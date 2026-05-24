La Copa Sanatorio Garay de la Liga Santafesina de Fútbol atraviesa uno de sus momentos más apasionantes y la décima fecha volvió a demostrar por qué el torneo se encuentra abierto, competitivo y con varios equipos decididos a luchar por el campeonato hasta el final.
La Perla ganó y sigue firme arriba en un Apertura que tuvo emociones de punta a punta
La décima fecha de la Copa Sanatorio Garay dejó una jornada cargada de goles, clásicos vibrantes y movimientos importantes en la pelea por el campeonato. La Perla del Oeste volvió a sumar de a tres y se mantiene como líder absoluto, mientras que Unión y La Salle festejaron en los duelos más esperados del sábado. Además, Sanjustino y Colón de San Justo continúan al acecho en la parte alta de la tabla.
El sábado ofreció una cartelera cargada de clásicos, goles y resultados que mantuvieron al rojo vivo la pelea por la cima.
La jornada había comenzado el miércoles por la noche con dos victorias de enorme valor para los equipos de San Justo. Tanto Colón SJ como Sanjustino habían conseguido sumar de a tres y, al menos de manera momentánea, alcanzaban la punta del certamen.
Sin embargo, todavía faltaba jugar el líder y La Perla del Oeste volvió a responder con autoridad para sostenerse en lo más alto de las posiciones.
El conjunto de Recreo viajó al predio Nery Pumpido para visitar a Cosmos FC y consiguió un triunfo ajustado, pero de enorme importancia. El único tanto del encuentro lo marcó Leandro Mayenfisch, quien apareció en el momento indicado para darle una nueva alegría al líder del campeonato.
En una cancha siempre complicada y ante un rival que intentó hacerse fuerte como local, La Perla volvió a demostrar solidez, personalidad y eficacia.
Con esta victoria, el elenco dirigido para pelear el título alcanzó las 26 unidades y continúa mirando a todos desde arriba. Detrás aparecen Sanjustino y Colón de San Justo con 23 puntos, mientras que La Salle, gracias a su triunfo en el clásico, se acomodó con 18 y sueña con seguir creciendo en la tabla.
Unión y La Salle se quedaron con los clásicos
El gran atractivo del sábado estaba puesto en los clásicos y los equipos locales terminaron celebrando en ambos escenarios. En La Tatenguita, Unión fue ampliamente superior a Colón y se quedó con una contundente victoria por 4 a 1 en un partido que tuvo emociones desde el inicio hasta el final.
El Tate, jugó todo el segundo tiempo con dos jugadores más, mostró contundencia ofensiva y aprovechó cada situación que generó. Dylan Grecco abrió el marcador y luego apareció Agustín Benavídez, una de las grandes figuras de la tarde, para convertir por duplicado.
El restante gol rojiblanco fue obra de Facundo Iácono. Para Colón anotó Facundo Raffo, aunque nunca pudo meterse verdaderamente en partido ante un rival que dominó gran parte de las acciones aprovechando los espacios por la superioridad númerica.
La victoria tomó todavía más relevancia por el contexto, ya que Unión afrontó todo el segundo tiempo con dos hombres más y así logró la diferencia e incluso ampliar el resultado. El clásico quedó en manos rojiblancas y el festejo en La Tatenguita fue completo.
En Cabaña Leiva también hubo fiesta local. La Salle derrotó 1 a 0 a Ateneo Inmaculada en otro de los encuentros más esperados de la fecha. El único gol del partido lo convirtió Juan Silvestro, quien apareció para desatar la alegría colegial en un duelo siempre especial.
El equipo lasallano volvió a exhibir orden, compromiso táctico y firmeza defensiva para quedarse con tres puntos fundamentales. Más allá de la mínima diferencia, La Salle justificó el triunfo y terminó celebrando una victoria que le permite prenderse en el lote de arriba y ganar confianza para lo que viene.
Los de San Justo no se bajan y hubo goles en todas las canchas
La pelea por el campeonato también tiene como protagonistas a los equipos de San Justo. Colón de San Justo derrotó 2 a 0 a Independiente con goles de Tomás Baroni y Lautaro Fagioli, en un partido donde mostró autoridad y eficacia para resolver un compromiso que aparecía como exigente.
Por su parte, Sanjustino ratificó su gran presente al imponerse 3 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima. Maximiliano Truchet, Matías Ayala Vera y Agustín Pereyra marcaron para el Matador, mientras que Lautaro González Riaño descontó para el Pistolero. El elenco albiverde volvió a exhibir una gran capacidad ofensiva y dejó en claro que quiere pelear hasta el final.
Otro de los encuentros destacados de la fecha se disputó en Cayastá, donde Ciclón Norte derrotó 3 a 2 a Deportivo Nobleza en un verdadero partidazo. Juan Vázquez, Silvestre Escobedo y Mario Morínigo anotaron para el local, mientras que Matías Menna y Cristian Ortíz hicieron los goles del conjunto visitante.
En tanto, Guadalupe y El Quillá igualaron 1 a 1. Federico Appendino igualó para el Tiburón, antes Jonatan Blanco había puesto en ventaja a Guadalupe en un duelo muy parejo.
También repartieron puntos Universidad y Newell’s Old Boys. Diego Salvagiot marcó para el elenco universitario y Míchel Coronel convirtió para los rojinegros.
En barrio Sur, Nacional le ganaba 1 a 0 a Deportivo Santa Rosa con tanto de Javier Salinas, aunque el encuentro fue suspendido a los 45 minutos del primer tiempo y deberá aguardarse la resolución correspondiente.
Por otra parte, Juventud Unida consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 3 a 0 a Las Flores II. Lionel Flores fue la gran figura del encuentro con un doblete, mientras que Santiago Macua completó la goleada.
Finalmente, Ciclón Racing venció 2 a 1 a Academia AC con dos tantos de Lautaro Obregón. Mauro Ramírez había marcado para la visita.
La décima fecha dejó en claro que el Apertura atraviesa una etapa decisiva. La Perla continúa firme en la cima, pero Sanjustino y Colón de San Justo siguen muy cerca y no le pierden pisada.
Más atrás, La Salle se ilusiona con meterse definitivamente en la pelea tras ganar el clásico, mientras que Unión celebró una goleada inolvidable ante Colón.
Con goles para todos los gustos, estadios con publico y partidos intensos, la Liga Santafesina volvió a regalar un sábado a pura pasión futbolera, de esos que alimentan la ilusión de los hinchas y mantienen vivo el atractivo de uno de los torneos más competitivos de la región.