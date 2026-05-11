El miércoles se resuelven las 4 llaves restantes

Copa Santa Fe: están los 16 primeros clasificados para la segunda fase del fútbol masculino

Con 14 partidos que se jugaron en simultáneo en todo el territorio provincial, se definió gran parte de la ronda inicial de la edición 2026 del torneo que tiene a Unión como vigente campeón. A los 2 equipos de San Justo se sumó Central San Carlos y Ferrocarril del Estado de Rafaela. La siguiente etapa arranca el fin de semana que viene.