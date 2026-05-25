Primera B

Santa Fe FC no afloja y se afirma como único líder del Apertura

La novena fecha del torneo Apertura de la Primera B de la Liga Santafesina volvió a mostrar la contundencia de Santa Fe FC, que derrotó a Atenas y se mantiene como líder absoluto del certamen. Además, Los Canarios, Banco Provincial y Pucará continúan al acecho en una jornada que dejó goles, emociones y una tabla cada vez más ajustada en la pelea por los puestos de arriba.