Liga Santafesina de Fútbol

Violencia y suspensión: otra vez las agresiones empañaron la fecha del Apertura

La décima jornada del Apertura dejó una gran cantidad de goles y encuentros vibrantes, pero volvió a quedar marcada por hechos de violencia contra árbitros. Hubo dos partidos suspendidos, uno en Reserva y otro en Primera División A, y ahora el Tribunal de Penas deberá intervenir. Desde la Liga insisten con la campaña “Con valores ganamos todos”.