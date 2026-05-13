Social Lux de Rosario defiende el título

Con 32 participantes, arranca la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol femenino

16 partidos de ida de la fase inicial le darán comienzo este fin de semana a un certamen provincial que sigue creciendo temporada a temporada. En total son 4 fases antes de llegar a la gran final prevista para el mes de agosto. El puntapié inicial lo darán El Cadi y Atlético de Rafaela el viernes en Rincón.