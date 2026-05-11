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Se vivió un sábado a puro deporte

La “mediática” Cañada Rosquín recibió al golf por Copa Santa Fe

En la tierra donde nació León Gieco, postulada al programa ONU Turismo, se disputó una de las competencias en el marco de la segunda jornada de golf por la competencia provincial. Clasificaron tres jugadores titulares y tres suplentes a la etapa siguiente.

Cañada Rosquín fue sede de una nueva fecha de la competencia provincial. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Cañada Rosquín fue sede de una nueva fecha de la competencia provincial. Foto: Prensa Copa Santa Fe.
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Una “agitada” Cañada Rosquín recibió este fin de semana al golf por la Copa Santa Fe. Es que la provincia de Santa Fe vuelve a proyectarse en el escenario internacional con la postulación de dos de sus localidades al programa ONU Turismo, que distingue a los mejores pueblos rurales del mundo por su patrimonio cultural, identidad y desarrollo sostenible: las elegidas para representar al territorio santafesino son Cañada Rosquín y Zenón Pereyra.

La presidenta comunal de Cañada Rosquín, María Racciatti, recordó que allí nació León Gieco y explicó que el músico conserva en el pueblo un espacio donde reúne parte de su historia y de la cultura local. “Es un lugar para cobijar a toda la cultura de Cañada Rosquín”, señaló.

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Un poco de historia

La historia de muchos pueblos y colonias de la provincia de Santa Fe no tiene una fecha de fundación exacta. Esto se debe a que, en sus comienzos, muchas de estas localidades surgieron por iniciativas privadas, sin una aprobación formal del gobierno que dejara asentado un momento fundacional preciso.

En el caso de Cañada Rosquín, sus orígenes se remontan a tierras que pertenecían a la sucesión de Tomás Armstrong. Parte de esos terrenos fueron conocidos como “Colonia Santo Tomás” y cobraron gran impulso con la llegada del ferrocarril Córdoba–Rosario. Allí se instaló una estación en el kilómetro 289, inaugurada el 15 de noviembre de 1891, junto con la habilitación del tramo Rosario–Sastre.

El certamen recorrerá toda la provincia antes de la gran final en El Paso. Foto: Prensa Copa Santa Fe.El certamen recorrerá toda la provincia antes de la gran final en El Paso. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

Al mismo tiempo, comenzaron las gestiones para fundar un pueblo en ese lugar. En enero de 1891, se presentó un proyecto para la creación del “Pueblo Armstrong” en ese punto ferroviario, que luego pasó a llamarse “Nuevo Armstrong” para diferenciarlo de otra localidad santafesina con el mismo nombre.

Sin embargo, más allá de los nombres y proyectos, la localidad fue creciendo de manera natural gracias al movimiento de la estación y al desarrollo de la colonia. Con el paso de los años, y ante su crecimiento, en 1899 se creó la Comisión de Fomento, marcando un paso clave en su organización.

Tras iniciar el año en Rosario y Piñero, la Copa desembarcó en Cañada Rosquín. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Tras iniciar el año en Rosario y Piñero, la Copa desembarcó en Cañada Rosquín. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

Finalmente, en 1905, el pueblo adoptó el nombre con el que hoy se lo conoce: Cañada Rosquín. Una historia que refleja cómo el impulso del ferrocarril y el trabajo de sus habitantes dieron forma a una comunidad que sigue creciendo hasta hoy.

Hasta Cañada Rosquín, la tierra de León Gieco, llegó el golf de la Copa Santa Fe, siendo escenario de una de las sedes de la segunda jornada. Con una buena cantidad de inscriptos, los clasificados fueron los siguientes: Marcelo Juárez, Claudio Stricker y Rubén Mandrile como titulares; Danilo Trúccolo, Andrés Petrone y Omar Grigolet como jugadores suplentes.

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"Crecimiento sostenido"

“El club Juventud Unida de Cañada Rosquín tiene canchas de golf que están espectaculares, con un crecimiento sostenido. Hay un proyecto a futuro para sumar logística e infraestructura, pero el verde está impecable. Se vivió una jornada espectacular, a puro golf”, explican a El Litoral.

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