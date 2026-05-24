Copa Santa Fe de Fútbol femenino: Pueyrredón ganó un partidazo agónico

Este domingo, Juventud Pueyrredón recibió en el “Claudio ‘Turco' García” al Club Atlético Carcaraná por el partido de vuelta de la Primera Fase, tras el 2 a 2 de la ida. Tras un trámite cambiante y muy parejo, Giuliana Biletto apareció en tiempo agregado para poner el 4 a 3 (su tercer gol del partido) y darle a las dueñas de casa el pase de ronda.
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Cuando parecía que la serie se definía en los penales, Giuliana Biletto puso el 4 a 3 y le dio la clasificación a las venadenses.
El partido comenzó con un conjunto visitante más dominante en cuanto al traslado de la pelota, pero sin ser lo suficientemente punzante en el tramo final de la cancha como para generar situaciones claras de gol. Hasta que, a los 13 minutos, y tras un gran desborde por derecha que terminó con centro al corazón del área, Cindy Flores la empujó y puso a la visita 1 a 0.
La respuesta local llegaría rápidamente ya que, al minuto y medio de la apertura del marcador, Biletto escaparía por derecha y metería el centro que sobró a todas las defensoras y encontró muy sola a Angelina Cabañez que controló y la puso por arriba de la arquera para empatar el partido.
A los 27 minutos, Biletto apareció nuevamente por derecha pero esta vez no buscó el centro sino que encaró a pura gambeta hacia el área, dejó un par de jugadoras en camino y sacó el remate al segundo al palo para dar vuelta el partido.
Más allá de encontrarse en desventaja, la visita seguía manejando la pelota aunque seguía careciendo de profundidad en ataque. Intentaba, pero de tres cuartos hacia adelante no podía llegar al empate.
Y cuando parecía que el primer tiempo se iba con el 2 a 1, apareció otra vez la magia de Biletto. Esta vez encaró desde izquierda hacia el centro, fue dejando varias jugadoras en camino y cuando parecía que se quedaba sin ángulo, sacó un remate cruzado en la puerta del área para poner el 3 a 1 que le daba tranquilidad a las locales.
Pero eso no fue todo. Porque hubo una más. Carcarañá encaró por izquierda con Micaela Romero que metió el centro para Flores que chocó con la arquera, en un claro penal que la árbitra omitió, pero la jugada siguió y Camila Gallardo giró y sacó un remate débil, pero que la arquera local en una floja respuesta no pudo contener y se le escapó entre las manos. Partido 3 a 2 y así se irían al descanso.
El complemento comenzaría con todo y al minuto de juego, apareció nuevamente Gallardo para tomar la pelota sobre el sector izquierdo y sacar el remate para superar a Ponce y poner el empate.
De ahí en más el partido comenzó a caer en cuanto a verticalidad, fue perdiendo en emotividad y se jugaba muy lejos de los arcos. Cerca de los 25 minutos, el local se quedaría con 10 por la expulsión de Estefanía Figueredo y complicaba de cara al resto.
Con todo lo que tenía Carcarañá iba en busca de desnivelar el partido y aprovechar la jugadora de más, pero no pudo concretar las que generó. Luego sobre el cierre, a falta de 5 minutos, Romero vería la roja y ambos equipos quedarían con 10 para el tramo final.
Luego de varias interrupciones por lesiones, cambios y parates, la jueza Jaquelina Arriola adicionó 8 minutos más y cuando se jugaban 3 de esos minutos, Celeste Kamlofki intentó jugar hacia el centro de la cancha donde apareció Biletto para cortar y encarar desde el círculo central hasta el área rival dejando tres jugadoras en el camino y definiendo ante la salida de Piappi para poner el 4 a 3 definitivo y darle la clasificación a su equipo.
Síntesis
Juventud Pueyrredón 4 (6)
María Sol Ponce
Iara Yamila Suárez
Evelyn Tejerina
Celeste Villarroel
Estefanía Figueredo
Yanina Alzugaray
Victoria Caro
Candela Moreno
Angelina Cabañez
Giuliana Biletto
Samira Bertagnoli
DT: Juan Caro
Suplentes: Luciana Camino Díaz, Valentina Rodríguez, Érica Becerra, Erica Arrevengoa, Ludmila Castillo, Micaela Caro y Gisela López.
Atlético Carcarañá 3 (5)
Irina Pioppi
Selene Edith Gómez
Matilde Madio
Alejandra Agüero
Lucía Martinangeli
Celeste Kamlofsky
Camila Micaela Gallardo
Cintia Flores
Jazmín Agostina Saucedo
Quimey González
Micaela Romero
DT: Damián Ferreres
Suplentes: Yamila Hochwel, Micaela Araya, Marcela Durán, Evelin Luján Saavedra, Jazmín Ferreres, Paulina Severini y María Luz Urcia.
Goles: PT. 13' Cindy Flores (CAC); 15' Angelina Cabañez (CSJP); 27' Giuliana Biletto (CSJP); 38' Giuliana Biletto (CSJP); 42' Camila Gallardo (CAC). ST. 1' Camila Gallardo (CAC); 48' Giuliana Biletto (CSJP).
Incidencias: expulsadas Becerra en Pueyrredón y Romero en Carcarañá.
Árbitra: Jaquelina Arriola.
Asistentes: Zamira Flores y Ludmila Leguisamon.
Estadio: Claudio “Turco” García, Venado Tuerto.