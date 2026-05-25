La Liga Santafesina de Fútbol sumará próximamente una nueva competencia oficial que promete generar expectativa, movimiento y una renovada ilusión para todos los clubes de la región.
Otra Copa, otra ilusión para el fútbol santafesino
Nueva competencia para los clubes de la Liga Santafesina. El Concejo Municipal de Santa Fe, CCU Argentina y la Liga organizarán un torneo paralelo que reunirá a las 42 instituciones afiliadas de Primera A y Primera B.
Bajo el lema “Otra Copa, Otra Ilusión”, la Casa Madre del fútbol santafesino, el Concejo Municipal de Santa Fe y CCU Argentina unirán esfuerzos para poner en marcha un certamen que se jugará de manera paralela a los campeonatos oficiales de Primera División A y Primera División B.
La iniciativa fue impulsada de manera conjunta entre las tres instituciones y buscará combinar el aspecto deportivo con la promoción de valores, el disfrute responsable y el fortalecimiento de los vínculos sociales que genera el fútbol regional.
De esta manera, el tradicional programa “Con Valores Ganamos Todos” se fusionará con la propuesta de bienestar y consumo responsable impulsada por la empresa multicategoría de bebidas, generando un nuevo espacio de integración para las entidades deportivas de la capital provincial y la región.
La presentación oficial se desarrollará este miércoles en la ciudad de Santa Fe, donde autoridades del Concejo Municipal, representantes de CCU Argentina y dirigentes de la Liga Santafesina brindarán todos los detalles vinculados al acuerdo, la organización y los objetivos del flamante certamen.
Allí también se profundizará sobre el impacto social y deportivo que se pretende alcanzar a través de esta competencia que involucrará a la totalidad de los clubes afiliados.
En el plano futbolístico, el torneo contará con la participación de las 42 instituciones que forman parte de la Liga Santafesina. La competencia se disputará de manera paralela a los campeonatos habituales y tendrá un formato de eliminación directa, buscando darle dinamismo y atractivo a cada una de las fases.
Un formato pensado para todos los clubes
El esquema de competencia comenzará con una etapa inicial reservada exclusivamente para los equipos de la Primera División B. En esa instancia participarán los 20 conjuntos de la categoría de ascenso, que se enfrentarán en cruces eliminatorios a partido único.
Los diez equipos que logren superar esa primera ronda accederán automáticamente al cuadro principal del torneo, donde esperarán las 22 instituciones de la Primera División A para disputar los Dieciseisavos de Final.
Desde allí, el campeonato continuará bajo el mismo sistema de eliminación directa, con encuentros únicos y con el predio Nery Alberto Pumpido como escenario central para el desarrollo de la competencia.
La propuesta no sólo apunta a potenciar la competencia deportiva entre instituciones de distintas categorías, sino también a generar nuevas oportunidades de crecimiento para clubes barriales y entidades históricas de la región.
Además, la modalidad de partidos únicos agrega un componente especial, donde cada encuentro tendrá clima de final y cualquier detalle podrá marcar la diferencia.
La expectativa ya comenzó a sentirse entre dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores e hinchas, especialmente porque el certamen permitirá observar enfrentamientos inéditos y cruces muy atractivos entre equipos que habitualmente no se enfrentan durante la temporada regular.
Desde la Liga Santafesina remarcaron que el objetivo principal es seguir fortaleciendo el fútbol regional, brindando nuevos espacios de competencia y promoviendo valores vinculados al respeto, la convivencia y el compromiso social que caracteriza a las instituciones deportivas de la región.
Ya quedaron definidos los primeros cruces
En la semana, y en el SUM del hotel ubicado en el predio Nery Alberto Pumpido, se llevó adelante el sorteo correspondiente a la fase inicial del torneo.
Del encuentro participaron el presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo; el vicepresidente Herbert Bassitta; el tesorero Fabricio Galateo; y el secretario de Torneos, Gastón Olivera, junto a representantes de los clubes y miembros del Consejo Auxiliar.
Durante la reunión quedaron establecidos los enfrentamientos de la etapa preliminar correspondiente a la Primera División B, y algunos de esos compromisos ya cuentan incluso con programación tentativa para la próxima semana.
Los cruces definidos para la fase eliminatoria son los siguientes: Santa Fe FC frente a Los Juveniles; Los Canarios ante Defensores de Peñaloza; San Cristóbal contra Don Salvador; Banco Provincial frente a Floresta.
Pucará ante CCyD El Pozo; Belgrano frente a Los Piratitas; Vecinal Gálvez contra Atlético Arroyo Leyes; Nuevo Horizonte frente a Loyola; El Cadi ante Atenas; y Defensores de Alto Verde contra Deportivo Agua.
Cada una de estas series se disputará a un solo partido, por lo que el margen de error será mínimo y la emoción estará garantizada desde el inicio mismo del torneo.
Para muchos clubes de la B, esta nueva competencia aparece como una oportunidad histórica para medirse ante rivales de categorías superiores y ganar protagonismo dentro de la escena futbolística santafesina.
A su vez, la organización apuesta a que el certamen se convierta en una fiesta deportiva y social, fortaleciendo el sentido de pertenencia de cada institución y promoviendo encuentros familiares en torno al fútbol.
El componente social será uno de los ejes centrales del proyecto, especialmente por el trabajo conjunto entre el ámbito deportivo, el sector privado y el Concejo Municipal.
La creación de esta copa también representa una señal clara del crecimiento organizativo de la Liga Santafesina, que en los últimos años amplió sus competencias, fortaleció sus estructuras y sumó nuevas propuestas para el desarrollo de sus clubes afiliados.
Con un formato atractivo, el respaldo institucional de importantes actores y la participación de todas las entidades liguistas, la nueva copa ya comienza a despertar entusiasmo en el ambiente futbolero de la región.
El sueño de levantar otro trofeo empezará pronto y, para muchos, será una nueva oportunidad para seguir escribiendo páginas importantes dentro de la rica historia del fútbol santafesino.