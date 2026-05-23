Atlético de Rafaela volvió al triunfo este sábado al imponerse 1-0 frente a Midland por la 15ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo conducido por Iván Juárez encontró la diferencia gracias a un gran cabezazo de Lucas Albertengo y resistió en el tramo final con una destacada actuación de Mayco Bergia, nuevamente figura del conjunto rafaelino.
Atlético de Rafaela volvió a la victoria golpeando en el momento justo
El Celeste derrotó 1-0 a Midland en barrio Alberdi
El Celeste llegaba con la necesidad de reencontrarse con la victoria y debió afrontar el compromiso con modificaciones importantes, principalmente por la ausencia de Facundo Soloa, suspendido por acumulación de amarillas.
El once inicial estuvo integrado por Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Juan Martín Capurro y Nahuel Cainelli; Ijiel Protti, Martiniano Moreno y Lucas Albertengo.
Midland comenzó mejor y Atlético sufrió una baja temprana
El arranque mostró a Midland más decidido y buscando generar peligro en campo rival. Atlético, en cambio, tardó en acomodarse y además sufrió rápidamente un contratiempo: a los seis minutos, Ijiel Protti debió dejar la cancha por lesión y fue reemplazado por Matías Pardo.
La primera situación clara fue para el visitante, cuando Jeremías Perales quedó mano a mano dentro del área, aunque definió débil y permitió la respuesta segura de Bergia.
Con el correr de los minutos, Atlético logró equilibrar el trámite. A los 21 minutos tuvo su primera aproximación importante luego de una presión alta y un centro desde la derecha que encontró a Martiniano Moreno, cuyo remate salió apenas por encima del travesaño.
Más tarde volvió a aparecer Bergia para salvar al local tras un remate alto y cruzado de Maximiliano Rogoski dentro del área. El arquero celeste respondió con una gran intervención para sostener el empate.
Albertengo apareció en el momento clave
En el complemento, Atlético salió con otra actitud y rápidamente comenzó a instalarse cerca del arco rival. La insistencia tuvo recompensa a los 10 minutos.
Agustín Solveyra envió un centro preciso desde la derecha y Lucas Albertengo conectó de cabeza de manera impecable para marcar el 1-0 y desatar el festejo en barrio Alberdi.
Luego del gol, Juárez movió el banco con los ingresos de Mauro Quiroga y Marcos Fernández por Albertengo y Cainelli. Sin embargo, Midland reaccionó y comenzó a empujar en busca del empate.
Otra polémica arbitral y un cierre con sufrimiento
El partido se complicó todavía más para Atlético cuando el árbitro decidió expulsar de manera directa a Fernando Ponce tras una jugada discutida. El defensor fue con vehemencia, aunque las protestas locales apuntaron a que no hubo contacto suficiente para justificar la roja.
Con un jugador menos, Juárez rearmó la defensa con el ingreso del uruguayo Nicolás Ramos y Atlético quedó obligado a resistir.
Midland tuvo varias oportunidades, especialmente mediante Rogoski, pero se encontró una y otra vez con un enorme Mayco Bergia, que volvió a ser determinante bajo los tres palos.
En el tramo final también hubo chances para liquidarlo. Mauro Quiroga presionó una mala salida rival pero no logró superar al arquero visitante. Del otro lado, Midland tuvo el empate sobre el cierre, aunque Bergia respondió con una atajada extraordinaria para sellar la victoria.
Atlético volvió a sumar de a tres y logró cortar la racha adversa en una tarde marcada nuevamente por las polémicas arbitrales. En la próxima fecha visitará a Quilmes, uno de los equipos de peor presente en la Zona B.