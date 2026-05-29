En la tarde de este domingo 31 de mayo y con la disputa en simultáneo de seis partidos, comenzarán a disputarse los partidos revancha de la segunda fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.
Cronograma confirmado para las nueve revanchas de la segunda ronda del fútbol masculino
Tras completarse el miércoles la tanda de encuentros de ida de la fase 2 del certamen provincial, este domingo comenzarán a disputarse los partidos que determinarán a los equipos clasificados a la tercera instancia. Esperan los clubes que participan en los torneos de AFA y los 8 mejores de la Copa Federación.
Buscando pasajes para la siguiente instancia del certamen provincial, habrá acción en todo el territorio santafesino, con series abiertas y con otros 3 encuentros que completarán el cuadro en la noche del miércoles.
Vale la pena recordar que Argentino de Fighiera ya tiene su lugar en la tercera ronda de la Copa por la descalificación de Empalme de Villa Constitución y Pablo VI de Rosario, y que en caso de que los 180 minutos de la llave terminen igualados el vencedor se definirá con disparos desde el punto penal.
En la próxima ronda del campeonato harán su debut en la competencia los equipos que representan a Santa Fe en los torneos de ascenso de la AFA, además de los 8 mejores de la reciente edición de la Copa Federación que termino con Centenario de San José de la Esquina repitiendo el título de campeón.
6 partidos el domingo
Respecto de lo que sucederá el domingo, la acción dará inicio a las 15 con dos partidos. En la localidad de Maciel, el local recibirá a Timbuense con el objetivo de revertir la caída 2 a 1 que sufrió en el choque de ida en condición de visitante.
Además, Irigoyen será anfitrión de Sanjustino buscando dar vuelta el 0-2 del primer “chico” que se jugó el domingo pasado en el portón del norte santafesino.
Media hora más tarde, en San Guillermo, Unión espera por Atlético Tostado buscando una victoria que le permita avanzar a la tercera fase tras perder por 2 a 1 en los primeros 90 minutos de la serie en el norte provincial. Desde las 16, Central San Carlos se presenta en el Rogelio Fedele en busca de la hazaña tras la derrota por 5 a 1 del fin de semana pasado en cancha de Colón de San Justo.
Al mismo tiempo, en Rafaela, Ferrocarril del Estado espera por el Sportivo Suardi tras perder por 2 a 1 en el duelo de ida, mientras que en Romang, el local tratará de defender ante su pública la mínima ventaja que consiguió en el primer cruce en cancha de Huracán de Villa Ocampo.
3 juegos el miércoles
Los últimos 3 clasificados a la tercera ronda de la Copa Santa Fe se resolverán en la noche del próximo miércoles 3 de junio. Desde las 20.30 y en San Jorge, Atlético buscará revalidar la buena victoria por 3 a 1 que consiguió en la ida en casa de su homónimo de Carcarañá.
El mismo miércoles, pero desde las 21, Independiente de Bigand será anfitrión de Los Andes tras la igualdad 1 a 1 del primer partido entre ambos en Alcorta, mientras que Independiente de Chañar Ladeado hará lo propio frente a Arteaga luego del empate sin goles de los primeros 90 minutos.