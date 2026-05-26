Con gran expectativa en todo el territorio provincial, a lo largo del fin de semana se puso en marcha la segunda fase de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino. Entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo se completaron los primeros 90 minutos de seis de las nueve llaves correspondientes a la etapa 2 del campeonato que tiene a Unión de Santa Fe como vigente campeón.
Timbuense, los 2 de San Justo, Atlético Tostado, Sportivo Suardi y Romang sacaron ventaja en la ida de la 2° fase
Durante el fin de semana se disputaron los primeros seis encuentros de ida válidos por la segunda fase del certamen provincial. Hubo 5 victorias de los locales y el triunfo visitante de Romang en Villa Ocampo. El miércoles se completa la grilla con otros tres cotejos.
Los 3 encuentros restantes se jugarán el miércoles por la noche y las revanchas durante el próximo fin de semana para sumarse a Argentino de Fighiera y avanzar a la próxima instancia donde esperan los elencos que disputan los certámenes de ascenso que organiza la AFA.
Resultados y goleadores
Haciendo el repaso de lo sucedido hasta el momento, la acción de la segunda ronda de la Copa Santa Fe tuvo su puntapié inicial en la tarde del sábado en la localidad de Timbúes, donde el local recibió la visita de Maciel y se quedó con la victoria por la mínima. Fue 2 a 1 para Timbuense con goles de Salas y Alodi en contra, descontando Sosa para la formación que será local en la revancha.
Pasando a la jornada del domingo, el primer partido de la tarde se jugó en la ciudad de San Justo, donde Sanjustino obtuvo una buena victoria sobre Irigoyense y llega en ventaja a la vuelta del próximo fin de semana. El elenco verdiblanco se impuso 2 a 0 con doblete de Matías Benegas.
En simultáneo y en Tostado, Atlético se hizo fuerte con el apoyo de su gente y terminó derrotando 2 a 1 a Unión de San Guillermo gracias a las conquistas de Leandro Ojeda y Gonzalo Algarbe.
Por su parte, en Suardi, Sportivo debutó con el pie derecho en la Copa superando por el mismo resultado a Ferrocarril del Estado de Rafaela. Oscar Maldonado puso en ventaja los de Hugo Togni, mientras que Sánchez y Tutera lo dieron vuelta para el verde.
Nuevamente en San Justo el que cerró el domingo con un gran festejo fue Colón, que goleó a Central San Carlos por 5 a 1 y metió un pie y medio en la tercera ronda de la Copa Santa Fe.
Federico Sola abrió la cuenta para el sabalero sancarlino, pero el rojiblanco del portón del norte lo revirtió con una ráfaga goleadora. Matías Fantín, Osvaldo Arroyo, Alexis Palacios, Joaquín Pérez y Diego Pariani fueron los autores de los tantos del conquistador, que encaminó la llave de cara a los últimos 90 minutos en San Carlos Centro.
Finalmente y aprovechando el feriado del 25 de Mayo, Villa Ocampo fue sede del cruce entre Huracán y el Romang Fútbol Club. Precisamente fue la visita la que sorprendió y se quedó con el triunfo en el choque de ida por la mínima y con el tanto de Rodrigo Núñez.
Lo que viene
Completando el calendario de cotejos de ida de esta segunda etapa de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, el próximo miércoles por la noche se disputarán tres encuentros.
En primer término, en Carcarañá, Atlético será local de su homónimo de San Jorge, mientras que en Alcorta Los Andes recibirá a Independiente de Bigand. Por último, desde las 21, Arteaga FC espera por Independiente de Chañar Ladeado.