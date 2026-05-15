El fútbol femenino de la Liga Santafesina volvió a vivir una noche cargada de emociones con una nueva edición del clásico entre Unión y Colón, disputado este jueves en la cancha Pedro Pablo Pasculli del predio Nery Alberto Pumpido.
Un clásico vibrante: Colón lo empató en la última jugada y ahora todos piensan en la Copa Santa Fe
En el predio Nery Pumpido se disputó una nueva edición del clásico santafesino femenino y el empate llegó en la agonía. Unión ganaba con gol de Daiara Paye, pero Sofía Carrizo igualó de penal para Colón en el cierre del encuentro. En Reserva fue triunfo tatengue. Además, este fin de semana los equipos de la Liga Santafesina debutan en la Copa Santa Fe femenina.
Por la séptima fecha del torneo Apertura “Jésica López” de Primera División, el encuentro terminó empatado 1 a 1 luego de un desenlace electrizante que dejó sensaciones encontradas en ambos conjuntos.
El equipo rojiblanco estuvo muy cerca de quedarse con una victoria importante en el duelo más esperado de la jornada. Durante gran parte del partido manejó la ventaja conseguida a través de Daiara Paye, quien abrió el marcador y puso en ventaja a Unión en un trámite intenso, equilibrado y con mucho roce futbolístico.
Sin embargo, cuando parecía que los tres puntos se iban para la avenida López y Planes, apareció Sofía Carrizo desde el punto penal para decretar el empate definitivo para Colón en el último suspiro de la noche.
La igualdad terminó reflejando el desarrollo de un clásico parejo, disputado y emotivo, donde ninguno regaló espacios y ambos dejaron en claro por qué son protagonistas permanentes del fútbol femenino santafesino.
El festejo sabalero en el cierre tuvo sabor a triunfo por el contexto y por cómo se dio el resultado, mientras que en Unión quedó la sensación de haber dejado escapar una victoria prácticamente asegurada.
Más allá del resultado, el partido volvió a confirmar el crecimiento que atraviesa la disciplina dentro de la Liga Santafesina. El marco, la intensidad y el nivel futbolístico expuesto por ambos equipos estuvieron a la altura de una cita tradicional que sigue consolidándose año tras año dentro del calendario oficial.
Unión festejó en Reserva
Antes del encuentro principal se disputó el clásico correspondiente a la División Reserva y allí el festejo quedó en manos del conjunto tatengue. Unión derrotó 2 a 1 a Colón en un compromiso atractivo y muy dinámico, donde las rojiblancas lograron imponer condiciones en los momentos decisivos.
Los goles del elenco unionista fueron convertidos por Ángeles Beretta y Juliana Medina, mientras que Josefina Parra descontó para las rojinegras.
El triunfo le permitió a Unión cerrar una jornada positiva en divisiones formativas y seguir consolidando el trabajo que viene realizando en inferiores y Reserva, uno de los aspectos que más crecimiento mostró en los últimos años dentro de la estructura femenina de la institución.
El clásico dejó además varios puntos altos individuales y ratificó el potencial de muchas jóvenes futbolistas que vienen teniendo continuidad y sumando minutos importantes en la competencia local.
Tanto Unión como Colón continúan apostando fuerte al desarrollo del fútbol femenino y eso se refleja no sólo en los resultados sino también en la calidad de los planteles y en la competitividad que presentan fecha tras fecha.
Con el clásico ya en el pasado inmediato, ahora los equipos de la Liga Santafesina ponen la mirada en un nuevo desafío: la Copa Santa Fe femenina, uno de los torneos más importantes del calendario provincial y que comenzará este mismo fin de semana con la participación de cuatro representantes de la Casa Madre.
Comienza el sueño provincial
La actividad de la Copa Santa Fe femenina tendrá su punto de partida este viernes con la presentación de El Cadi, mientras que Unión jugará el sábado y el domingo será el turno de Colón y Náutico El Quillá, ambos en condición de visitante en la ciudad de Gálvez.
El primero en salir a escena será El Cadi, que este viernes desde las 16 recibirá en San José del Rincón a Atlético de Rafaela por el encuentro de ida correspondiente a los 16avos de final. El conjunto costero buscará hacerse fuerte en casa para sacar ventaja de cara a la revancha ante uno de los rivales más exigentes del certamen provincial.
La terna arbitral para este compromiso pertenecerá a la Liga Galvense y estará encabezada por Rodrigo Torres como juez principal, acompañado por Maia Figueroa y Elián Luna como asistentes.
El sábado llegará el turno de Unión, último campeón del certamen provincial y uno de los grandes candidatos a pelear nuevamente por el título.
Desde las 15.30 y en el estadio Súper Manuel Corral, las rojiblancas recibirán a Argentino de San Carlos con el objetivo de comenzar el torneo con una victoria y reafirmar el protagonismo que vienen sosteniendo en los últimos años.
Para este compromiso, las autoridades designadas pertenecen a la Liga Paivense. Antonela Álamo será la árbitra principal, mientras que Priscila Domínguez y Ludmila Maldonado actuarán como juezas asistentes.
El domingo la actividad se trasladará a la ciudad de Gálvez, donde habrá doble presencia santafesina. Desde las 16, Colón visitará a Barrio Oeste en el estadio Malvinas Argentinas buscando iniciar con el pie derecho su camino en la competencia provincial.
La terna arbitral para el debut rojinegro proviene de la Liga Sanlorencina y estará integrada por Elio Albornoz como árbitro principal, acompañado por Mayra Aller y Evan Costilla.
En simultáneo, Náutico El Quillá también saldrá a escena en Gálvez, aunque en el estadio Santiago Gschwind. Allí enfrentará a CECI BBC con la ilusión de volver a ser protagonista en el plano provincial y recuperar el lugar de privilegio que supo ocupar en temporadas anteriores.
El encuentro contará con arbitraje de la Liga Departamental San Martín. Gustavo Quevedo será el encargado de impartir justicia, mientras que Agustín Pariani y Tomás Benítez se desempeñarán como asistentes.
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De esta manera, el fútbol femenino de la Liga Santafesina afrontará un fin de semana cargado de expectativas y desafíos.
Tras un clásico apasionante que terminó empatado sobre el cierre, los equipos locales buscarán trasladar ese protagonismo al escenario provincial, donde intentarán seguir demostrando el crecimiento sostenido que viene experimentando la disciplina en toda la región.