútbol profesional, tanto Pablo Cuevas como Andrés Velazco son voces autorizadas para evaluar lo sucedido en los primeros 90 minutos, además de anticipar una revancha que se definirá por detalles e incluso en la instancia de penales.
"Todos los partidos van a ser así"
En el caso de Cuevas, el lateral derecho formado y que fuera titular en el último ascenso de Colón en 2014, se sumó en esta temporada a las filas de la Juve con el objetivo de reforzar a un equipo que viene de ser campeón pero que va por más.
Desde su experiencia en el fútbol profesional, y con sus condiciones intactas, Cuevas inicia como defensor pero termina siendo una pieza clave en la ofensiva del equipo que dirige Germán Montalbetti.
Finalizado el cotejo de ida ante Ferro, Pablo reflexionó: “En esta Copa todos los encuentros van a ser así. Me tocó sumarme a los chicos hace poco y los veo muy bien, vienen con una base ya desde hace un tiempo, tienen una idea de juego y saben lo que quieren. Los partidos en este nivel son así, nosotros venimos ahí arriba peleando en la Liga, haciendo nuestro juego y las cosas están saliendo”.
Siguiendo por esta línea, y consultado sobre las características del rival que les tocó en esta primera fase del certamen provincial, Cuevas comentó: “Me parece que van a ser todos equipos duros. Hay muchos que tienen muy buena idea de juego, que tienen jugadores que juegan bien y con experiencia. Nosotros estamos trabajando para encontrar nuestra mejor versión así que vamos por el buen camino”.
Metido de lleno en lo ocurrido el domingo pasado en Esperanza, el ex futbolista de Colón señaló que “el arquero la verdad que tuvo un trabajo buenísimo y hoy no quiso entrar la pelota. La revancha da la sensación de que va a ser un partido muy finito en los detalles y ojalá que no lleguemos a los penales y que podamos sacar esa ventaja que no pudimos sacar acá”.
Volviendo a su caso personal, en este regreso a jugar en nuestra región, Cuevas comentó: “Me tocó jugar algunas fases de esta Copa con Colón en su momento. Sé que es duro porque juegan los mejores equipos de Liga Santafesina y de toda la región y porque además se suman los chicos de reserva de los clubes de Primera, como me pasó a mí hace varios años”.
“Lo que logró Juventud de ganar la Copa Santa Fe para mí, siendo de una liga como la esperancina que va creciendo la verdad que es un logro bastante importante, buenísimo que queda para siempre en la historia del club”, agregó.
Palabra de capitán
Del otro lado, compartiendo con Cuevas la experiencia y el recorrido en el fútbol, Andrés Velazco es el capitán y el máximo referente que tiene el plantel de Ferrocarril del Estado de Rafaela. El marcador central, que debió salir en el complemento por una dolencia, también hizo su balance del debut del equipo que dirige Hugo Togni en la Copa.
“Sabíamos que iba a ser un partido durísimo porque veníamos visitante, sabemos como juega Juventud, un equipo que hace rato viene participando con los mismos chicos viven jugando juntos. Era un rival dificilísimo, nosotros además venimos medio diezmados con algunos jugadores que llegaban tocados pero en líneas generales creo que se sacó adelante un partido muy difícil”, señaló.
Metido de lleno en lo sucedido en el cotejo de ida en la ciudad de Esperanza, Velazco comentó: “Fue un partido trabado, por momentos cuando ellos podían jugar nos lastimaron, nosotros también cuando pudimos jugar los hemos lastimado y creo que el empate fue justo y la serie quedó abierta para el partido de vuelta”.
Respecto de la revancha que se jugará el próximo domingo en Rafaela, el capitán del Ferro destacó: “Para mí va a ser igual que la ida. Por ahí tenemos la ventaja de la localía pero este es un rival al que no podemos dejarlo jugar porque tiene jugadores muy importantes. Por algo ya han salido campeones de esta Copa”
Precisamente consultado acerca de la trascendencia que junto con sus compañeros le dan a la Copa Santa Fe, Velazco explicó: “Estamos bien arriba en la liga local pero es hermoso jugar estos partidos para saber dónde estás parado con respecto a las demás ligas de la provincia".
"Para uno que por ahí no llegó a jugar en Primera División, esos partidos te quedan siempre en la retina. La experiencia te marca que si estás fino podés llegar a lograr lo que consiguió en su momento Juventud”, completó Velazco.