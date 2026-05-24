Clásicos, goleadas y un líder absoluto

La Perla ganó y sigue firme arriba en un Apertura que tuvo emociones de punta a punta

La décima fecha de la Copa Sanatorio Garay dejó una jornada cargada de goles, clásicos vibrantes y movimientos importantes en la pelea por el campeonato. La Perla del Oeste volvió a sumar de a tres y se mantiene como líder absoluto, mientras que Unión y La Salle festejaron en los duelos más esperados del sábado. Además, Sanjustino y Colón de San Justo continúan al acecho en la parte alta de la tabla.