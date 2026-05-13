En tiempos donde la imagen institucional y el sentido de pertenencia ocupan un lugar central en el deporte, los gestos valen tanto como las palabras.
Pasión Liga recibió dos banderas y renovó su alianza con Kalcomax
El suplemento deportivo de Diario El Litoral, próximo a cumplir 20 años de vida, fue distinguido con un valioso gesto de la firma santafesina Kalcomax, representada por Juan Gervasoni. Un reconocimiento que reafirma el acompañamiento histórico a la Liga Santafesina y a cada uno de sus protagonistas.
En ese marco, Pasión Liga, el suplemento de la Diario El Litoral dedicado íntegramente a la cobertura de la Liga Santafesina de Fútbol, recibió dos banderas institucionales de parte de Juan Gervasoni, titular de Kalcomax, en una muestra más del compromiso que la firma mantiene desde hace años con el fútbol local.
El reconocimiento llega en un momento especial: el suplemento está próximo a cumplir dos décadas acompañando cada campeonato, cada historia y cada protagonista que le da vida al fútbol santafesino.
Veinte años no son un dato menor. Son temporadas completas, generaciones de futbolistas, dirigentes y entrenadores que crecieron con la presencia constante de Pasión Liga en cada cancha, desde las principales hasta las más humildes.
Una familia que viste al fútbol santafesino
Como sucede en cada inicio de temporada, los clubes renuevan ilusiones. Desde los planteles superiores hasta las divisiones formativas, tanto en la rama masculina como femenina, todos cambian la “pilcha” para presentar su mejor versión.
Detrás de cada camiseta nueva, de cada conjunto deportivo impecable en la foto oficial, hay historias de trabajo y compromiso.
En ese camino aparece la familia Gervasoni, una empresa santafesina que con el paso del tiempo fue creciendo junto a las instituciones deportivas.
Lo que comenzó como un emprendimiento local hoy se transformó en una firma que trasciende las fronteras de la ciudad y se encuentra insertada en clubes de distintos puntos del país.
No se trata solamente de indumentaria. Se trata de identidad. Cada escudo estampado, cada color respetado, cada detalle cuidado habla de pertenencia.
Y esa pertenencia es la que une a Kalcomax con la Liga Santafesina, una competencia que moviliza multitudes cada fin de semana y que representa una verdadera escuela de valores para cientos de chicos y chicas.
La entrega de las banderas a Pasión Liga simboliza mucho más que un obsequio material. Es la reafirmación de una alianza construida a lo largo de los años, basada en el respeto mutuo y en la convicción de que el fútbol regional merece visibilidad, respaldo y profesionalismo.
Dos décadas contando historias
Pasión Liga nació con la misión de darle espacio y protagonismo a un fútbol que muchas veces no ocupa las grandes portadas nacionales, pero que late con una intensidad única en cada barrio.
Durante casi 20 años, el suplemento reflejó ascensos y descensos, campeonatos memorables, goleadas históricas y también esas pequeñas historias que construyen la identidad de la Liga.
En sus páginas desfilaron generaciones completas de futbolistas que comenzaron en Infantiles y hoy defienden los colores en Primera División.
También dirigentes incansables, utileros silenciosos, árbitros comprometidos y familias enteras que hacen del domingo un ritual sagrado alrededor de una cancha.
El acompañamiento de empresas locales resulta fundamental para sostener y potenciar este trabajo. Porque el crecimiento del fútbol no depende únicamente de lo que sucede dentro del campo de juego, sino también del entramado social y empresarial que lo rodea y lo impulsa.
La gentileza permanente de Juan Gervasoni y su familia con Pasión Liga habla de una coherencia sostenida en el tiempo. No es un apoyo circunstancial, sino una decisión que se renueva temporada tras temporada.
En un contexto donde no siempre es sencillo apostar por lo local, estos gestos adquieren un valor especial.
Las dos banderas entregadas ya forman parte del patrimonio simbólico del suplemento. Representan la unión entre el periodismo deportivo comprometido y la empresa que viste a buena parte del fútbol santafesino. Representan, también, la convicción de seguir creciendo juntos.
Con un nuevo campeonato en marcha, clubes renovados y planteles que sueñan en grande, la Liga Santafesina vuelve a ponerse en movimiento. Y allí estará Pasión Liga, como desde hace casi dos décadas, contando cada capítulo de esta historia colectiva.
Por un año más de trabajo compartido, por el respaldo constante y por el compromiso con el deporte regional, el agradecimiento es profundo y sincero. Gracias a la familia Gervasoni por el gesto que los pinta tal cual son.