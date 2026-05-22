La Liga Santafesina de Fútbol vivirá este sábado una de las jornadas más esperadas de la temporada.
Un sábado de clásicos y emociones fuertes en la Liga Santafesina
La décima fecha del Apertura de la Liga Santafesina promete emociones fuertes con una jornada cargada de historia, rivalidades y partidos determinantes para la pelea de arriba. El Clásico de Santa Fe entre Unión y Colón, junto al duelo colegial entre La Salle y Ateneo Inmaculada, se roban todas las miradas en un sábado que tendrá acción en distintos escenarios de la región.
La décima fecha de la Copa Sanatorio Garay, correspondiente al Torneo Apertura de Primera División A, ofrecerá una programación cargada de encuentros atrapantes, pero con dos compromisos que sobresalen por encima del resto: el Clásico de Santa Fe entre Unión y Colón, y el tradicional Clásico de los Colegios entre La Salle y Ateneo.
Luego de los adelantos disputados entre semana, donde los representantes de San Justo consiguieron victorias importantes para quedar a la expectativa y meterse de lleno en la lucha por la cima junto a La Perla del Oeste, la competencia entra en una etapa clave.
Cada punto empieza a valer más y la tabla comienza a marcar diferencias de cara al tramo decisivo del certamen.
La fecha se desarrollará íntegramente el sábado 23 de mayo desde las 15.30 y contará con partidos distribuidos en diferentes escenarios de la región. La expectativa es enorme no solamente por la trascendencia de los clásicos, sino también porque varios equipos necesitan sumar para mantenerse en la pelea por el campeonato o escapar de la zona baja.
El Clásico de Santa Fe vuelve a encender la pasión
Sin dudas, el encuentro que se llevará todas las miradas será el que protagonizarán Unión y Colón en el complejo La Tatenguita. Más allá de tratarse de divisiones liguistas, el peso histórico y emocional del clásico santafesino transforma al partido en un acontecimiento especial. El arbitraje estará a cargo de Joaquín Urbani.
Como ocurre cada vez que rojiblancos y sabaleros se enfrentan, el orgullo deportivo aparece en el centro de la escena. Se espera una importante presencia de familiares, allegados e hinchas que acompañarán a los futbolistas en un partido que trasciende la tabla de posiciones y se vive con intensidad desde mucho antes del pitazo inicial.
Los clásicos suelen tener una carga emocional distinta y muchas veces marcan un punto de inflexión en la campaña de los equipos. Unión intentará hacerse fuerte en su predio y aprovechar la localía, mientras que Colón buscará dar el golpe en condición de visitante para quedarse con un triunfo de enorme valor anímico.
Pero no será el único duelo tradicional de la jornada. En otro de los compromisos destacados, La Salle y Ateneo Inmaculada reeditarán el denominado Clásico de los Colegios, uno de los enfrentamientos más representativos y convocantes de la Liga Santafesina. El árbitro designado para este compromiso será Gastón Freyre.
Este partido siempre despierta un interés especial por la rivalidad histórica entre ambas instituciones educativas y deportivas, que a lo largo de los años protagonizaron encuentros memorables. Más allá de las posiciones que ocupen en la tabla, el clásico tiene un valor propio y suele jugarse con una intensidad diferente.
La Salle intentará aprovechar su localía para quedarse con un triunfo que le permita seguir creciendo en el campeonato, mientras que Ateneo buscará dar un paso importante en un terreno siempre complicado. El marco promete ser importante y el clima, como ocurre habitualmente, tendrá todos los condimentos de una verdadera fiesta del fútbol local.
Una fecha que puede empezar a marcar tendencias
Además de los clásicos, la programación presenta otros encuentros de gran interés que pueden tener incidencia directa en la parte alta y media de la tabla de posiciones. Náutico El Quillá recibirá a Sportivo Guadalupe en el estadio Antonio “Lolo” Bossio, cancha de Nobleza, con arbitraje de Nicolás Mottier.
El conjunto del Tiburón viene mostrando una evolución sostenida y buscará hacerse fuerte para seguir prendido entre los protagonistas. Del otro lado estará un Guadalupe que necesita sumar y pretende consolidarse en el certamen.
Universidad, otro de los equipos que intenta mantenerse competitivo en la pelea, será local frente a Newell’s Old Boys bajo el arbitraje de Maximiliano Moya. Mientras tanto, Ciclón Norte y Deportivo Nobleza se enfrentarán en un duelo importante para sus aspiraciones, con Ariel Correa como juez principal.
En barrio Sur, Nacional recibirá a Deportivo Santa Rosa con arbitraje de Leandro Vivas. Ambos conjuntos llegan con necesidades diferentes, pero conscientes de que una victoria puede resultar determinante para encarar con mayor tranquilidad las próximas jornadas.
Por su parte, Las Flores II será anfitrión de Juventud Unida en un partido que dirigirá Alejandro Aguilera. Allí también habrá mucho en juego, ya que ambos equipos necesitan sumar para acomodarse en el campeonato.
Finalmente, Ciclón Racing y Academia AC completarán la programación de la fecha con el arbitraje de Juan Bonnín. Será otro duelo atractivo entre dos equipos que intentan encontrar regularidad en una competencia cada vez más exigente.
La décima fecha aparece entonces como un punto importante dentro del Apertura “José Luis Burtovoy”. Los clásicos aportarán el color y la pasión habitual, pero además habrá encuentros decisivos para empezar a perfilar candidatos y objetivos en un torneo que mantiene la emoción fecha tras fecha.
La programación completa de la jornada será la siguiente: Unión vs Colón, en La Tatenguita. Árbitro: Joaquín Urbani. Náutico El Quillá vs Sportivo Guadalupe, en cancha de Nobleza. Árbitro: Nicolás Mottier.
Universidad vs Newell’s Old Boys. Árbitro: Maximiliano Moya. Ciclón Norte vs Deportivo Nobleza. Árbitro: Ariel Correa. La Salle vs Ateneo Inmaculada. Árbitro: Gastón Freyre. Nacional vs Deportivo Santa Rosa. Árbitro: Leandro Vivas. Las Flores II vs Juventud Unida. Árbitro: Alejandro Aguilera. Ciclón Racing vs Academia AC. Árbitro: Juan Bonnín.