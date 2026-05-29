Copa Santa Fe

Cronograma confirmado para las nueve revanchas de la segunda ronda del fútbol masculino

Tras completarse el miércoles la tanda de encuentros de ida de la fase 2 del certamen provincial, este domingo comenzarán a disputarse los partidos que determinarán a los equipos clasificados a la tercera instancia. Esperan los clubes que participan en los torneos de AFA y los 8 mejores de la Copa Federación.