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Esta tarde, en San Justo

Comienzan a definirse los clasificados a la segunda etapa de la Copa Santa Fe de fútbol masculino

Desde las 17, Colón recibe en el portón del norte a Sarmiento de Margarita tras el empate 2 a 2 de la ida. El vencedor, será el primero de los 19 equipos que avanzarán a la siguiente fase de la competencia provincial. El domingo se resuelven otras 14 llaves y el miércoles por la noche las cuatro restantes.

Colón SJ y Sarmiento no se sacaron diferencias en la ida en Margarita. Foto: Prensa Colón de San Justo.Colón SJ y Sarmiento no se sacaron diferencias en la ida en Margarita. Foto: Prensa Colón de San Justo.
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En la tarde de este segundo sábado de mayo, y luego de que el miércoles se completara la grilla con los 19 partidos de ida de la fase inicial, se conocerá al primero de los clasificados a la segunda etapa de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.

En el estadio Mercedes Alesso de Bieler de la ciudad de San Justo el local Colón recibirá la visita de Sarmiento de Margarita buscando definir una llave muy pareja cuyo partido de ida finalizó empatado en 2 en el norte de la provincia.

Este domingo por la tarde se disputarán 14 encuentros de revancha. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Este domingo por la tarde se disputarán 14 encuentros de revancha. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

El partido será controlado por Nicolás Ojeda, árbitro de la Liga Reconquistense y en caso de no haber un ganador en los 90 el boleto a la siguiente instancia se definirá con disparos desde el punto del penal.

Quien resulte vencedor se unirá al Sportivo Suardi, equipo que espera ya en la segunda fase del certamen, y será el segundo habitante de una fase 2 que estará compuesta por 10 series y que dará inicio la semana que viene.

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Domingo de súper acción en la Copa

Luego de lo que sea el encuentro de esta tarde en el portón del norte santafesino, la acción de Copa Santa Fe continuará en la tarde de este domingo con el desarrollo en simultáneo de 14 cotejos a lo largo y a lo ancho del territorio provincial.

En orden de aparición, desde las 15 Atlético Irigoyense recibirá al Polideportivo Videla (1-4 en la ida) y Timbúense será anfitrión de Villa Felisa de San Lorenzo luego del 5 a 1 a domicilio de la semana pasada.

Los últimos 4 boletos se resuelven el miércoles a la noche. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Los últimos 4 boletos se resuelven el miércoles a la noche. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

A partir de las 16 comenzará el grueso de los encuentros: Romang FC – Recreativo de Villa Guillermina (0-0 en la ida), Ferrocarril de Vera – Atlético Tostado (0-2), Unión de San Guillermo – Libertad de Sunchales (0-1), Central San Carlos – Jorge Newbery de Gálvez (4-1) y Polideportivo Llambi Campbell – Sanjustino (0-1).

Además, jugarán el Atlético San Jorge – ADEO de Cañada de Gómez (0-0), Atlético Carcarañá – Piamonte (0-0), Empalme Central de Villa Constitución – Pablo VI de Rosario (0-0), Defensores de Villa Cassini – Maciel (1-4) y Unión Sociedad Italiana de Álvarez – Argentino de Fighiera (0-1).

Posteriormente, desde las 16.30 Huracán de Villa Ocampo espera por Atlético y Tiro de Reconquista tras el 1 a 1 del primer juego mientras que a las 17 en Rafaela, Ferrocarril del Estado y Juventud de Esperanza se vuelven a ver las caras tras el 0 a 0 de la ida.

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Los últimos 4, el miércoles

Para el miércoles 13, desde las 21, quedaron dispuestos los choques de revancha entre Independiente de Bigand y Studebaker de Villa Cañás (1-1 la ida), Independiente de Chañar Ladeado – Unión Deportiva Los Molinos (3-1), Unión y Cultura con Alcorta (1-1) y El Porvenir del Norte de San Jerónimo Sud con Arteaga (1-2).

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