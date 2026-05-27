La natación está lista para tirarse a la pileta en el marco de la ambiciosa Copa Santa Fe 2026, que cuenta con el apoyo de Lotería de Santa Fe, además de la fiscalización y organización de la Federación Rosario Natación (FRN) y la Federación Santafesina de Natación (FESANA). Luego, la etapa final, con escenario a definir, será clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita 2026.
La pileta de Sportivo Las Parejas recibe natación por Copa Santa Fe
Será este sábado 30 de mayo con 316 nadadores convencionales y marcará la continuidad de la etapa regional: ahora es el turno de la zona sur que supervisa la Federación Rosario Natación. La disciplina había debutado en Reconquista a principio de mes con la fiscalización de FESANA y más de 200 nadadores.
Yanina Primon, presidente de la Federación Santafesina de Natación, explicaba a principios de mayo la dinámica de la Copa Santa Fe, recordando que la provincia está dividida en dos federaciones, la Federación de Santa Fe y la Federación de Rosario. “Nosotros geográficamente nos ocupamos de todo lo que es el norte de la provincia y Rosario se ocupa de todo lo que es el sur”, ampliaba.
El escenario para la jornada de este sábado 30 de mayo es imponente: el lugar elegido es el espejo cerrado de agua del Sportivo Atlético Las Parejas con su icónico natatorio de 25 metros y seis andariveles.
La Copa Santa Fe 2026 de natación está destinada a nadadores Infantiles y Menores (con licencia promocional, federada o única) y Cadetes a Primera con licencia federada. El evento se llevará a cabo este sábado 30 de mayo de 2026 en dos jaornadas (una matutina y una vespertina) en la pileta de 25 metros por 6 andariveles del Sportivo Atlético Club de Las Parejas.
El ablande de la jornada matutina está previsto a partir de las 9 y el inicio del torneo a las 10; mientras que el ablande de la jornada vespertina está previsto a partir de las 16 y el inicio del torneo a las 17.
Para participar en este torneo es indispensable que los nadadores estén habilitados por la Federación Rosario de Natación y se premiarán los tres primeros de cada categoría sin sub-divisiones.
El famoso “Límite de Participación” explica que “no se podrá subir de categoría y cada nadador podrá inscribirse en un máximo de 4 (cuatro) pruebas individuales a lo largo de las dos jornadas.
Al mismo tiempo, no se establece límite de cantidad de nadadores por club en cada categoría”. Y en cuanto a la clasificación, sumarán puntos únicamente hasta 3 (tres) deportistas por club, por categoría y por prueba.
Así, la modalidad de natación en pileta hará ahora su “en el sur” y será este sábado en el marco de la Copa Santa Fe 2026 como un anexo de la disciplina madre. Se viene, en Las Parejas, un sábado inolvidable en un teatro para los sueños que mide 25 metros y tiene seis andariveles.