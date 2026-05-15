Liga Femenina

Un clásico vibrante: Colón lo empató en la última jugada y ahora todos piensan en la Copa Santa Fe

En el predio Nery Pumpido se disputó una nueva edición del clásico santafesino femenino y el empate llegó en la agonía. Unión ganaba con gol de Daiara Paye, pero Sofía Carrizo igualó de penal para Colón en el cierre del encuentro. En Reserva fue triunfo tatengue. Además, este fin de semana los equipos de la Liga Santafesina debutan en la Copa Santa Fe femenina.