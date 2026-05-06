La revancha se juega el domingo en Rafaela

Pablo Cuevas y Andrés Velazco, las voces de la experiencia tras el empate entre Juventud y Ferrocarril del Estado

El lateral derecho surgido de Colón y el marcador central con paso por 9 de Julio de destacaron la labor de sus equipos tras el 0 a 0 del debut en Esperanza. Coincidieron en la paridad que tiene la llave y la ilusión con la que sus respectivos equipos inician esta participación en la Copa Santa Fe.