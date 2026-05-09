Esta tarde, en San Justo

Comienzan a definirse los clasificados a la segunda etapa de la Copa Santa Fe de fútbol masculino

Desde las 17, Colón recibe en el portón del norte a Sarmiento de Margarita tras el empate 2 a 2 de la ida. El vencedor, será el primero de los 19 equipos que avanzarán a la siguiente fase de la competencia provincial. El domingo se resuelven otras 14 llaves y el miércoles por la noche las cuatro restantes.