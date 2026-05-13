En el transcurso de este tercer fin de semana del mes de mayo, y con acción repartida en todo el territorio provincial, dará comienzo la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, una disciplina en franco crecimiento que sigue ganando atención año tras año.
Con 32 participantes, arranca la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol femenino
16 partidos de ida de la fase inicial le darán comienzo este fin de semana a un certamen provincial que sigue creciendo temporada a temporada. En total son 4 fases antes de llegar a la gran final prevista para el mes de agosto. El puntapié inicial lo darán El Cadi y Atlético de Rafaela el viernes en Rincón.
En total, son 32 los equipos que ponen en marcha el sueño de levantar la Copa que en la temporada pasada quedó en manos de Social Lux de Rosario tras superar a Unión de Santa Fe en una emocionante final.
En este marco, el primer partido de la temporada se jugará el próximo viernes en la ciudad de San José del Rincón. Allí desde las 15 El Cadi, hoy líder del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, será anfitrión del equipo femenino de Atlético Rafaela en un hecho que marcará la historia de la institución de la costa.
El cronograma de partidos tendrá continuidad con otros 4 cotejos el sábado donde se destacan los debuts de Unión y Newell's y dispone un súper domingo con 10 encuentros. Los partidos de ida se completan el lunes por la noche en Rafaela, con 9 de Julio recibiendo a Atlético San Jorge desde las 20. Las revanchas se disputarán el siguiente fin de semana.
El formato de disputa del campeonato que cuenta con el respaldo del Gobierno de la Provincia y la Lotería de Santa Fe da cuenta de cuatro instancias eliminatorias que depositarán a los 2 mejores equipos del año en una gran final prevista para el 23 de agosto.
En cada una de las fases, las llaves se definirán con encuentros de ida y vuelta, con la posibilidad de ejecutar tandas de penales en caso de no romper la paridad en los 180 minutos de acción.
Entre los equipos participantes en esta edición 2026 se destaca la presencia de Unión de Santa Fe, quien además de ser el actual subcampeón de la competencia es el más ganador de la historia de la Copa con 3 conquistas (2019, 2022 y 2024). Además, en representación de la Liga de la capital provincial saltarán a la cancha Colón, El Quillá y El Cadi de Rincón.
Asimismo, y en representación de la Liga Rosarina, estarán presentes las chicas de Social Lux, quienes buscarán defender el título conseguido el año pasado derrotando a las tatengas en la gran final. Además, participarán ADIUR, que fuera finalista en 2024, Newell’s Old Boys y Morning Star.
Completando la lista de instituciones destacadas que competirán en esta nueva edición de la Copa se destaca la presencia de Atlético y 9 de Julio de Rafaela, Racing El Campesino de Villa Ocampo (finalista de la edición 2022), Atlético San Jorge y varios de los mejores exponentes que tiene hoy por hoy el fútbol femenino a nivel provincial.
Cruces confirmados
De acuerdo a lo dispuesto por la organización, en la instancia de 16vos de final se verán las caras Tiro Federal de Villa Ocampo con Racing de Reconquista, Defensores de la Costa de Paraje El Timbó con Racing El Campesino y Juventud de Malabrigo con Cruz Roja Argentina de Recreo, Unión de Santa Fe con Argentino de San Carlos.
Además, se enfrentarán en primera fase CECI de Gálvez con El Quillá, Colón con Barrio Oeste de Gálvez, Atlético Rafaela con El Cadi de Rincón y 9 de Julio de Rafaela con Atlético San Jorge.
Por la parte baja del cuadro aparecen los choques protagonizados por El Expreso de El Trébol y Unión de Totoras, Belgrano de Serodino y Argentino de San Lorenzo, Newell’s con Sportivo Matienzo de Pujato y ADIUR frente a Barrio Quinta de Capitán Bermúdez.
Finalmente, el campeón Social Lux debutará ante Santa Catalina de Capitán Bermúdez, Morning Star con Barrio Vila de San Lorenzo, Defensores de Armstrong con Centenario de Venado Tuerto y Atlético Carcarañá con Juventud Pueyrredón.
La programación del inicio de la Copa
Viernes 15/5
16.00 Hs. El Cadi de Rincón vs. Atlético Rafaela
Sábado 16/5
15.30 Hs. Unión de Santa Fe vs. Argentino de San Carlos
16.00 Hs. Newell’s vs. Sportivo Matienzo
16.00 Hs. Barrio Quinta de Capitán Bermúdez vs. ADIUR de Rosario
16.30 Hs. Belgrano de Serodino vs. Argentino de San Lorenzo
Domingo 17/5
11.00 Hs. El Expreso de El Trébol vs. Unión de Totoras
11.00 Hs. Centenario de Venado Tuerto vs. Defensores de Armstrong
13.00 Hs. Racing de Reconquista vs. Tiro Federal
15.00 Hs. Cruz Roja de Recreo vs. Juventud de Malabrigo
16.00 Hs. Racing El Campesino vs. Defensores de la Costa
16.00 Hs. CECI de Gálvez vs. El Quillá
16.00 Hs. Barrio Oeste de Gálvez vs. Colón de Santa Fe
16.00 Hs. Morning Star de Rosario vs. Barrio Vila de San Lorenzo
17.00 Hs. Santa Catalina de Capitán Bermúdez vs. Social Lux
19.00 Hs. Atlético Carcarañá vs. Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto
Lunes 18/5
20.00 Hs. 9 de Julio de Rafaela vs. Atlético San Jorge