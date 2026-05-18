Fútbol Infantil

El Lobito ya tiene fecha y promete una fiesta inolvidable para los más chicos

Con más de 80 equipos confirmados, 1200 jugadores y la presencia de instituciones de distintas ligas y clubes invitados de AFA, el torneo infantil “El Lobito” se prepara para vivir una nueva edición cargada de fútbol, familia y emoción. El certamen se disputará del 13 al 15 de junio en el Gigante de Ciudadela y reunirá a niños y niñas de entre 4 y 9 años en un evento que no para de crecer.