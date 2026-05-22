Desde el predio afista

Entrenadores santafesinos dieron un paso histórico en AFA y nació la Agrupación 21 de Mayo

Más de un centenar de directores técnicos de la provincia de Santa Fe participaron de una importante reunión en el Predio de AFA junto a Claudio Vivas y el presidente Claudio Tapia. El encuentro dejó como resultado la conformación de la Agrupación “21 de Mayo”, espacio que buscará representar a los entrenadores argentinos en futuras elecciones de la Asociación de Técnicos Argentinos.