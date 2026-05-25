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San Justo festejó en casa y sueña con avanzar en la Copa Santa Fe

Los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol comenzaron con el pie derecho la segunda fase de la Copa Santa Fe. En condición de local, Sanjustino venció 2 a 0 a Atlético Irigoyense y Colón de San Justo goleó 5 a 1 a Central San Carlos, sacando una importante ventaja de cara a las revanchas del próximo fin de semana.