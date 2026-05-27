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Mauro Palacios, DT de Social Lux de Rosario: “Creo que fue buenísima la llave, la más difícil”

El DT del "mercadito" analizó el cruce ante Santa Catalina de Capitán Bermúdez que derivó en la clasificación a los octavos de final del torneo provincial. En octavos de final chocará con Morning Star de Rosario.

El DT de Social destacó el trabajo de sus dirigidos. Foto: Bianca Ossola.El DT de Social destacó el trabajo de sus dirigidos. Foto: Bianca Ossola.
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Social Lux de Rosario es el vigente campeón de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino y el último fin de semana sacó pasaje a los octavos de final de la edición 2026 tras vencer a Santa Catalina de Capitán Bermúdez por un global de 5-2.

Tras dicho encuentro, Mauro Palacios, histórico entrenador del fútbol femenino de Mercadito, dialogó en exclusiva con El Litoral y analizó la llave de dieciseisavos, a la que describió como “la más difícil”.

Es que, si bien el marcador es abultado a favor del elenco rosarino, en el partido de ida, en Santa Catalina, el triunfo fue por la mínima. En la revancha, en la sede de calle Pascual Rosas, el partido terminó 4-2, pero en el desarrollo, gran parte del juego fue dominador el elenco visitante, que estuvo arriba 2-0, pero no lo pudo aguantar.

“Costó, pero bueno, así son los partidos de Copa hay que saberlos llevar adelante”, le dijo el entrenador a El Litoral sobre dicho cruce.

“Creo que fue buenísima la llave, la más difícil”, sentenció. Y analizó sobre el rival: “Ellas tienen cuatro jugadoras que vienen de equipos como Central, Newell´s, jugadoras que pasaron al menos inferiores de AFA o semiprofesionalismo y están jugando en los equipos donde nacieron entonces se pone más competitivo”.

Social sigue adelante en la defensa del título conseguido en 2025. Foto: Bianca Ossola.Social sigue adelante en la defensa del título conseguido en 2025. Foto: Bianca Ossola.

En el partido de vuelta jugado en Mercadito, Santa Catalina sacó una ventaja de dos goles a los 10 minutos del segundo tiempo. Después llegó el empate parcial para las locales. En ese momento, Palacios tuvo un intercambio con hinchas visitantes que estaban detrás del alambrado, en el que destacaban que era “un partidazo”.

En relación a eso, el DT contó: “La planificación del equipo rival hace que uno tenga que trabajar un poco más. Sabíamos que había que hacer un partido largo, paciente, y la verdad es que hicieron un gran partido tiene un gran equipo”.

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“La Copa viene evolucionando mucho”

Palacios, DT del equipo que fue campeón el año pasado en la competencia que cuenta con el apoyo de la Lotería de Santa Fe, destacó el crecimiento de los clubes que participan: “Los equipos están mejorando, la Provincia avanza cada vez más”.

“La Copa viene evolucionando mucho, no por nada Defensores de La Costa ganó en la Copa Federación. También están Unión, Rafaela, en la mitad de la provincia y nosotros, Adiur, Morning, es una evolución importante a nivel provincial”, afirmó.

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“Siempre proponemos pelear el título”

Como defensor del título, Social Lux se convirtió en un equipo prometedor. Y en ese sentido, Palacios afirmó que están “para ganar todo lo que tengamos”. "Siempre proponemos pelear el título y no le esquivamos a eso, la llave que nos toque siempre afrontarla con seriedad”, continuó.

El próximo rival de Mercadito de Rosario será Morning Star, también de la ciudad de la Cuna de la Bandera. El cruce de ida está programado para el fin de semana del 7 de junio y la vuelta, una semana más tarde.

Social avanzó a octavos y enfrentará a Morning de Rosario. Foto: Bianca Ossola.Social avanzó a octavos y enfrentará a Morning de Rosario. Foto: Bianca Ossola.
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