Copa Santa Fe

Timbuense, los 2 de San Justo, Atlético Tostado, Sportivo Suardi y Romang sacaron ventaja en la ida de la 2° fase

Durante el fin de semana se disputaron los primeros seis encuentros de ida válidos por la segunda fase del certamen provincial. Hubo 5 victorias de los locales y el triunfo visitante de Romang en Villa Ocampo. El miércoles se completa la grilla con otros tres cotejos.