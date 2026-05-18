El fútbol infantil volverá a convertirse en protagonista durante el mes de junio con una nueva edición del tradicional torneo “El Lobito”, una competencia que año tras año gana prestigio y participación dentro de la región.
El Lobito ya tiene fecha y promete una fiesta inolvidable para los más chicos
Con más de 80 equipos confirmados, 1200 jugadores y la presencia de instituciones de distintas ligas y clubes invitados de AFA, el torneo infantil “El Lobito” se prepara para vivir una nueva edición cargada de fútbol, familia y emoción. El certamen se disputará del 13 al 15 de junio en el Gigante de Ciudadela y reunirá a niños y niñas de entre 4 y 9 años en un evento que no para de crecer.
La organización confirmó oficialmente que el certamen se desarrollará los días 13, 14 y 15 de junio y tendrá como escenario principal al Gigante de Ciudadela, donde se espera una verdadera multitud acompañando a los pequeños futbolistas.
El campeonato estará destinado a niños y niñas de entre 4 y 9 años y contará con la participación de 80 equipos provenientes de diferentes puntos de la provincia y del país.
Se estima que unos 1200 jugadores serán parte de la competencia, mientras que también se aguarda una importante concurrencia de familias, calculándose un promedio cercano a los 600 padres por jornada.
La magnitud que fue adquiriendo el torneo en los últimos años demuestra claramente el crecimiento sostenido del fútbol infantil en la región.
Ya no se trata solamente de un encuentro recreativo, sino de un evento deportivo y social que moviliza a cientos de familias, entrenadores, dirigentes y colaboradores durante tres jornadas intensas de competencia y convivencia.
Además de los clubes pertenecientes a la Liga Santafesina, también llegarán delegaciones de la Liga Esperancina, Liga Paranaense, Liga Rafaelina y equipos provenientes de la provincia de Buenos Aires, generando un atractivo marco de intercambio deportivo y humano entre chicos de distintas ciudades y localidades.
Clubes importantes y mucha expectativa
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva edición será la presencia de clubes invitados vinculados al fútbol profesional argentino.
Entre ellos aparecen instituciones de enorme trascendencia como Colón, Unión, Lanús, Defensa y Justicia, Patronato, Talleres y 9 de Julio de Rafaela, entidades que aportarán jerarquía y un atractivo especial para los más pequeños.
Para muchos niños será una experiencia inolvidable poder compartir cancha con equipos representativos de clubes reconocidos a nivel nacional. Más allá de los resultados deportivos, el torneo apunta principalmente a fortalecer valores fundamentales como la amistad, el compañerismo, el respeto y la integración entre los participantes.
La organización viene trabajando desde hace varios meses para garantizar una competencia ordenada y bien estructurada. El objetivo es ofrecer comodidad y seguridad tanto para los jugadores como para las familias que acompañarán durante todo el fin de semana.
Las categorías participantes serán 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, adaptándose cada una al formato de juego correspondiente según la edad.
Los chicos de las categorías 2016, 2017 y 2018 competirán bajo la modalidad de 9 contra 9, mientras que los más pequeños de las categorías 2019 y 2020 jugarán partidos de 7 contra 7.
Ese formato permite que todos los niños tengan mayor participación dentro del juego, más contacto con la pelota y la posibilidad de disfrutar plenamente de una experiencia pensada especialmente para las edades formativas.
La expectativa crece con el correr de los días y todo indica que el Gigante de Ciudadela volverá a mostrar un marco espectacular. Las canchas colmadas de chicos, los colores de cada club, los padres alentando desde afuera y el entusiasmo permanente convierten a este torneo en uno de los eventos infantiles más convocantes de la región.
Mucho más que un torneo de fútbol
“El Lobito” no solamente representa competencia deportiva. También significa encuentro, integración y la posibilidad de compartir momentos únicos en familia. Durante tres días completos, el predio se transformará en un espacio de recreación donde los niños serán los grandes protagonistas.
La presencia masiva de familias genera además un importante movimiento social y económico para el sector, teniendo en cuenta la llegada de delegaciones de distintas ciudades que permanecerán durante todo el fin de semana en Santa Fe y sus alrededores.
Detrás de cada partido existe un enorme esfuerzo organizativo. Coordinadores, profesores, árbitros y colaboradores trabajan para que cada detalle salga de la mejor manera posible y los chicos solamente tengan que preocuparse por disfrutar, jugar y divertirse.
En tiempos donde el deporte cumple un rol esencial en la formación de los más pequeños, este tipo de encuentros adquieren todavía mayor relevancia. El fútbol infantil continúa siendo una herramienta fundamental de inclusión, aprendizaje y crecimiento personal.
Los organizadores remarcaron que el objetivo principal seguirá siendo mantener el espíritu recreativo y formativo del campeonato, priorizando siempre el bienestar de los chicos por encima de cualquier resultado.
Con semejante convocatoria y la participación de clubes importantes, todo está dado para vivir otra edición memorable. El Gigante de Ciudadela volverá a llenarse de ilusión, sonrisas y pasión futbolera con cientos de niños persiguiendo una pelota y cumpliendo el sueño de jugar un torneo grande.
Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con Walter al 342-6128575.