En San Guillermo

Copa Santa Fe: Ferro avanzó de ronda y Libertad quedó eliminado

El conjunto rafaelino derrotó 1 a 0 a Juventud de Esperanza en barrio Los Nogales y se metió en la segunda fase de la Copa Santa Fe masculina. En cambio, Libertad de Sunchales cayó 3 a 1 frente a Unión de San Guillermo y se despidió del certamen provincial.