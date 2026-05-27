Modalidad que debutó en 2026

La pileta de Sportivo Las Parejas recibe natación por Copa Santa Fe

Será este sábado 30 de mayo con 316 nadadores convencionales y marcará la continuidad de la etapa regional: ahora es el turno de la zona sur que supervisa la Federación Rosario Natación. La disciplina había debutado en Reconquista a principio de mes con la fiscalización de FESANA y más de 200 nadadores.