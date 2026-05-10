Cada jornada comienza a marcar el verdadero perfil de los candidatos

Los visitantes dieron el golpe y sacudieron el Apertura liguista

Fecha de sorpresas en la máxima categoría liguista: varios equipos dieron el golpe fuera de casa y alteraron la pelea grande del Apertura. La Perla del Oeste ganó en en el 8 de Enero, Sportivo Guadalupe goleó en el Nery Pumpido, El Quillá festejó en el predio tatengue, Santa Rosa sumó tres puntos de oro como visitante y A. Cabrera ganó en el clásico santomesino. .