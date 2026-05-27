Copa Santa Fe de Fútbol Femenino

Mauro Palacios, DT de Social Lux de Rosario: “Creo que fue buenísima la llave, la más difícil”

El DT del "mercadito" analizó el cruce ante Santa Catalina de Capitán Bermúdez que derivó en la clasificación a los octavos de final del torneo provincial. En octavos de final chocará con Morning Star de Rosario.