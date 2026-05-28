Este miércoles por la noche, Los Andes de Alcorta e Independiente de Bigand igualaron 1 a 1 por el partido correspondiente a la ida de la Segunda Etapa de la Copa Santa Fe de fútbol 2026. Pellegrini abrió la cuenta para “Los Diablos Rojos”, mientras que Isanta de penal igualó para el “Lanudo”. El propio jugador malogró su segundo penal de la noche.
Copa Santa Fe: Los Andes e Independiente no se sacaron ventajas
Los representantes de la Liga Deportiva del Sur igualaron 1 a 1 en la ida de la Segunda Etapa jugada en Alcorta. La serie quedó totalmente abierta para la vuelta en Bigand.
El partido comenzó dinámico entre dos equipos que se conocen muy bien y que saben las fortalezas y debilidades rivales. En los primeros minutos ambos tuvieron aproximaciones interesantes, hasta que a los 21 minutos llegaría la apertura del marcador.
La jugada arrancó con un ataque de Los Andes y un centro bien rechazado que llegó hasta mitad de cancha donde Nicolás Giampaoli aguantó bien embestida de Juan Cruz Chianea y tocó atrás para que Bolatti habilite a Liber Pellegrini que arrancó desde su campo y recorrió varios metros con una defensa mal parada hasta ingresar en el área y sacar el remate cruzado que superó al arquero para poner así el 1 a 0 para la visita.
El juego seguía siendo de ida y vuelta, aunque a medida que pasaban los minutos el “Lanudo” intentaba meter contra su área a Independiente en busca del empata.
A los 37 minutos, Isanta abrió a la derecha para Pereyra que llegó hasta el fondo y metió el centro al segundo palo donde esperaba Fabiani que intentó girar y fue derribado por Bolatti. Martín Maidana marcó penal y el propio Isanta se encargó de convertirlo en gol para poner el 1 a 1. Con ese resultado se irían al descanso.
El complemento arrancó con todo y a los 3 minutos el local se encontraría con otro penal. Todo inició desde un lateral desde la derecha para que la peine Juan Manuel López y terminó dando en la mano de Bonifacio. Maidana no dudó y volvió a marcar la pena máxima. Isanta fue nuevamente por su segundo gol, pero su remate rasante y esquinado hacia la derecha fue muy bien contenido por el “Loco” Galletti.
De ahí en más el partido comenzó a entrar en un trámite mucho más trabado, cortado, con varios momentos detenidos por lesiones y con cambios que no surgieron los efectos que los entrenadores seguro pensaban.
En ese contexto, el que intentó un poco más es Los Andes que quería hacer valer su localía, mientras que a Independiente le caía mucho mejor la igualdad sabiendo que lo define en su estadio.
Finalmente el marcador no se movió y terminó en tablas. La vuelta será el próximo miércoles en cancha de Bigand en una serie totalmente abierta.
Síntesis
Los Andes FBC 1
Santiago Salto
Juan Cruz Chianea
Facundo Cardinale
Ignacio Gutiérrez
Ignacio Pereira
Martín Isanta
Juan Emilio Cantarini
Facundo Fabiani
Lucas Zancocchia
Joan Sneider Moreno
Juan Manuel Lopez
DT: Abel Scampino
Independiente 1
José Galetti
Tomás Pérez
Bruno Dimarco
Emanuel Bonifazio
David Dituro
Alan González
Matías Bolatti
Fernando Ciarrocca
Liber Pellegrini
Nicolás Giampaoli
Tiziano Pavía
DT: Germán Gallo
Goles: PT. 21' Liber Pellegrini (IFC); 37' Martín Isanta (LA)
Árbitro: Martín Maidana.
Asistentes: Lucas Albornoz y Tomás González.
Cancha: "Pichino Salvatori", Alcorta.