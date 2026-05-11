Luego de la clasificación conseguida por Colón de San Justo el sábado en el primero de los partidos de revancha de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, en la tarde del domingo se definieron otras 14 llaves correspondientes a la ronda inicial del certamen provincial.
Copa Santa Fe: están los 16 primeros clasificados para la segunda fase del fútbol masculino
Con 14 partidos que se jugaron en simultáneo en todo el territorio provincial, se definió gran parte de la ronda inicial de la edición 2026 del torneo que tiene a Unión como vigente campeón. A los 2 equipos de San Justo se sumó Central San Carlos y Ferrocarril del Estado de Rafaela. La siguiente etapa arranca el fin de semana que viene.
De esta forma, los 15 elencos que lograron avanzar se suman al Sportivo Suardi, que iniciará su participación en la segunda ronda siendo rival de Ferrocarril del Estado de Rafaela.
El próximo miércoles por la noche se resolverán las cuatro series restantes para terminar de confirmar a los 20 equipos que buscarán su lugar en la tercera etapa del campeonato en la cual se sumarán los representantes de la provincia en los certámenes de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino.
Todos los resultados
Yendo a lo sucedido en la tarde del domingo, en el extremo norte de la bota fue victoria y clasificación para Romang FC, que venció 3 a 1 en la revancha a Recreativo de Villa Guillermina para eliminarlo tras el empate sin goles de la ida.
En Villa Ocampo el que terminó celebrando fue Huracán, que en la vuelta goleó 6 a 2 a Atlético y Tiro de Reconquista para liquidar la historia por un contundente 7 a 3 en el global.
El que ganó en casa y revirtió la serie fue Unión de San Guillermo, que venció 3 a 1 a Libertad de Sunchales para adjudicarse la clasificación por 3 a 2 en los 180 minutos de juego. Quien sí pudo defender la ventaja que consiguió en la ida fue Atlético Tostado, que hizo valer el 2 a 0 de la ida y tras empatar sin goles en la revancha eliminó a Ferrocarril Santa Fe de Vera.
En la ciudad de San Carlos Centro y tras la goleada 4 a 1 de la ida en Gálvez, Central no tuvo inconvenientes para sacarse de encima a Jorge Newbery con marcador final de 2 a 1 en el segundo partido y 6 a 2 en el global. El que también goleó 4 a 1 en la ida y ratificó la victoria por 2 a 1 en la vuelta fue Irigoyense, que casi sin despeinarse dejó fuera de carrera al Polideportivo Videla.
En Llambi Campbell, el que se hizo fuerte fue Sanjustino, que ganó 3 a 0 para asegurar la clasificación por un contundente 4 a 0 en el resultado de los 180 minutos de acción.
Yendo por la parte baja del cuadro, en Rafaela fue triunfo y clasificación para Ferrocarril del Estado en una serie de máxima paridad frente a Juventud de Esperanza. Los dirigidos por Hugo Togni ganaron en casa y por la mínima para avanzar a la siguiente instancia por el 1 a 0 del marcador global.
En la ciudad de San Jorge el que no dejó dudas para clasificarse fue Atlético, que goleó 3 a 0 a ADEO de Cañada de Gómez tras la igualdad sin goles del choque de ida.
En una de las dos series que necesitó de los penales para definirse, Atlético Carcarañá sacó de competencia al Piamonte FC tras el 1 a 1 de la revancha y el 4 a 3 en la tanda desde los 12 pasos. Misma suerte corrió Argentino de Fighiera, que luego del 1 a 1 en los 180 minutos eliminó como visitante a Unión y Sociedad Italiana de Álvarez con el 4-3 en la ejecución de los penales.
En Capitán Bermúdez, Defensores de Villa Cassini estuvo cerca de la hazaña tras vencer a Maciel por 3 a 1. Sin embargo, el elenco rojiblanco logró pasar de fase por el 4 a 1 que había logrado en el partido que marcó el inicio de la Copa.
Quien no tuvo problemas para avanzar a la segunda etapa fue Timbuense, que en el duelo de revancha y como local repitió el 5 a 1 para, con un global de 10 a 2, sacar del camino a Defensores de Villa Felisa de San Lorenzo. Finalmente, y tras el 0 a 0 de la ida en Rosario, Empalme de Villa Constitución fue pura contundencia para golear 5 a 1 a Pablo VI y meterse en la segunda ronda del certamen.
El próximo miércoles desde las 21 se definirán las cuatro series restantes: Independiente de Bigand con Studebaker de Villa Cañás (1-1 la ida), Unión y Cultura de Murphy con Los Andes de Alcorta (1-1), Independiente de Chañar Ladeado con Unión Deportiva Los Molinos (3-1) y El Porvenir del Norte de San Jerónimo Sud con Club Arteaga (1-2)
Cruces confirmados
Con los primeros 16 equipos ratificados, la segunda fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino tiene definidos 8 de los 10 cruces, los cuales darán inicio el próximo fin de semana. En series con partido de ida y revancha, cruzarán Romang FC con Huracán de Villa Ocampo y Unión Cultural de San Guillermo con Atlético Tostado.
Además se enfrenarán Central San Carlos con Colón de San Justo, Irigoyense con Sanjustino, Ferrocarril del Estado con Sportivo Suardi, Atlético San Jorge con Atlético Carcarañá, Maciel con Timbuense y Central Argentino de Fighiera con Empalme Central de Villa Constitución.