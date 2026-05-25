La novena fecha del torneo Apertura de la Primera B de la Liga Santafesina volvió a mostrar la contundencia de Santa Fe FC, que derrotó a Atenas y se mantiene como líder absoluto del certamen.
Santa Fe FC no afloja y se afirma como único líder del Apertura
La novena fecha del torneo Apertura de la Primera B de la Liga Santafesina volvió a mostrar la contundencia de Santa Fe FC, que derrotó a Atenas y se mantiene como líder absoluto del certamen. Además, Los Canarios, Banco Provincial y Pucará continúan al acecho en una jornada que dejó goles, emociones y una tabla cada vez más ajustada en la pelea por los puestos de arriba.
Además, Los Canarios, Banco Provincial y Pucará continúan al acecho en una jornada que dejó goles, emociones y una tabla cada vez más ajustada en la pelea por los puestos de arriba.
La Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol disputó este sábado una apasionante novena fecha del torneo Apertura, una jornada cargada de goles, partidos intensos y resultados que siguen moldeando la lucha por el ascenso.
En medio de un campeonato cada vez más competitivo, Santa Fe FC volvió a demostrar por qué es el gran protagonista del certamen y continúa firme en la cima de las posiciones.
El conjunto santafesino superó por 2 a 1 a Atenas y alcanzó las 25 unidades, sosteniendo una ventaja importante respecto de sus perseguidores.
El líder volvió a exhibir autoridad y capacidad para resolver partidos complejos, esta vez gracias a los tantos convertidos por Juan Romero y Alexis Martínez. Atenas descontó por intermedio de Milton Villalba, aunque no le alcanzó para evitar una nueva derrota.
Con este resultado, Santa Fe FC continúa invicto y ratifica un andar sólido en todas sus líneas. El equipo ha encontrado regularidad ofensiva y también firmeza defensiva, argumentos que explican su presente en lo más alto de la tabla. Además, mantiene una diferencia de tres puntos sobre Los Canarios, que también ganaron y siguen prendidos en la pelea.
Los perseguidores no se resignan
Detrás del líder aparecen varios equipos que continúan dando batalla y que no pierden la esperanza de descontar unidades en las próximas fechas.
Uno de ellos es Los Canarios, que derrotó por 2 a 0 a Los Juveniles en otro encuentro importante para mantenerse en la conversación grande del campeonato. Cristian Fernández y Gustavo Madole marcaron los goles de un equipo que viene mostrando regularidad y carácter competitivo.
Otro de los que festejó fue Banco Provincial, que protagonizó una de las goleadas de la fecha tras imponerse por 4 a 1 sobre Deportivo Agua.
El conjunto bancario tuvo una destacada producción ofensiva y encontró en Hugo Quiroz a una de las figuras del partido, autor de dos conquistas. También anotaron Ismael Contrera y Santino Fisicaro, mientras que Tomás Gandini descontó para Deportivo Agua.
Con esta victoria, Banco Provincial alcanzó las 21 unidades y comparte el tercer puesto junto a Pucará, que también consiguió un triunfo importante. El elenco rojinegro venció 2 a 0 a CCyD El Pozo con goles de Joaquín Quiroz y Junior Álvarez, sosteniendo así sus aspiraciones de pelear por el liderazgo hasta el final del certamen.
San Cristóbal, otro de los animadores del Apertura, dejó puntos en el camino al igualar 1 a 1 frente a Don Salvador. Ramón Barraza puso en ventaja al local, pero Luis Pagani marcó el empate definitivo para un encuentro equilibrado y de mucha intensidad.
El punto mantiene a San Cristóbal en los primeros puestos con 19 unidades, aunque perdió terreno respecto del líder.
También sumó de a tres Nuevo Horizonte, que consiguió una sólida victoria como visitante frente a Belgrano. El elenco ganador se impuso por 3 a 0 gracias a una gran actuación de Lautaro Wagner, autor de dos goles, mientras que Bruno Montenegro completó el marcador.
Goleadas, emociones y una tabla muy apretada
La fecha también dejó partidos vibrantes y resultados amplios en distintos escenarios de la categoría.
Defensores de Alto Verde fue uno de los equipos más contundentes del sábado al superar por 5 a 2 a Loyola en un verdadero festival de goles. Nicolás López, Matías Díaz, Lisandro Mogica —en dos oportunidades— y Jeremías Oyeras anotaron para el ganador. Para Loyola descontaron Héctor Rivas y Ángel Goggi.
En otro encuentro atractivo, Los Piratitas derrotaron 3 a 1 a Floresta con tantos de Emanuel Ojeda, Brando Suárez y Jairo Sanabria. El descuento para Floresta fue convertido por Jesuan Malenque. El triunfo le permitió a Los Piratitas seguir escalando posiciones y alimentar la ilusión de acercarse al lote de arriba.
Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza repartieron puntos tras igualar 1 a 1. Marcelino Cabaña anotó para el conjunto local, mientras que Brian Fernández convirtió el empate para la visita en un duelo parejo y disputado.
Por su parte, El Cadi logró una importante victoria fuera de casa al imponerse 2 a 1 sobre Vecinal Gálvez. Lautaro Costabel y Maximiliano Farías marcaron para la visita, mientras que Maximiliano Franco había señalado el tanto del conjunto vecinalista.
Con nueve fechas disputadas, el Apertura de la Primera B continúa entregando emociones cada fin de semana y dejando en claro que la pelea por el ascenso será larga y muy disputada. Santa Fe FC parece haber encontrado una marcha firme y sostenida, pero detrás aparecen varios equipos decididos a dar pelea hasta las últimas consecuencias.
Las principales posiciones muestran a Santa Fe FC como líder con 25 puntos, seguido por Los Canarios con 22. Más atrás se ubican Banco Provincial y Pucará con 21 unidades, mientras que San Cristóbal suma 19 y permanece expectante.
El campeonato continúa creciendo en intensidad y promete nuevas emociones en la próxima jornada, donde cada punto comenzará a valer todavía más en la lucha por llegar a lo más alto de la tabla.