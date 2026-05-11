Se vivió un sábado a puro deporte

La “mediática” Cañada Rosquín recibió al golf por Copa Santa Fe

En la tierra donde nació León Gieco, postulada al programa ONU Turismo, se disputó una de las competencias en el marco de la segunda jornada de golf por la competencia provincial. Clasificaron tres jugadores titulares y tres suplentes a la etapa siguiente.