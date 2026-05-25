La Copa Santa Fe continúa entregando emociones y este domingo fue una jornada positiva para los equipos de San Justo, que lograron hacerse fuertes en condición de local y dieron un paso importante rumbo a la próxima instancia del certamen provincial.
San Justo festejó en casa y sueña con avanzar en la Copa Santa Fe
Los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol comenzaron con el pie derecho la segunda fase de la Copa Santa Fe. En condición de local, Sanjustino venció 2 a 0 a Atlético Irigoyense y Colón de San Justo goleó 5 a 1 a Central San Carlos, sacando una importante ventaja de cara a las revanchas del próximo fin de semana.
Tanto Sanjustino como Colón de San Justo afrontaron los partidos de Ida correspondientes a la segunda fase y respondieron con triunfos contundentes que alimentan la ilusión de seguir avanzando.
Los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol jugaron ante su gente y aprovecharon al máximo esa condición para sacar diferencias antes de las revanchas, que se disputarán el próximo fin de semana fuera de casa.
Sanjustino golpeó en los momentos justos
En el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino construyó una victoria sólida frente a Atlético Irigoyense y terminó imponiéndose por 2 a 0 en un encuentro intenso y muy disputado.
El conjunto dirigido por el Portón del Norte mostró personalidad desde el arranque, manejó mejor la pelota y generó las situaciones más claras ante un rival que intentó cerrarse y apostar al contragolpe.
Con paciencia y buena circulación, el Matador encontró los espacios necesarios para lastimar y terminó justificando el resultado.
La gran figura de la tarde fue Matías Benegas, autor de los dos tantos que le permitieron a Sanjustino viajar con tranquilidad al partido revancha. El delantero apareció en los momentos decisivos y marcó diferencias dentro del área para darle una ventaja importante a su equipo.
El primero llegó tras una jugada colectiva bien elaborada, mientras que el segundo apareció en el complemento, cuando Atlético Irigoyense buscaba adelantarse algunos metros para descontar. Allí, Sanjustino aprovechó los espacios y terminó ampliando la ventaja para cerrar una tarde muy positiva.
Más allá del resultado, el equipo sanjustino dejó una buena imagen desde lo futbolístico. Ordenado en defensa, equilibrado en la mitad de la cancha y efectivo en ataque, logró controlar gran parte del desarrollo y ahora intentará sostener la diferencia en el estadio Centenario de Irigoyen.
La serie, igualmente, continúa abierta. Atlético Irigoyense buscará hacerse fuerte como local y revertir la historia, mientras que Sanjustino intentará administrar la ventaja y aprovechar los espacios que seguramente aparecerán en la revancha.
Colón SJ reaccionó y terminó goleando
En el Mercedes Alesso de Bieler se vivió un verdadero partidazo. Colón de San Justo mostró carácter, contundencia y una gran capacidad de reacción para terminar derrotando por 5 a 1 a Central San Carlos en uno de los resultados más resonantes de la jornada.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el Conquistador, ya que la visita sorprendió rápidamente y logró ponerse en ventaja gracias al tanto convertido por Federico Sola. Central San Carlos aprovechó una desatención defensiva y silenció momentáneamente al público local.
Sin embargo, lejos de sentir el golpe, Colón reaccionó con autoridad. El equipo sanjustino adelantó líneas, comenzó a ganar el mediocampo y encontró respuestas futbolísticas y anímicas para cambiar rápidamente la historia.
Matías Fantín fue el encargado de marcar el empate y a partir de allí el local tomó definitivamente el control del partido. Con dinámica, intensidad y mucha eficacia ofensiva, Colón fue construyendo una goleada que terminó reflejando la diferencia que existió en gran parte del desarrollo.
Osvaldo Arroyo anotó el segundo para dar vuelta el marcador y luego aparecieron Alexis Palacios, Joaquín Pérez y Diego Pariani para completar una tarde soñada para el conjunto rojiblanco.
El equipo mostró variantes ofensivas, buen juego asociado y una contundencia notable en los metros finales. Cada avance generó preocupación en la defensa visitante y el marcador terminó ampliándose con el correr de los minutos.
Más allá de la ventaja obtenida, en Colón SJ saben que todavía quedan noventa minutos por disputar y que deberán mantener la concentración en la revancha. El partido de vuelta se jugará en el estadio Rogelio Fedele, donde Central San Carlos intentará revertir la amplia diferencia conseguida por el elenco de San Justo.
Con estos resultados, los equipos de la Liga Santafesina comenzaron de la mejor manera una nueva etapa de la Copa Santa Fe. Sanjustino consiguió una victoria trabajada y muy valiosa, mientras que Colón de San Justo dio una verdadera muestra de contundencia para quedar muy bien posicionado.
La próxima semana llegará el momento de las definiciones. Ambos deberán salir a defender la ventaja lejos de casa, con la ilusión intacta de seguir representando de gran manera a la Liga Santafesina en uno de los torneos más importantes de la provincia.