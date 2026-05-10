La octava fecha del Torneo Apertura “José Luis Burtovoy”, Copa Sanatorio Garay, dejó resultados inesperados y victorias visitantes que modificaron la parte alta de la tabla.
Los visitantes dieron el golpe y sacudieron el Apertura liguista
Fecha de sorpresas en la máxima categoría liguista: varios equipos dieron el golpe fuera de casa y alteraron la pelea grande del Apertura. La Perla del Oeste ganó en en el 8 de Enero, Sportivo Guadalupe goleó en el Nery Pumpido, El Quillá festejó en el predio tatengue, Santa Rosa sumó tres puntos de oro como visitante y A. Cabrera ganó en el clásico santomesino. .
La Perla del Oeste derrotó a Ciclón Racing y se consolidó como único líder, mientras que Sportivo Guadalupe, Náutico El Quillá, Deportivo Santa Rosa y Ciclón Norte también celebraron lejos de casa en una jornada cargada de emociones y cambios importantes en la pelea por el campeonato.
La Liga Santafesina de Fútbol vivió una de esas jornadas que suelen marcar tendencia en un campeonato largo. La octava fecha del Torneo Apertura “José Luis Burtovoy”, Copa Sanatorio Garay, entregó una serie de resultados inesperados, varios triunfos visitantes y movimientos importantes en la tabla de posiciones.
Con todavía un encuentro pendiente entre Colón y Ateneo Inmaculada, el gran ganador del fin de semana fue La Perla del Oeste, que consiguió una victoria clave frente a Ciclón Racing y se afirmó en la cima del campeonato.
La fecha había comenzado el miércoles con dos partidos adelantados. En San Justo, Sanjustino derrotó 1 a 0 a La Salle Jobson gracias al tanto convertido por Nehemías González y sumó tres puntos fundamentales para mantenerse prendido en la pelea.
El Matador volvió a mostrar orden, solidez defensiva y contundencia en los momentos justos, características que le permitieron transformarse en uno de los principales animadores del certamen.
En el otro adelanto, Colón de San Justo dio una de las notas importantes de la jornada al vencer 3 a 1 a Nacional como visitante. Tomás Baroni, Diego Pariani y Claudio Albarracín marcaron para el conjunto rojiblanco, mientras que Luis Ojeda descontó para el local.
El triunfo dejó a los sanjustinos con buenas sensaciones y confirmó que el equipo continúa siendo competitivo pese a las dificultades que representa jugar lejos de su estadio.
La Perla ganó el partido más esperado y se escapó arriba
El encuentro que acaparaba buena parte de la atención se disputó en Guadalupe Oeste, donde Ciclón Racing recibió a La Perla del Oeste en un duelo entre protagonistas directos del torneo. Allí el equipo dirigido por Andrés Formento volvió a demostrar personalidad y eficacia para imponerse por 2 a 1 y quedar más líder que nunca.
Los goles del conjunto visitante fueron convertidos por Ivo Quiroz y Fernando Márquez, mientras que Lautaro Obregón había señalado el empate transitorio para el Lagunero.
El partido tuvo intensidad, ritmo y momentos de muy buen fútbol, pero La Perla volvió a exhibir esa capacidad para resolver encuentros complejos que lo convirtió en el equipo más regular del Apertura.
Con esta victoria, el elenco de Recreo Sur logró ampliar diferencias respecto de sus perseguidores. Sanjustino quedó a tres puntos, Sportivo Guadalupe a cuatro y Colón, que todavía adeuda dos compromisos, también permanece expectante en la conversación grande del torneo.
Otro de los resultados que sorprendió fue la contundente victoria de Sportivo Guadalupe frente a Cosmos.
El equipo azul y oro goleó 4 a 1 como visitante y ratificó su gran presente futbolístico. Mauricio Kinkela abrió la cuenta, Agustín Palombarini amplió diferencias y Jonatan Blanco, la figura, en dos oportunidades, terminó de liquidar la historia. Diego Fornillo anotó para el conjunto local.
Guadalupe mostró autoridad, dinámica y contundencia ofensiva. El equipo viene sosteniendo un rendimiento parejo y silenciosamente se mantiene muy cerca de los puestos de vanguardia. La producción colectiva en Recreo dejó en claro que será un rival complicado para cualquiera en la recta decisiva del campeonato.
Náutico, Santa Rosa y Academia también festejaron afuera
La jornada también dejó otros triunfos visitantes que rompieron pronósticos y alteraron la lógica previa de varios partidos. Uno de ellos fue el de Náutico El Quillá frente a Unión. El Tiburón ganó 1 a 0 gracias al tanto de Mauricio Paz y se llevó tres puntos de enorme valor ante un rival siempre difícil.
El equipo de Mazzoni apostó al orden táctico, supo resistir los momentos de presión del local y golpeó en el instante indicado. El triunfo representa además un envión anímico importante para un plantel que intenta consolidarse en la máxima categoría liguista.
También celebró lejos de casa Deportivo Santa Rosa, que derrotó 2 a 0 a Juventud Unida con goles de Rodrigo Gómez y Nicolás Cappelletti. El conjunto visitante fue práctico, aprovechó sus oportunidades y consiguió una victoria muy importante para sumar confianza y crecer en la tabla.
Academia AC, por su parte, obtuvo un triunfo ajustado pero valioso frente a Independiente. El único gol del partido lo convirtió Tomás García. En un encuentro cerrado y equilibrado, la visita encontró la diferencia necesaria para quedarse con tres puntos de enorme importancia.
Ciclón Norte también se llevó una alegría al derrotar 2 a 1 a Las Flores II. Mario Morinigo y Juan Vázquez marcaron para la visita, mientras que Miguel García había anotado para el local. El equipo visitante mostró carácter para sostener el resultado y regresar con una victoria muy festejada.
En tanto, Universidad y Deportivo Nobleza repartieron puntos tras igualar 1 a 1. Brian Tarragona convirtió para el elenco universitario y Augusto Moschino hizo lo propio para la visita. Fue un partido equilibrado, con situaciones repartidas y un resultado que terminó reflejando el desarrollo general del juego.
Uno de los triunfos más contundentes de la fecha lo consiguió Gimnasia y Esgrima, que goleó 4 a 0 a Newell’s Old Boys. Kevin Castañeda, Facundo Preattoni, Emiliano Delgado y Gonzalo Ibarra marcaron para el Pistolero, que tuvo una actuación convincente y mostró una notable eficacia ofensiva.
La octava jornada todavía tiene un capítulo pendiente. Colón y Ateneo Inmaculada deberán completar el calendario en un encuentro postergado que puede modificar nuevamente el panorama de la parte alta. El Sabalero sabe que cuenta con dos partidos menos y que, en caso de sumar de a tres, volverá a quedar muy cerca del líder.
Mientras tanto, el Apertura “José Luis Burtovoy” sigue ofreciendo emociones, sorpresas y una lucha cada vez más intensa por los puestos principales. La fecha ocho dejó una conclusión clara: en la Liga Santafesina nadie tiene asegurado nada y los visitantes demostraron que pueden cambiar cualquier pronóstico.