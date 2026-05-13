Liga Santafesina de Fútbol

Pasión Liga recibió dos banderas y renovó su alianza con Kalcomax

El suplemento deportivo de Diario El Litoral, próximo a cumplir 20 años de vida, fue distinguido con un valioso gesto de la firma santafesina Kalcomax, representada por Juan Gervasoni. Un reconocimiento que reafirma el acompañamiento histórico a la Liga Santafesina y a cada uno de sus protagonistas.