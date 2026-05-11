La Copa Santa Fe 2026 tuvo acción para los representantes de la Liga Rafaelina y dejó sensaciones opuestas. Mientras Ferrocarril del Estado logró avanzar a la segunda ronda tras imponerse como local, Libertad de Sunchales no pudo sostener la ventaja obtenida en la ida y quedó eliminado.
Copa Santa Fe: Ferro avanzó de ronda y Libertad quedó eliminado
El conjunto rafaelino derrotó 1 a 0 a Juventud de Esperanza en barrio Los Nogales y se metió en la segunda fase de la Copa Santa Fe masculina. En cambio, Libertad de Sunchales cayó 3 a 1 frente a Unión de San Guillermo y se despidió del certamen provincial.
En barrio Los Nogales, FerroCarril del Estado venció 1 a 0 a Juventud de Esperanza y selló su clasificación luego del empate sin goles registrado en el primer partido disputado en la ciudad esperancina.
El único tanto del encuentro lo convirtió Oscar Maldonado, quien volvió a ser determinante en una serie de Copa para el elenco conducido por Hugo Togni.El “Bicho Colorado” volvió a mostrar solidez defensiva y aprovechó su localía para quedarse con una llave muy pareja ante el último campeón de la competencia.
Con esta clasificación, Ferro se instaló en la segunda etapa de la Copa Santa Fe, instancia que comenzará a disputarse entre el 24 y el 31 de mayo,y se medirá con el Sportivo Suardi.
El equipo rafaelino ya había demostrado en temporadas anteriores que puede competir de igual a igual en este tipo de torneos. En 2024 alcanzó las semifinales y en esta edición comenzó nuevamente con el pie derecho, apoyado en jugadores de experiencia y un plantel que combina juventud e intensidad.
Libertad no pudo en San Guillermo
La otra cara de la jornada fue Libertad de Sunchales. El “Cañonero” perdió 3 a 1 en su visita a Unión de San Guillermo y quedó eliminado de la Copa Santa Fe pese a haber ganado 1 a 0 el partido de ida en el estadio “Plácido Tita”.
El elenco aurinegro no logró sostener la diferencia mínima conseguida en Sunchales y sufrió una dura derrota fuera de casa ante un rival que aprovechó sus oportunidades para revertir la serie.
De esta manera, Ferro Carril del Estado quedó como uno de los representantes liguistas que siguen en competencia dentro del torneo más federal del fútbol santafesino, una copa que reúne a clubes de distintas ligas de toda la provincia y que volverá a tener continuidad a fines de mayo.
Por su parte, Brown de San Vicente, 9 de Julio de Rafaela y Atlético de Rafaela se sumarán a la competencia en la tercera etapa, prevista para fines de junio.