En una jornada que puede marcar un antes y un después para los entrenadores del fútbol argentino, este jueves se llevó adelante una multitudinaria reunión en el Predio de la Asociación del Fútbol Argentino.
Entrenadores santafesinos dieron un paso histórico en AFA y nació la Agrupación 21 de Mayo
Más de un centenar de directores técnicos de la provincia de Santa Fe participaron de una importante reunión en el Predio de AFA junto a Claudio Vivas y el presidente Claudio Tapia. El encuentro dejó como resultado la conformación de la Agrupación “21 de Mayo”, espacio que buscará representar a los entrenadores argentinos en futuras elecciones de la Asociación de Técnicos Argentinos.
Allí, más de cien directores técnicos de la provincia de Santa Fe se dieron cita con el objetivo de debatir, intercambiar ideas y comenzar a construir un nuevo espacio de representación dentro del ámbito nacional.
El encuentro estuvo encabezado por Claudio Vivas, hombre de amplia trayectoria en el fútbol argentino, quien acompañó la iniciativa y escuchó atentamente las inquietudes planteadas por los entrenadores presentes.
También participó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien mantuvo un contacto directo con los asistentes y se interiorizó sobre las problemáticas que atraviesan los formadores y entrenadores de todas las categorías del país.
La reunión tuvo como eje principal la necesidad de generar cambios profundos en la estructura de representación de los directores técnicos argentinos.
Según manifestaron varios de los presentes, existe una demanda creciente de mayor participación, acompañamiento y modernización dentro del sector, entendiendo que los entrenadores cumplen un rol esencial en el desarrollo y crecimiento del fútbol nacional.
Un espacio con proyección nacional
Como resultado concreto de la convocatoria quedó conformada la nueva agrupación denominada “21 de Mayo”, nombre elegido para simbolizar el nacimiento de este movimiento que buscará participar en los próximos comicios para representar a la Asociación de Técnicos Argentinos.
La creación de este espacio fue celebrada por los asistentes, quienes coincidieron en que se trata de una herramienta necesaria para canalizar las inquietudes de cientos de entrenadores de todo el país.
La intención es construir una representación más federal, abierta y cercana a la realidad cotidiana que atraviesan los técnicos en cada categoría y liga de la Argentina.
Durante el encuentro se remarcó además que el crecimiento del fútbol argentino no puede entenderse sin el trabajo diario de los entrenadores y formadores. Desde infantiles hasta divisiones superiores, los directores técnicos cumplen una función clave en la formación deportiva, humana y profesional de miles de jugadores.
En ese sentido, varios de los presentes destacaron la importancia de que las voces del interior tengan cada vez mayor participación en las decisiones estructurales del fútbol argentino. La fuerte presencia de entrenadores santafesinos dejó en evidencia el interés y el compromiso existente por impulsar una transformación genuina dentro del sector.
El vínculo entre Santa Fe y la AFA
Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el acercamiento institucional entre los entrenadores santafesinos y la Asociación del Fútbol Argentino.
Allí resultó fundamental el trabajo realizado por Cristian D'Amico y Ariel Sclafani, quienes desde hace tiempo mantienen una estrecha relación con Claudio Tapia y fueron piezas importantes para concretar este encuentro.
Ambos dirigentes actuaron como nexo para acercar posiciones y generar un espacio de diálogo que permitió a los entrenadores expresar sus preocupaciones y proyectos de manera directa ante las máximas autoridades del fútbol argentino.
La convocatoria superó ampliamente las expectativas iniciales y dejó en claro que existe una importante necesidad de participación y renovación dentro del ámbito de los directores técnicos. La masiva asistencia reflejó además el interés de muchos entrenadores por involucrarse activamente en la construcción de nuevas herramientas de representación.
Con la creación de la Agrupación 21 de Mayo, los entrenadores dieron el primer paso de un proyecto que pretende tener alcance nacional y que buscará consolidarse de cara al futuro inmediato. El objetivo será trabajar en unidad, fortalecer el rol del técnico argentino y abrir nuevos espacios de discusión y crecimiento para todos los profesionales del fútbol.
La jornada desarrollada en el Predio de AFA dejó un mensaje claro: los entrenadores quieren ser protagonistas del presente y del futuro del fútbol argentino. Y esta nueva agrupación intentará transformarse en la voz de una generación que apuesta al cambio, la participación y la construcción colectiva.