Fútbol regional

Un sábado de clásicos y emociones fuertes en la Liga Santafesina

La décima fecha del Apertura de la Liga Santafesina promete emociones fuertes con una jornada cargada de historia, rivalidades y partidos determinantes para la pelea de arriba. El Clásico de Santa Fe entre Unión y Colón, junto al duelo colegial entre La Salle y Ateneo Inmaculada, se roban todas las miradas en un sábado que tendrá acción en distintos escenarios de la región.