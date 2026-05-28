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Copa Santa Fe: Los Andes e Independiente no se sacaron ventajas

Los representantes de la Liga Deportiva del Sur igualaron 1 a 1 en la ida de la Segunda Etapa jugada en Alcorta. La serie quedó totalmente abierta para la vuelta en Bigand.

Entretenido empate entre los representantes de la Liga Deportiva del Sur.Entretenido empate entre los representantes de la Liga Deportiva del Sur.
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Este miércoles por la noche, Los Andes de Alcorta e Independiente de Bigand igualaron 1 a 1 por el partido correspondiente a la ida de la Segunda Etapa de la Copa Santa Fe de fútbol 2026. Pellegrini abrió la cuenta para “Los Diablos Rojos”, mientras que Isanta de penal igualó para el “Lanudo”. El propio jugador malogró su segundo penal de la noche.

El partido comenzó dinámico entre dos equipos que se conocen muy bien y que saben las fortalezas y debilidades rivales. En los primeros minutos ambos tuvieron aproximaciones interesantes, hasta que a los 21 minutos llegaría la apertura del marcador.

La jugada arrancó con un ataque de Los Andes y un centro bien rechazado que llegó hasta mitad de cancha donde Nicolás Giampaoli aguantó bien embestida de Juan Cruz Chianea y tocó atrás para que Bolatti habilite a Liber Pellegrini que arrancó desde su campo y recorrió varios metros con una defensa mal parada hasta ingresar en el área y sacar el remate cruzado que superó al arquero para poner así el 1 a 0 para la visita.

Los Andes e Independiente no se sacaron ventajasLos Andes e Independiente no se sacaron ventajas

El juego seguía siendo de ida y vuelta, aunque a medida que pasaban los minutos el “Lanudo” intentaba meter contra su área a Independiente en busca del empata.

A los 37 minutos, Isanta abrió a la derecha para Pereyra que llegó hasta el fondo y metió el centro al segundo palo donde esperaba Fabiani que intentó girar y fue derribado por Bolatti. Martín Maidana marcó penal y el propio Isanta se encargó de convertirlo en gol para poner el 1 a 1. Con ese resultado se irían al descanso.

Galetto le contuvo el segundo penal a IsantaGaletto le contuvo el segundo penal a Isanta

El complemento arrancó con todo y a los 3 minutos el local se encontraría con otro penal. Todo inició desde un lateral desde la derecha para que la peine Juan Manuel López y terminó dando en la mano de Bonifacio. Maidana no dudó y volvió a marcar la pena máxima. Isanta fue nuevamente por su segundo gol, pero su remate rasante y esquinado hacia la derecha fue muy bien contenido por el “Loco” Galletti.

De ahí en más el partido comenzó a entrar en un trámite mucho más trabado, cortado, con varios momentos detenidos por lesiones y con cambios que no surgieron los efectos que los entrenadores seguro pensaban.

Los Andes e Independiente no se sacaron ventajasLos Andes e Independiente no se sacaron ventajas

En ese contexto, el que intentó un poco más es Los Andes que quería hacer valer su localía, mientras que a Independiente le caía mucho mejor la igualdad sabiendo que lo define en su estadio.

Finalmente el marcador no se movió y terminó en tablas. La vuelta será el próximo miércoles en cancha de Bigand en una serie totalmente abierta.

Los Andes tendrá que ir en busca de la victoria como visitante.Los Andes tendrá que ir en busca de la victoria como visitante.
Independiente se llevó un buen punto de su visita a Alcorta.Independiente se llevó un buen punto de su visita a Alcorta.

Síntesis

Los Andes FBC 1

Santiago Salto

Juan Cruz Chianea

Facundo Cardinale

Ignacio Gutiérrez

Ignacio Pereira

Martín Isanta

Juan Emilio Cantarini

Facundo Fabiani

Lucas Zancocchia

Joan Sneider Moreno

Juan Manuel Lopez

DT: Abel Scampino

Independiente 1

José Galetti

Tomás Pérez

Bruno Dimarco

Emanuel Bonifazio

David Dituro

Alan González

Matías Bolatti

Fernando Ciarrocca

Liber Pellegrini

Nicolás Giampaoli

Tiziano Pavía

DT: Germán Gallo

Goles: PT. 21' Liber Pellegrini (IFC); 37' Martín Isanta (LA)

Árbitro: Martín Maidana.

Asistentes: Lucas Albornoz y Tomás González.

Cancha: "Pichino Salvatori", Alcorta.

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